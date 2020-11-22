Огненный бой русского из Гонконга, триумф сестер Шевченко, чемпионская гильотина Фигейредо

Обзор турнира UFC 255, который прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Полусредний вес (до 77,1 кг): Саша Палатников (Гонконг) победил Луиса Коске (США) — ТКО, 2-й раунд, 2:27.

31-летний Саша Палатников — первый в истории UFC боец из Гонконга. Его отец — русский, мать — шотландка. Они познакомились в Южной Африке, куда отец Саши приехал на соревнования по хай-дайвингу, а потом переехали в Гонконг, где Палатникову-старшему предложили работу.

Саша играл в регби в Гонконге, Австралии и России, потом — в канадский футбол в Канаде и американский футбол в США. Также занимался карате, боксом, тайским боксом, джиу-джитсу — и в итоге стал бойцом ММА. Палатников пришел в UFC со скромным рекордом 5-2, однако в бою с непобежденным Коске (7-0) доказал, что в главном ММА-промоушене он не случайный пассажир.

Саша провалил стартовые две минуты — пропустил уйму ударов, оказался в нокдауне. Он выживал. Но затем Палатников выровнял ситуацию — и отступать пришлось уже Коске. Бэкфист от Палатникова в концовке первого раунда стал украшением боя.

Второй раунд получился спокойнее, а в середине третьего все кончилось: Саша потряс Коске правым кроссом, тот попытался сделать тейкдаун, однако оказался в неудобной позиции, получил больше десятка ударов в голову, после чего рефери остановил поединок.

После победы Палатников поблагодарил болельщиков из Гонконга и России. При этом официально в бою он представлял Китай, поскольку Гонконг — административный район КНР.

Подробнее о жизни и карьере Саши Палатникова можно узнать, прочитав его большое интервью «СЭ».

Средний вес, до 83,9 кг: Карл Даукаус (США) победил Дастина Щтольцфюса (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

Полусредний вес (до 77,1 кг): Алан Джубан (США) победил Джареда Гудена (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес (до 77,1 кг): Николас Далби (Дания) победил Даниэля Родригеса (США) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Антонина Шевченко (Киргизия) победила Ариани Липски (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд, 4:33.

Старшая из сестер Шевченко попала в UFC в 2018 году через Dana White's Contender Series. К бою с Липски она подошла с рекордом 2-2 в UFC, в крайнем поединке без шансов проиграв Кэтлин Чукагян (единогласное решение судей, разгром в партере). Такая же статистика в UFC была и у Липски. В результате с положительным UFC-рекордом из клетки вышла Шевченко. На этот раз Антонина преуспела на земле, где в концовке второго раунда забила бывшую чемпионку KSW. Односторонняя победа Шевченко.

Средний вес, до 83,9 кг: Хоакин Бакли (США) победил Джордана Райта (США) — КО, 2-й раунд, 0:18.

11 октября Бакли поразил мир ММА да и вообще весь мир невероятным нокаутом в бою с Импой Касанганаем. Вот видео:

Руководство UFC воспользовалось моментом, и тут же назначило Бакли еще один бой — уже на UFC 255. Сначала соперником Бакли должен был стать Абу Азайтар, но в итоге против него в октагон вышел Джордан Райт с рекордо 11-0 в ММА (1-0 в UFC). Райт продержался до 15-й секунды второго раунда: Бакли срубил его серией из трех ударов у сетки.

Наилегчайший вес, до 56,7 кг: Брэндон Морено (Мексика) победил Брэндона Ройвала (США) — ТКО, 1-й раунд, 4:59 (травма плеча).

Бой, как и ожидалось, получился динамичным. Высокий темп, небанальные решения — все это мы увидели. Однако именно креативность и помешала Ройвалу: в середине раунда он решил пробить локтем с вращением, но Морено увернулся и перевел американца, оказавшись у того за спиной. Мексиканец контролировал ситуацию до конца раунда. Поединок был остановлен на отметке 4:59 — когда Морено молотил Ройвала, у того вылетело плечо.

Fuuuck his shoulder was out. pic.twitter.com/b6Tyyqj3iK — ShayMyName (@ImShannonTho) November 22, 2020

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Пол Крэйг (Шотландия) победил Маурисио Руа (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд, 3:36.

