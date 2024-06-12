Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:27

Доминик Круз призывает к реваншу с Генри Сехудо

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-4) считает, что он может победить экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4).

«Я сделал все, что мог, в тех обстоятельствах. Оглядываясь назад, я признаю, что честно проиграл Генри Сехудо. Но я верю, что он может встретиться с лучшей версией меня.

У меня были реванши с [Джозефом] Бенавидесом, Юрайей Фейбером и со всей командой Alpha Male. Я должен был победить каждого из них, чтобы сохранить свой титул. Так что я бы с удовольствием провёл реванш с Генри Сехудо», — сказал Круз в эфире OverDogs Podcast.

Круз проиграл Сехудо техническим нокаутом во втором раунде 9 мая 202-го на UFC 249. Бой проходил за звание чемпиона в легчайшем весе.

Генри Сехудо
Доминик Круз
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В группе D на Евро-2024 сыграют Франция, Нидерланды, Австрия и Польша
Британские СМИ опасаются, что сербские фанаты нападут на англичан на Евро
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Али Абдель-Азиз: «Анкалаев — лучший полутяжеловес в UFC»

Шон О'Мэлли: «Кори Сэндхэген побьет Умара Нурмагомедова»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости