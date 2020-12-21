Сен-Пьер увидел самую красивую женщину в своей жизни прямо во время боя. Она сидела с мужем

Еле сумел вернуться обратно в бой.

Один из величайших бойцов в истории UFC Жорж Сен-Пьер в свои 39 лет по-прежнему не женат. Когда-то канадец жаловался, что ему не удается найти жену, потому что нет девушки, с которой ему будет по-настоящему интересно.

«Почему я никогда не был женат? Мне очень сложно найти девушку, с которой мне будет интересно, — говорил Сен-Пьер в интервью Fightland в 2011-м. — Я люблю говорить о науке. Истории. Психологии и анализе.

Жорж Сен-Пьер.

Я серьезно погружен в палеонтологию (наука об окаменелых ископаемых животных и растений. — Прим. «СЭ»). Если вы зададите мне любой вопрос о Юрском периоде, я легко на него отвечу. Если вы спросите о Меловом геологическом периоде, я также с радостью поддержу и разовью разговор.

Я глубоко изучаю исторические и доисторические формы жизни. За этой страстью лежит близкая мне теория о том, что, зная прошлое, мы можем лучше понимать настоящее и яснее представлять и даже предугадывать будущее. Мне жалко людей, не стремящихся к изучению истории. Среди моих друзей нет таких".

Однако, как бы умен и философичен ни был Сен-Пьер, однажды и он не устоял перед женской магией. Сила женской красоты загипнотизировала Жоржа прямо во время претендентского боя против Би Джей Пенна в марте 2006-го на UFC 58. Поединок складывался для канадца непросто — Пенн не давал себя переводить, читал все выпады соперника, а в конце первого раунда еще и сломал ему снайперским апперкотом нос. Во втором раунде Жорж смог, наконец, перевести гавайца, но тут он увидел ее.

«Я помню, как перевел Пенна и контролировал его у сетки, — вспоминал Сен-Пьер в интервью Affliction. — И в тот момент я увидел Синди Кроуфорд, красивую модель.

Синди Кроуфорд.

Меня просто щелкнуло, я уставился на нее, просто не мог оторвать взгляд. «Господи, как же она красива». Я даже подумал в тот момент, что она, наверное, самая красивая женщина, которую я когда-либо видел.

Я думал о ней и смотрел, и она начала смотреть на меня. Рядом сидел ее муж, и тут я вдруг понял, что и он пристально смотрит на меня. Тогда я подумал: «Ну, конечно, они смотрят на меня, ведь я тут делаю шоу». И я встряхнулся, понял, что пора возвращаться в бой. Иногда в бою бывают такие ситуации, как в «Рокки». Время останавливается, и ты думаешь о вот таких безумных вещах".

Сен-Пьер больше не отвлекался на красоту Кроуфорд и в итоге победил Пенна раздельным решением судей.