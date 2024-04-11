Турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в городе Парадайзе (штат Невада, США). Вечер cмешанных единоборств начнется в 01.00 по московскому времени.

В главном поединке UFC 300 за титул в полутяжелом весе подерутся бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл. Спортсмены появятся в октагоне около 07.00 мск. На счету Перейры в ММА девять побед при двух поражениях. У Хилла 12 побед и одно поражение.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Все поединки вечера смешанных единоборств покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бои главного карда будут доступны на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Полный кард турнира доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта