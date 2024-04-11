Царукян: «В России лучшая вольная борьба в мире»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) во время пресс-конференции заявил, что прошел тяжелую подготовку в России в преддверии боя с первым номером рейтинга в легком весе Чарльзом Оливейрой (24-9).

— Арман, я знаю, что ты провел большую часть своих сборов в России. Насколько это помогло тебе поднять уровень грэпплинга и подготовиться к такому высококлассному бойцу, как Чарльз Оливейра?

— В России лучшая вольная борьба в мире. И тренировки там выдались самыми тяжелыми, потому что они тренируются как сумасшедшие три раза в день. И да, это дало мне возможность очень хорошо побороться и улучшить свое физическое состояние.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.