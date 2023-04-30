Русская девушка выдала ярчайший дебют в UFC. Провела крутой болевой, а затем отожгла в интервью

Ирина Алексеева — запомните это имя.

Алексеева стала лишь пятой девушкой-бойцом из России в UFC — после Миланы Дудиевой, Александры Албу, Яны Куницкой и Лианы Джоджуа. Дебютировала она ярче всех — с досрочной победы, да еще рычагом колена. И октагон-интервью дала такое, что на мемы разойдется.

Ирина сама по себе человек яркий. Достаточно посмотреть ее предыдущие интервью, которые она дает настолько откровенно, насколько это возможно. Для примера — фрагмент из ее недавней беседы с Meta MMA:

«Мне такое пишут! «Я хочу полизать твои ножки и готов за это заплатить». Я отвечаю, что мои ноги бесценны, так он говорит: «Давай, я твои кроссовки куплю и буду их нюхать». Я обожаю отвечать на что-то такое. Когда мне пишут нормальное, я сразу удаляю, а когда какие-то извращенцы, прям по кайфу. Я отвечаю просто: «Сколько?» — «Восемь тысяч» — «Долларов?» — «Нет, ты что? Рублей». Я отвечаю: «У меня кроссовки стоят восемь тысяч, какая мне с этого выгода?» — «Ну у меня больше нет». Думаю: ничего себе! Сейчас ценник взлетел, кроссовки стали дороже, а если они с запахом моих ног, то это умножить на пять как минимум.

Я уже в США приехала, и в UFC Performance ко мне начали подкатывать. Да, бойцы. Это нормально. В прошлом году я была в Турции, где помогала Лиане Джоджуа готовиться к бою, это было нечто. Лиана говорит мне: «Ира, я здесь уже три года, и со мной такого не происходит». Она своими глазами видела, как ко мне все подкатывали на улице, в зале».

А вот еще: «Не хотела выступать по ММА, потому что смотрела женские бои на Fight Nights и думала: «Какие колхозницы!» Реально, дерутся как алкашки у «Красное&Белое».

Алексеева родилась в Казахстане, воспитывалась бабушкой и дедушкой (с которым, по ее словам, они были «как братишки»), часто дралась — побеждала старшх парней, хоть и не занималась единоборствами. Вот, кстати, еще одна история — уже в интервью matchtv.ru: «Мне 14 лет, зима, нас трое, а их человек шесть... Нас начинают прессовать по национальному признаку, были плохие слова на казахском, и мне это надоело... И я замесилась с тем, кто громче кричал эти гадости... Мы падаем, и я, будто находясь в гарде (лежа сверху), его разбиваю молотками. Он отмахивается и скидывает с меня шапку... А у меня коса прям до пятой точки, и у этого парня глаза на пять рублей — он-то думал, что я пацан. А в итоге я девочка, которая его нормально отхлопала. Это было прям перед переездом в Россию».

Собственно, Ирина переехала в Россию в 14 лет, пошла на секцию дзюдо. В 2019-м дебютировала в проф. ММА, в 2021-м победила на турнире Bellator в Москве. А в 2022-м с рекордом 4-1 подписалась в UFC. На сегодняшний бой вышла с короткой прической. Боевитость, манера речи и поведения, а теперь и внешний вид создали образ Алексеевой-пацанки. В данном случае слово «пацанка» никак не может быть обидным. Скорее, наоборот. Речь все же об ММА, а не о балете.

Первой соперницей Алексеевой в UFC стала швейцарка Стефани Эггер (до боя 8-3 в ММА, 3-2 в UFC), тоже базовая дзюдоистка. Ирина сразу начала выбрасывать удары ногами, затем поджала к сетке, зарядила серию панчей. Бой шел в стойке, Алексеева выглядела активнее, но ее слишком открытая стойка вызывала опасения — руки были у живота, голову она держала высоко... В общем, напрашивался разящий удар швейцарки. Однако Эггер решила побороться, за что поплатилась. Подпустив соперницу к себе за спину, Алексеева исполнила иманари-ролл и контратаковала болевым на ногу. Казалось, ничего не получится. Но получилось! Стоило Ирине выйти на рычаг колена, как Эггер постучала.

Челябинка отпраздновала победу «походкой миллионера», а потом сказала в октагон-интервью Даниэлю Кормье: «*** себя чувствую, вообще. Мне было уже похрен, что она меня сейчас будет избивать. Я уже была готова пропускать удары, но я знала, что мой дух не сломить — я просто буду месить!»

Конечно, нельзя сказать, что в этом бою мы увидели у Алексеевой чемпионский потенциал. Но следить за ее выступлениями скучно не будет — это точно.