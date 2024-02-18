Топурия обратился к Конору: «Если у тебя остались яйца, я буду ждать тебя в Испании»

Топурия обратился к Конору после боя на UFC 298

Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) обратился к экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6) с предложением провести бой в Испании.

«Конор Макгрегор, если у тебя еще остались яйца, я буду ждать тебя в Испании», — сказал Топурия после боя.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

