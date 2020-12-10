13 декабря рано утром по московскому времени Тони Фергюсон на турнире UFC 256 проведет бой с Чарльзом Оливейрой. Бразилец выступает в UFC уже больше 10 лет, но долгое время был в тени. И этом при том, что у него есть несколько серьезных рекордов.

Чарльз Оливейра *

Возраст: 31 год. Страна: Бразилия: Весовая категория: легкая. Победы: 29. Поражения: 0. Ничьи: 0. No contest: 1.

*Правильно не Чарльз, а Шарлис — он все же бразилец. Но мы будем использовать более привычный для российских фэнов ММА формат написания имени бойца.

Прозвище — «из Бронкса». Оливейра жил в фавеле, которую в народе называют так же, как знаменитое нью-йоркское боро. А когда Чарльз начал заниматься единоборствами, парни из зала стали говорить про него «Чарльз из Бронкса». В сентябре 2018 года Оливейра впервые провел бой UFC в Сан-Паулу. До поединка он сказал: «Все фавела придет сюда, чтобы поболеть за меня!» Чарльз не подвел земляков: он засабмитил Кристоса Гиагоса во втором раунде. В заголовках бразильских СМИ Оливейру обозначают только как Чарльз из Бронкса.

Стал крутым джитсером еще в юности. Оливейра родился в городке Гуаружа (примерно 65 км от Сан-Паулу), расположенном на берегу Атлантического океана. Рос в бедности. В 12 лет начал заниматься бразильским джиу-джитсу. В 14 он уже четко знал, чего хочет от жизни. «Меня спросили, кем я хочу быть, и я ответил: «Я хочу быть на обложках журнала — чтобы все знали, что я боец», — рассказал Чарльз в интервью O Lutador в 2011 году. — Чтобы я ездил на турниры по джиу-джитсу, моя мама собирала и сдавала бутылки. Мы всегда жили честно, но потом я узнал, что мама перестала платить за воду и электричество — чтобы на сэкономленные деньги я мог участвовать в турнирах. Тогда я понял, что у меня нет другого пути кроме как побеждать».

На юношеском уровне Оливейра выиграл множество турниров (только в 2004 году — 16 штук), а черный пояс получил уже в 21 год. В ММА дебютировал очень рано — в 18 лет, сходу выиграл турнир-восьмерку «Хищник» (причем в полуфинале победил Вискарди Андраде — будущего бойца UFC). За два года Чарльз развил статистику до 12-0 (11 побед — досрочные) и подписался в UFC.

А в Гуаруже он живет и сейчас. Там некоторое время назад Оливейра открыл собственный зал.

Рекордсмен UFC по числу бонусов за лучшее выступление вечера. Оливейра стартовал в UFC с двух досрочных побед — над Дарреном Элкинсом и Эфраином Эскудеро. За каждую дополнительно заработал по 40 тысяч долларов в качестве бонуса за лучший сабмишен вечера. Потом в карьере Чарльза наступил довольно длительный период нестабильности, закончившийся в 2018 году. Всего у Оливейры 16 бонусов в UFC (10 — за лучшее выступление (рекорд лиги), 3 — за лучший бой, 3 — за лучший сабмишен). Причем в последних девяти боях Чарльз взял семь бонусов (все — за лучшее выступление). В UFC лишь у одного бойца больше бонусов, чем у Оливейры, — у Дональда Серроне (18).

Рекордсмен UFC по числу доcрочных побед — 16. У Серроне столько же. Но у Серроне в UFC 36 боев, а у Оливейры — 25. И это еще без учета поединка с Ником Лентцем, который был признан несостоявшимся. Тогда Оливейра выиграл удушающим, однако затем было установлено, что бразилец нанес нелегальный удар коленом. Всего у Чарльза 17 побед в UFC, т. е. лишь раз он победил решением — Джереми Стивенса в 2014 году.

