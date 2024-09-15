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15 сентября, 23:58

Алексеева: «Двалишвили будет фаворитом в поединке с Умаром, он находится на другом уровне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева назвала фаворита в возможном поединке между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я думаю, что в поединке Мераба и Умара фаворитом будет чемпион. Как ни крути, у Мераба был более тернистый и тяжелый путь к этому титулу. Более трудный психологически, с точки зрения оппозиции и даже отношения с организацией. Я думаю, что Мераб находится на другом уровне. Но Умар, конечно, тоже может удивить, но ему, как мне кажется, еще не хватает опыта. Но все может быть, ведь команда Нурмагомедова только и делает, что набирает обороты. Ставлю процентов 70 на победу Двалишвили», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Источник: MMA.Metaratings
Ирина Алексеева
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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