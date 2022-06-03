Бойца UFC поймали на махинациях: он придумывал себе победы и скрывал поражения

Скандал перед UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе.

Одессит Аскар Можаров подписал контракт с UFC в мае прошлого года, а этой весной, наконец, получил бой — против Алонсо Менифилда на турнире UFC Fight Night 207 (пройдет в ночь на 5 июня). 27 лет, рекорд 25-7. Уже опытный, но все еще перспективный боец. Однако на этой неделе, т.е. на неделе боя, Можаров был уличен в фальсификации. Ее раскрыл сотрудник портала Sherdog Джей Петтри.

Афиша боя Аскара Можарова. Фото Sherdog Sherdog

Петтри опубликовал статью, в которой говорится, что на самом деле статистика Можарова не 25-7, а 21-12. По его словам, раньше Аскар выступал под именами Artur Sadkov, Artur Shadkov and Arthur Shadakov (напишем так, как написано в оригинале), а потом сменил имя и все начал с чистого листа. Тот факт, что имя и фамилия Можарова при рождении Артур Шадьков, никогда и не скрывался. Но не было известно, что профессиональный бои были не только у «Аскара Можарова», но и у «Артура Шадькова» — и бои неудачные. Но, как видим, Петтри при изучении карьеры Можарова-Шадькова, выявил и несуществующие победы.

Из статьи Петтри: «Начав карьеру с трех поражений в первом раунде, человек, когда-то известный как Arthur Shadakov, начал собирать вишенки, одержав семь побед подряд, причем ни один из этих его противников ни разу не выигрывал в профессионалах. В боях с более серьезными соперниками он рассыпался в первом раунде — после этой победной серии он проиграл пять боев из семи. Примерно в то время он решил сменить имя на Аскар Можаров и стать тем, кем он себя позиционирует сегодня. Этот боец пытался уменьшить число своих поражений, утверждая, что их потерпел другой человек с другим именем, он пытался обмануть систему. Можаров манипулировал своим послужным списком, как только мог.

Можаров, или его представители, пошли в поход по переписыванию истории. Было много попыток [манипулирования статистикой] от сомнительных лиц, которые утверждали, что являются официальными лицами, и сообщали команде Fight Finder, что он не участвовал в турнирах и, следовательно, не мог том проиграть. Вот пример: человек, утверждающий, что является представителем организации Full Metal Dojo, написал письмо с адреса электронной почты .ru, несмотря на то, что FMD не работает за пределами Таиланда и США. Вот что он написал: «Здравствуйте. В кард моего турнира добавили бой, которого не было. Пожалуйста, удалите. Марсело Тенорио — Аскар Можаров. Этого боя не было, просьба удалить. С уважением, промоутер Full Metal Dojo Йормур Банконконг». Вы можете посмотреть вышеприведенное видео и убедиться: этот бой был, а не «не был». И в FMD никогда не было промоутера по имени Йормур Банконконг".

По словам Петтри, Можаров или его представитель пытались удалить из рекорда поражение китайцу Фан Ронгу на турнире The Legend King Championship в Китае в 2016 году. Тогда Можаров проиграл удушающим приемом на 79-й секунде поединка. С российской электронной почты пришло письмо, где говорилось, что соперником Фан Ронга был не Можаров, а российский боец Хасан Атагаев (0-3). В подтверждение была прикреплена якобы афиша поединка Ронга и Атагаева. «Это подделка», — подчеркнул Петтри, обратив внимание на низкое качество графики (особенно логотипа лиги) и на то, что на афише используется английский язык, а не китайский (что для турнира на территории Китая просто бессмысленно). Причем 24 мая Можаров разыскал сотрудника Sherdog в Facebook и сам потребовал удалить у него из рекорда бой с Ронгом.

Поддельная афиша. Sherdog

Что касается вымышленных побед в теперь уже старом рекорде Можарова, то ситуация следующая:

— одна «победа» нокаутом оказалась дубликатом (то есть один бой был добавлен в статистику дважды);

— две «победы» произошли на несуществующем турнире несуществующего промоушена Mung Mung Championship;

— одна «победа» была достигнута на турнире, который прошел на Украине на арене, уже давно закрытой к моменту этого «турнира».

А еще в апреле в редакцию Shedorg пришло письмо от некоего Сергея Алексеева: «UFC скопировал у вас информацию. Это проблема. Он одержал 25 побед. По каждому бою доступны все видеозаписи, фото и информация. У него 25 побед на Tapology. А у вас 21 победа. Я прошу вас внести эти четыре победы в Sherdog. Что касается Фан Ронга, то он никогда не дрался с ним. Кто-то специально добавил этот бой в его рекорд. Аскар раньше халатно относился к дракам. У него несколько поражений на старте в боях, которые он проиграл намеренно, будучи подростком, потому что нуждался в деньгах. Сейчас он вышел на высокий уровень, стал очень сильным. И он должен показать зрелище в UFC. Пожалуйста, дайте мне шанс».

Обновленный профиль Аскара Можарова на сайте Sherdog.

Статистика Можарова изменилась и в другой статистической базе — Tapology. А в четверг его рекорд стал еще скуднее — после того, как были обнаружены еще две фиктивные победы: 19-12. Все поражения — досрочные, 11 из них — в первом раунде. Суммарный рекорд соперников, которых он победил в ММА — 96-89. И с таким бэкграундом Можаров подписался в UFC.

На медиа-дне UFC Fight Night 207 Можарова спросили насчет фейков в статистике. Боец ответил следующее: «Когда узнали, что у меня будет бой в UFC, начали рыскать в моей карьере, что-то искать. Дело в том, что я сменил имя и фамилию. У меня очень много боев было в Китае, которые не добавляли в рекорд. И мне с трудом приходилось добавлять каждый бой в карьеру, потому что мне нужны были эти цифры. Но некоторые люди меня очень сильно подвели, так как испортили ситуацию с этими рекордами. На одном сайте был один рекорд, на другом — другой. Потом они запутали этих админов и смешали некоторые любительские поражения с профессиональными. То есть... Когда мне было 18 лет, я вообще не выступал по ММА. Просто была одна организация, в которой я, так скажем, начинал этот путь. Я не умел бороться, и там некоторые делали сабмишены. Но 7-8 лет никто этого не знал, потому что я поменял себе имя и фамилию, так как у меня новый отец. И какой-то из админов взял и специально добавил мне это. Видимо, хотел выделиться справедливым сильно».

Убедительное оправдание? Нет. Но черный PR — тоже PR, так что вся эта ситуация положительно сказалась на популярности Можарова — теперь про него пишут даже на сайтах британских таблоидов. Ранее он тоже попадал в ленты новостей (правда, российских): якобы встречался с Даной Борисовой и на Бали отнял телефон у российского блогера и побил.