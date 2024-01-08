Александр Емельяненко принял в дар исламскую реликвию

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) получил в подарок кусок покрывавшей Каабу ткани с вышитой золотыми нитями сурой Корана. Дарящий при этом называет Емельяненко «братом» и утверждает, что этот подарок — бесценный.

«Спасибо за такой бесценный подарок!» — написал Емельяненко в соцсетях.

Ранее Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023-го Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».