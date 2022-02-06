Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:00

«Эта сумма изменила все». Как страховка за ДТП сняла с Шона Стриклэнда давление и он начал побеждать

Шон Стриклэнд проведет бой против Джека Херманссона на UFC Vegas 46
Никита Горшенин
Корреспондент
Шон Стриклэнд.
Фото Getty Images
Финансовый стресс не давал ему раскрыться.

Боец среднего веса UFC Шон Стриклэнд (24-3) стал самым шумным медийным открытием недавнего времени. С одной стороны, американец продолжает современную школу треш-тока, начавшуюся с Колби Ковингтона, когда говорить можно все что угодно (вообще все), с другой, то, что говорит Стриклэнд, — это и не совсем треш-ток, в том смысле, что нет целенаправленной атаки на соперников.

Шон говорит все, что думает, вслух, порой опускаясь до самой откровенной желтухи — например, рассказывая в твиттере о романе с мусульманкой («женщины, которые подавляют, прикольные») или замужней женщине, которая отдалась ему, когда он был еще 16-летним парнем. Или, к примеру, упрекает Хабиба, что он берет деньги у российских диктаторов. За пределами соцсетей Стриклэнд тоже не знает границ — на медиадне к сегодняшнему турниру против Херманссона назвал себя проституткой.

«Я гребаный идиот. Я проститутка. Я раздеваюсь, меня запирают в клетке, и я пытаюсь убить ублюдка. Такова моя работа. И вот что я вам скажу, ребята. Мне нравится быть высокооплачиваемой проституткой. Это чертовски весело».

Трудно понять, такое поведение Стриклэнда — это продуманная коммерческая модель, как в случае с Ковингтоном, или же он на самом деле такой. В любом случае все эти россказни не должны затмевать его успехи в боях. Шон был вполне успешен в полусреднем весе UFC (7-3, 70% побед), а теперь ловко выступает и в средней категории — четыре победы подряд, второй раз кряду он получает поединок в главном событии вечера.

Его отличает бесстрашие, но при этом фундаментализм, четкий, выученный рисунок боя, хороший джеб, объемная ударка и приличная защита от борьбы (только Камару Усман смог задавить Стриклэнда в этом направлении боя). Также в последние годы американец снял с себя огромное психологические напряжение — к нему из неожиданного источника пришла финансовая помощь и помогла обрести душевный покой. Эту ранее неизвестную историю со слов самого Стриклэнда рассказал бывший чемпион промоушена Майкл Биспинг на своем Youtube-канале.

 
Шавкат Рахмонов. У казахов есть свой Чимаев. Шавкат Рахмонов прикончил 14 соперников подряд, бегает в минус 28 и любит Гелик

«...Я помню, когда Шон Стриклэнд дрался в 170 фунтах, я видел его в зале. Он выглядел настолько истощенным и худым... Он так много бегал и сидел на диетах, что я думал, что это сильно влияет на его выступление. Потом мы как-то увиделись на встрече бойцов перед турниром. Когда тебя назначают комментатором на ивент, ты участвуешь во встрече с бойцами. Пришел Стриклэнд, и первое, что он сказал мне: «А, Биспинг, ты п***** («cunt» на англ. - Прим. «СЭ»)». Я не хочу произносить это слово, потому что не хочу вылететь с Youtube.

И сегодня многих, особенно в США, оно задевает. В Англии и Австралии к нему нормально относятся. У нас в Англии это слово даже может произноситься в качестве проявления нежности. Тут два способа произношения: если вы не проговариваете «t» на конце, то тогда это не оскорбление. Если проговариваете «t» — вы оскорбляете человека. Так вот, о чем это я... Я думал, что на его выступления влияют сгонки, но он сказал, что нет.

Где-то три года назад он попал в мотоциклетную аварию. И по условиям страховки ему выплатили очень красивую сумму. И он говорит, что эта сумма изменила все. Не то, что он поднялся в 185 фунтов и стал более атлетичным и сильным. А то, что с этими деньгами с него спало давление. Финансовый стресс ушел, он начал драться ради удовольствия, больше не испытывая давления. Это давление сильно влияло на его выступления».

В ночь на 6 февраля, примерно в 5 утра по московскому времени, Стриклэнд подерется с Джеком Херманссоном на UFC Vegas 46.

UFC
1
0
Читайте также
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У казахов есть свой Чимаев. Шавкат Рахмонов прикончил 14 соперников подряд, бегает в минус 28 и любит Гелик
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости