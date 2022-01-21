Жесткий, добрый, общительный. Но может «оторвать ногу».

Сергей Спивак, Молдавия, 26 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 13 побед, 3 поражения (4-3 в UFC).

Франсис Нганну проживает в Лас-Вегасе и тренируется в зале Xtreme Couture. Там часто бывают бойцы из стран СНГ, само собой Нганну с ними спаррингует. Молдавскому бойцу UFC Сергей Спиваку доводилось работать с Нганну особенно часто.

О том, какой Франсис боец и человек, Спивак рассказал в интервью «СЭ» — за день до боя между Нганну и Сирилом Ганом на турнире UFC 270.

— Есть ли боец из СНГ, который работал с Нганну больше, чем вы?

— Я не видел таких.

— В скольких тренировочных лагерях Нганну вы принимали участие?

— Трех-четырех. Вообще, у него со спарринг-партнерами всегда было тяжело, потому что не все хотят с ним работать, так как о на самом деле очень жесткий. Не задерживались ребята на спаррингах. Бывало, что приходили на тренировки, чтобы постоять сколько-то раундов, но на следующие спарринги уже не приходили.

— Отказывались какие-то известные ребята или не особо известные?

— Имена называть не буду, но они бьются и выступают в ведущих лигах — Bellator и так далее. Ребята боялись получить травму или что-то еще.

— Если не называть имен, вы видели, как Нганну кого-то в спарринге отправлял в нокаут?

— Нет, не видел.

— Все-таки он работает аккуратно? То есть жестко, но без перебора?

— Да-да. Все правильно.



— Во время этого лагеря Нганну сколько раз вы с ними стояли в паре?

— Честно, не сосчитать. Очень много тренировок провели. Если считать только спарринги... Не знаю. Так много тренировок провели — борцовских, по грэпплингу. Не сосчитать просто.

— Вы наверняка принимали его жесткие удары. Опишите, что такое удар Нганну?

— Он не пытался меня нокаутировать. Тем более мы в основном работаем в боксерских перчатках. Боксерские перчатки не сравнятся с перчатками для ММА. А если мы работали над борьбой, то имитировали спарринг. Это были спарринги с касаниями. Он в UFC-перчатках не засаживал мне. Если бы засадил, то, конечно, было бы... Если честно, не знаю, что было бы. Он старается умно работать. И он не из тех, кто работает в полную силу — он старается работать на технику. Но все же для кого-то даже это жестким становится.

— Какие удары он больше всего любит наносить?

— То, что я увидел на тренировках с ним, я заметил, наверное, только в одном бою — когда он бился со Стипе Миочичем (27 марта 2021 года Нганну нокаутировал Миочича в реванше и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. — Прим. «СЭ»). Он тогда умно дрался. Он никуда не летел — четко, грамотно дрался. Все как по книжке. Нганну, которого вы видели во втором бою с Миочичем, так же работает на тренировках. И это, я считаю, именно то, что ему нужно.

Если вспомнить его бой с Розенструйком (9 мая 2020 года, Нганну нокаутировал соперника на 19-й секунде боя. — Прим. «СЭ»), когда он просто полетел, — там удары были с разных сторон. На тренировках он так не работает. Он сам мне говорил, что, когда он выходит на бой, он меняется — становится как животное.

Что касается этого боя [с Сирилом Ганом], то я не думаю, что он будет торопиться. Хотя... Не знаю. Они тренировались с Ганом, и он тоже знает его сильные и слабые стороны. Выставили видео спарринга, и все говорят, что это не полная версия... Даже в том спарринге, видео которого выставили, Нганну попадал, и если он попадет в бою, то любым касанием может уронить его.

Я думаю, что Нганну вырос как боец, он настоящий чемпион и будет умно драться. Но Сирил Ган очень сильный и очень умный боец. У него очень много движений. Мне кажется, учитывая то, как он работал с Дерриком Льюисом (8 августа 2021 года Ган победил Льюиса ТКО и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. — Прим. «СЭ»), он будет опасаться Нганну еще больше [чем Льюиса]. Мне кажется, что в первом раунде он будет убегать, очень много двигаться без ударов.

— Вы удивитесь, если Нганну проведет тейкдаун?

— Нет. Нганну и меня переводил. В этом ничего такого нет, так как он чемпион. Он умеет это делать. Поймает момент и сделает. Я не удивлюсь.

— А в спарригах он часто прибегает к тому, чтобы сделать тейкдаун?

— По-разному — в зависимости от соперника. Я говорю, что он с головой работает. Если человек занимается единоборствами, если ему нравится этот вид спорта, то он думает, проводит спарринги с умом. Когда, например, соперник летит с ударами, то ты ему проводишь тейкдаун — и он падает. Поэтому — почему бы и нет? А если он [Нганну] видит, что соперник борец, то он встречает, режет углы.

— А как у него с грэпплингом?

— Он крепкий. Я не могу сказать, что у него уровень черного пояса. Нет, это нет 100 процентов. Но что-то он умеет делать. Он умеет душить, он, если поймает ногу, может оторвать ее (имеется в виду «провести болевой прием». — Прим. «СЭ»).

— То есть Нганну болевые на ноги делает?

— Ну, он может это сделать. Если ему дать ногу, он может ее оторвать — и это 100 процентов, потому что силы у него немерено. Он реально сильный парень. Просто в бою у него не было момента, когда ему кто-то ногу отдавал. А, например, когда он с Энтони Хэмилтоном дрался, то на кимуру вышел со стойки. Что он сделал с рукой Хэмилтона? Он вырвал ее.

— Максим Гришин говорил, что с Александром Волковым ему бороться тяжелее, чем с Нганну. Вам с кем тяжелее — с Волковым или с Нганну?

— Не знаю. Тут два разных бойца. Я не могу сказать, с кем из них. Я с обоими хорошо общаюсь.

— Понятно. Я-то потом хотел спросить, бороли ли вы Нганну...

— Давайте скажу, что нет. Будет бой — будет видно. Я стоял с ним, где-то проигрывал, где-то выигрывал. Тренировка — это тренировка, а бой — это бой. Я считаю, что я не хуже... Я не знаю, может быть, мое время придет. Тренируюсь для этого сейчас.



— Один из тренеров зала Xtreme Couture — Эрик Никсик — сказал про лоу-кик Нганну: «Когда я получил лоу-кик от Франсиса, я не мог ходить две недели. Когда он бьет лоу-кики или мидл-кики через лапы, лапы начинают как бы расходиться посередине, разваливаться. Это нечеловеческая сила. Нет ни единого способа натренировать такую силу удара». Что вы могли бы сказать про его силу удара ногами?

— Я ему не держал лапы, я спарринговал, и он был в щитках. Это раз. И я тоже был в щитках, наколенниках. Я думаю, что мне просто не прилетали такие удары. Я не знаю... Знаете, американцы все преподносят чуточку по-другому, а не как мы. Я думаю, что доля правды [в слова Никсика] есть, потому что у него сильный удар. Есть видео, как ребята держат лапы, он бьет, а они отлетают.

— Вот как раз про его силу. Не знаю, смотрели ли вы или нет, но Федор Емельяненко в своем документальном фильме рассказал, что спортивный зал мог фляком перепрыгнуть от начала до конца. Мало ли, может быть, Нганну что-то такое показывает на разминках...

— Такого не было, но я видел, что... Когда мы разминаемся, мы ускорение делаем, и он, когда становится с ребятами более легких дивизионов... У него такой взрыв, что они только начинают бежать, а он уже половину зала пробежал. Взрывной парень. У него ноги... Короче, разгоняется он быстро.

— Он пахарь по натуре?

— Да, он пахарь. Он реально последний из зала выходит. Бывало, что я приезжал домой, а тренер в это время публиковал селфи, снятое пять минут назад — как Нганну бегает на дорожке. Было такое. Он много тренируется.



— Вы у него в гостях не бывали? Или случалось ли такое, что вы вместе в ресторан ходили, проводили вместе время, но уже за пределами зала?

— Нет, такого не случалось, но на тренировках он очень приветливый, очень хороший. Мы с ним общались, и это довольно-таки добрые беседы были. Очень хороший и дружелюбный парень.

— Он часто шутит? Или все время с серьезной миной на лице?

— Он очень веселый, любит пообщаться, пошутить. Детей очень любит. Бывает, что дети приходят на тренировку, а у него уже в шкафчике конфетки лежат. Постоянно угощает их. Я тут с семьей, и у меня есть фото дочки с Нганну, и он тогда поигрался с ней, конечно же.

— А как к Нганну относится тренерский состав? Тренеры бегают вокруг него?

— Нет. Мне кажется, что в наших странах вокруг тебя бегают побольше. У нас тренер — это как второй папа, который относится ко всем с душой. Но он в хороших отношениях с главным тренером — Эриком Никсиком. У них совместные ужины бываю — очень хорошо дружат. И еще есть тренер у него, не знаю, как зовут...

— Вы, наверное, про Дьюи Купера.

— Да. С ним он тоже время проводит. А так нет, на тренировке ничего такого не замечал. Тренер уделяет всем время. Если у тебя чемпионский бой, то у тебя есть привилегия — спаррингуешь в клетке. Или такое: если я буду готовиться, а Франсис не будет, то меня в клетку поставят, — даже если он больше хочет.



— Кто у него вообще лучший друг-то в Америке?

— Честно, я не знаю. Он со всеми хорошо общается. Я не видел, чтобы он с кем-то так ходил. Я просто больше вижу его на тренировках. А так мы нигде не встречаемся.

— Вы сказали, что у вас бывали довольно длинные беседы. Он вам случайно не рассказывал про свою тяжелую жизнь в Камеруне? Вы, наверное, в курсе, что он с трудом пробрался в Европу, было несколько попыток, отправляли его обратно и так далее. Непростая жизнь у человека.

— Нет, мы говорили о UFC. Я задавал вопросы по поводу того, что он чемпион и никуда не выбывал, и тут появляется бой за временный пояс. Он сказал, что не знает, почему так. Ну, наверное, [UFC] хотели специальную историю сделать. Они же [Нганну и Ган] с одного зала.