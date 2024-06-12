Доминик Круз призывает к реваншу с Генри Сехудо

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-4) считает, что он может победить экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4).

«Я сделал все, что мог, в тех обстоятельствах. Оглядываясь назад, я признаю, что честно проиграл Генри Сехудо. Но я верю, что он может встретиться с лучшей версией меня.

У меня были реванши с [Джозефом] Бенавидесом, Юрайей Фейбером и со всей командой Alpha Male. Я должен был победить каждого из них, чтобы сохранить свой титул. Так что я бы с удовольствием провёл реванш с Генри Сехудо», — сказал Круз в эфире OverDogs Podcast.

Круз проиграл Сехудо техническим нокаутом во втором раунде 9 мая 202-го на UFC 249. Бой проходил за звание чемпиона в легчайшем весе.