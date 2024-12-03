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Когда бой Александра Волкова против Сирила Гана в UFC: время начала и где смотреть

Волков проведет поединок против Гана на турнире UFC 310 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Волков.
Фото Getty Images

Российский боец Александр Волков проведет поединок против француза Сирила Гана на турнире UFC 310 в ночь на 8 декабря. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Волков — Ган ожидается после 07.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC 310 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Планировалось, что бой состоится на турнире UFC 308 осенью 2024 года, но россиянин получил травму колена.

Ранее соперники уже встречались в рамках UFC Fight Night 190 летом 2021-го. Тогда победу единогласным решением судей одержал француз.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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Александр Волков против Сирила Гана: время начала и где смотреть бой UFC 310

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