Маурисио Руа 38 — вроде бы, не так много для полутяжелого веса, но выступает он с 2002 года, что делает его суперветераном ММА. Да и выглядит легенда Pride уже совсем не так, как в лучшие годы — во всех смыслах. Тем не менее Руа перед боем входил в топ-15, причем шел выше Крэйга: бразилец находился на 14-м месте, а шотландец — на 15-м.

Это был второй бой между ними: первый, прошедший год назад, закончился вничью. В реванше же Крэйг властвовал в октагоне — естественно, за счет контроля в партере. Он очень сильный джитсер (предыдущие пять побед в UFC одержал приемами). В итоге бою завершился тем, что шотландец очутился на спине бразильца, устроил артобстрел ударами, и рефери пришлось вмешаться.

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Кэтлин Чукагян (США) победила Синтию Калвильо (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес (до 77,1 кг): Тим Минс (США) победил Майка Перри (США) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Валентина Шевченко (Киргизия) победила Дженнифер Майю (Бразилия) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Шевченко забрала первый раунд за счет контроля в партере, а вот во втором ее контролировала уже Майя. Бразильянка выглядела килограммов на пять тяжелее и явно превосходила Валентину в физической силе. В первые 10 минут бой был антизрелищным — много возни, клинча — всего того, чего не любят люди, которые следят за ММА время от времени. Третий раунд получился живее — прежде всего, потому, что Шевченко начала чаще работать в стойке, где Майя ей не соперница. Также Валентина сделала два тейкдауна — один из них красивый, амплитудный.

Два последующих раунда Шевченко забрала без проблем. Максимум, что смогла противопоставить ей бразильянка — давление у сетки за счет физической мощи. В ударке и в грэпплинге Валентина не оставила ей ни шанса. Причем в поздних раундах Шевченко взвинтила темп — работала так, будто и не было предыдущих 15 минут. Это признак высочайшего класса. Итог: четвертая защита титула чемпионки в наилегчайшем весе и шестая победа в UFC подряд.

«Я рада, что это был 5-раундовый бой, потому что мне важно было втянуться после простоя, — сказала Шевченко во флеш-интервью Джо Рогану. — Я изучала Майю и знала, что она очень непростой соперник, структура тела такая у нее такая — неудобная. Она неуступчивая девушка. Я не то что форсировала борьбу, просто возможности выпадали, и я переводила ее, потому что весь лагерь мы над этим работали. Меня не удивило, что она легко съедала удары, я знала, чтобы уронить ее, нужно будет попасть либо какой-то очень тонкой техникой либо каким-то очень тяжелым ударом. Повторюсь, она очень стойкий боец».

Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Дейвисон Фигейредо (Бразилия) победил Алекса Переса (США) — сабмишен (гильотина), 1-й раунд, 1:57.

Соперником Фигейредо должен был стать бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт, но тот снялся с поединка из-за травмы руки. Так соперником чемпиона стал четвертый номер рейтинга Алекс Перес, выигравший три боя подряд.

Поединок продлился недолго. Фигейредо неудачно попробовал исполнить болевой на ногу, затем оказался в, казалось бы, проигрышной позиции. Перес попытался выйти на удушающий сзади, но бразилец ухитрился развернуться и забрать его шею на гильотину. Вроде бы, захват не был крепким, однако Фигейредо цеплялся за шанс финишировать противника до последнего, и Перес все же постучал. Это седьмая досрочная победа бразильца в UFC. Никто в истории наилегчайшего дивизиона UFC не финишировал соперников чаще (например, у великого Деметриуса Джонсона тоже семь досрочных побед).

После боя Фигейредо заявил, что хотел бы провести защиту титула в бою с Брэндоном Морено. «Я обещал своему тренеру, что закончу бой этим приемом, и это то, что в итоге и случилось, — сказал он во флеш-интервью Джо Рогану. — Я начал бой в левосторонней стойке, чтобы избежать его киков. Но я и сам могу бить кики. Перес не видел в моих предыдущих боях, как я бью их, я не использовал кики, поэтому в этот раз я решил удивить его. Транзишн под гильотину? Это позиция для меня, как А, Б, В, я всегда над ней работаю. Он решил бросить мне вызов и намеренно пойти в нее, но это было большой ошибкой. Теперь я хочу драться с Брэндоном Морено».