Адесанья: «UFC не хочет, чтобы Стрикленд позорил компанию. Это я настаивал на бое с ним»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что матчмейкеры лиги не хотели давать пятому номеру рейтинга в среднем весе Шону Стрикленду (26-5) бой за титул.

«Стрикленд — идиот, и, знаете, UFC не хочет, чтобы он позорил компанию. Но да, это все, что я могу сказать по этому поводу, так что он должен поблагодарить меня. Он должен поблагодарить меня за то, что я устроил ему этот бой. Я настаивал на этом, он [тренер Юджин Бареман] знает, что произошло за кулисами, я настаивал на этом, и я рад, что UFC доверилась мне и прислушалась ко мне», — сказал Адесанья в интервью It's Time For Sports.

Адесанья и Стрикленд подерутся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.