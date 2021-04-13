Бомж угнал машину бойца UFC, а потом напал на него с отверткой. Пришлось драться

Получилась интенсивная тренировка.

Жизнь бойцов ММА полна неожиданностей и непредсказуемых ситуаций не только в клетке, но и за ее пределами. Исключением не стал американец Алекс Муньос (6-1).

Муньос в июле 2018 года провел бой на шоу Даны Уайта Contender Series, где победил однорукого бойца Ника Ньюэлла единогласным решением судей. Перформанс Алекса не впечатлил босса UFC, поэтому контракт ему предложен не был. Тем не менее Муньос все же попал в UFC — в октябре 2019-го он победил Троя Лэмсона на турнире Trinity Kings 8, после чего перешел в сильнейшую ММА-лигу.

В дебютном поединке Муньос проиграл афганцу Насрату Хакпарасту судейским решением. Следующий выход Алекса в октагон состоится на турнире UFC on ESPN 22, который пройдет в ночь на 18 апреля в Лас-Вегасе. Соперник — Луис Пенья с рекордом 8-3.

В разгар подготовки к бою против Пеньи с Муньосом произошла неприятная история — его машину угнал бомж. К счастью, автомобиль удалось вернуть, но для этого ему пришлось хорошенько постараться.

Алекс проживает в городе Сакраменто (штат Калифорния), где тренируется в зале Юрайи Фабера — Team Alpha Male. В Калифорнии есть проблемы с бездомными, и большие. Например, российский боец ММА из Team Alpha Male Вячеслав Борщев рассказывал «СЭ», что Калифорнии есть целые города бомжей. А вот что недавно в интервью «СЭ» поведал ветеран ММА Олег Тактаров:

«Противостояние Трампа и Байдена превратило страну в бомжатник. Даже на моей улице, недалеко от синагоги, целые эшелоны из грязных вещей — люди воруют тележки, собирают требуху и перевозят с места на место. Беверли-Хиллз, Голливуд — все загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной».

Почему в Калифорнии так много бездомных, «СЭ» объяснил экс чемпион мира по боксу Роман Кармазин. Как и Тактаров, он проживает в Голливуде. «А не надо ни за что платить, — сказал он. — Жилье, которое я снимаю, стоит 1600 долларов в месяц. Это недешево. А это однокомнатная квартира по-нашему. Люди не хотят платить. Человек прошел барьер, не все могут так жить. Они приспосабливаются, находят бесплатную еду. Есть много моментов — можно прийти в церковь, там бесплатно накормят без проблем в определенное время».

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Об украденной машине Муньос рассказал в недавнем выпуске подкаста Юрайи Фабера — The Cali Cast.

«Было раннее утро, — отметил 31-летний боец. — Моя девушка разбудила меня и спросила: «Ты оставил свою машину возле спортзала?» Я ответил, что нет. Сразу понял, в чем дело, поэтому быстро вскочил с кровати. Я выбежал на улицу, машины там не было. Несложно было догадаться, что ее украли. Я обратился в полицию, однако нашел ее сам — очень быстро, примерно за 15 минут.

Я живу в даунтауне Сакраменто, где много бомжатников. В период карантина их количество сильно возросло. Я отправился в ближайший и начал наблюдать за происходящим вокруг. Да, я начал искать там свою машину. И быстро нашел ее. Однако вещей, которые я там оставил, в ней не было. Я позвонил в полицию, сообщил, что нашел машину, и попросил, чтобы они побыстрее приехали. Прошло 40 минут, но полиции все не было. Я начал оглядываться вокруг и увидел парня, проходящего мимо... Присмотрелся... А на нем — вся моя экипировка для сноуборда! Моя куртка, мои брюки — все мои вещи. Я прошел мимо — будто бы не заметил его. Потом обернулся и проследовал за ним к своей машине — он и его приятель как раз стали в нее садиться. Я позвонил в полицию и спросил: «Где вы?» Они сказали, что едут. Но я понятия не имел, где точно они находятся, так что сел в автомобиль и стал следить за этими двумя. Я преследовал их, наверное, кварталов пять. Во время слежки я звонил в полицию, докладывая о каждом своем шаге.

Вдруг они меня заметили. Тот, кто был у руля, вышел из машины и сказал: «У тебя проблемы?» Я ответил: «Да, чувак, ты в моей машине! Это моя машина!» Его приятель тут же вышел из нее и бросился бежать. Самое забавное — это то, как они просили меня не преследовать их. Чтобы я позволил им уйти с моей машиной... В конце концов мне пришлось применить силу. Один убегает, другой пытается убежать... Я бежал рядом с ним и видел, как он устает, замедляется, тяжело дышит. И этот человек украл мое тренировочное снаряжение. Я стал кричать ему, чтобы он остановился, так как я мог бежать за ним хоть целый день. Тут он запаниковал, вытащил отвертку из кармана и попытался напасть на меня. Он бросился на меня, после чего я ударил его ногой в живот. Он скрючился, лег на землю, а я начал стаскивать с него мою одежду. Говорил ему: «Отдай мои штаны!» А потом заставил его сидеть на обочине, пока не приедут копы. Было весело. С машиной все в порядке".