Что касается восьми поражений Оливейры в UFC, то решением его тоже победили только раз. Таким образом, всего-то два боя бразильца из 26-ти (no contest с Лентцем тоже считаем) прошли всю дистанцию. Феноменальный результат! Как подсчитал коллега Никита Горшенин, ни у одного другого бойца UFC на момент 26-го боя в промоушене не было такого мизерного количества побед решениями:

— Чарльз Оливейра / 2 решения в 26 боях UFC;

— Фрэнк Мир / 5 в 26;

— Мэтт Браун / 5 в 26;

— Андрей Орловский / 7 в 26;

— Дональд Серроне / 9 в 26;

— Би Джей Пенн / 9 в 26;

...

— Рафаэль дос Аньос / 16 в 26;

— Глейсон Тибау / 16 в 26;

— Джереми Стивенс / 17 в 26;

— Фрэнки Эдгар / 17 в 26;

— Диего Санчес / 18 в 26.

Сейчас Оливейра идет на серии из семи досрочных побед. Это лучших показатель по числу досрочных выигрышей подряд в истории легкого веса UFC и это самая длинная текущая серия досрочных побед в UFC вообще.

Рекордсмен UFC по числу побед сабмишенами — 14. Тут Оливейра лидер с большим отрывом. У ближайшего преследователя — Демиана Майи — 11 сабов, далее следует Ройс Грейси — 10. Все трое — мастера БЖЖ.

И еще: Оливейра — рекордсмен полулегкого веса по победам приемами (7), а до рекорда легкого веса (9 побед приемами) нужно выиграть сабмишеном еще один бой.

Побеждал в UFC шестью видами приемов. И тут Оливейра тоже рекордсмен — наряду с легендой тяжелого веса Фрэнком Миром. Оливейра выигрывал такими приемами:

— армбар (один раз);

— удушение сзади (четыре раза);

— залом голени (один раз);

— анаконда (три раза);

— треугольник (один раз);

— гильотина (четыре раза).

Оливейра — первый, кто победил в UFC заломом голени. Так он вынудил сдаться Эрика Уайзли в январе 2012 года. «Без сомнения, этот сабмишен — номер один среди всех в моей карьере, потому что тогда никто не видел в ММА ничего подобного. Я был первым, кто победил таким приемом», — сказал бразилец в интервью MMA Fighting.

При этом нельзя сказать, что Чарльз — лучший грэпплер в ММА. Сам он проигрывал сабмишенами дважды, причем оба раза в 2016 году и оба раза его ловили на гильотину — сначала это сделал Энтони Петтис, а потом Рикардо Ламас.

Четыре раза провалил взвешивание. В истории UFC чаще не делал вес только Джон Линекер — пять раз. Проблемы с весогонкой у Оливейры появились после перехода в полулегкий дивизион. Статистика Чарльза в полулегком весе — 7-5 (2012 — 2016), в легком весе — 10-3 + 1 no contest (2010 — 2011, 2017 — н.в.). Фергюсон на днях пригрозил, что снимется с боя, если Оливейра не уложится в лимит (70,76 кг). Однако бразилец проваливал взвешивание только когда выступал в категории до 66 кг.

Лишь раз победил бойца из топ-10. В марте 2020-го Оливейра задушил Кевина Ли, который к тому моменту занимал восьмое место в рейтинге легкого дивизиона. Это самая значительная победа Чарльза в карьере. Также из рекорда бразильцы можно выделить выигрыш у Джереми Стивенса. Остальные 15 побед — это победы над бойцами второго и даже третьего эшелона. Например, с Ником Лентцем он провел три (!) поединка. Про один мы уже сказали, а в двух других Оливейра досрочно победил (в одном гильотиной, в другом техническим нокаутом).

Да, в активе Чарльза есть выигрыши у Джима Миллера и Уилла Брукса, но к тому времени оба уже прошли свой пик. Пиковому же Миллеру бразилец проиграл — в декабре 2010 года. Другое дело, что и пик Оливейры был совсем не в 2010 году — и не в 2014-м, и не в 2017-м. Его пик — сейчас, в 2020-м. И если Чарльз победит Тони Фергюсона, то заслуженно станет претендентом на пояс в легком весе.