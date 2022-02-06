«Эта сумма изменила все». Как страховка за ДТП сняла с Шона Стриклэнда давление и он начал побеждать

Финансовый стресс не давал ему раскрыться.

Боец среднего веса UFC Шон Стриклэнд (24-3) стал самым шумным медийным открытием недавнего времени. С одной стороны, американец продолжает современную школу треш - тока, начавшуюся с Колби Ковингтона , когда говорить можно все что угодно (вообще все), с другой , то, что говорит Стриклэнд , — это и не совсем треш - ток, в том смысле, что нет целенаправленной атаки на соперников.

Шон говорит все, что думает , вслух, порой опускаясь до самой откровенной желтухи — например, рассказывая в твиттере о романе с мусульманкой («женщины, которые подавляют , прикольные») или замужней женщине, которая отдалась ему, когда он был еще 16-летним парнем. Или, к примеру, упрекает Хабиба, что он берет деньги у российских диктаторов. За пределами соцсетей Стриклэнд тоже не знает границ — на медиадне к сегодняшнему турниру против Херманссона назвал себя проституткой.

«Я гребаный идиот. Я проститутка. Я раздеваюсь, меня запирают в клетке, и я пытаюсь убить ублюдка. Такова моя работа. И вот что я вам скажу, ребята. Мне нравится быть высокооплачиваемой проституткой. Это чертовски весело».

Трудно понять, такое поведение Стриклэнда — это продуманная коммерческая модель, как в случае с Ковингтоном, или же он на самом деле такой. В любом случае вс е эти россказни не должны затмевать его успехи в боях. Шон был вполне успешен в полусреднем весе UFC (7-3, 70% побед), а теперь ловко выступает и в средней категории — четыре победы подряд, второй раз кряду он получает поединок в главном событии вечера.

Его отличает бесстрашие, но при этом фундаментализм, четкий, выученный рисунок боя, хороший джеб, объемная ударка и приличная защита от борьбы (только Камару Усман смог задавить Стриклэнда в этом направлении боя). Также в последние годы американец снял с себя огромное психологические напряжение — к нему из неожиданного источника пришла финансовая помощь и помогла обрести душевный покой. Эту ранее неизвестную историю со слов самого Стриклэнда рассказал бывший чемпион промоушена Майкл Биспинг на своем Youtube-канале.

«...Я помню, когда Шон Стриклэнд дрался в 170 фунтах, я видел его в зале. Он выглядел настолько истощенным и худым... Он так много бегал и сидел на диетах, что я думал, что это сильно влияет на его выступление. Потом мы как-то увиделись на встрече бойцов перед турниром. Когда тебя назначают комментатором на ивент, ты участвуешь во встрече с бойцами. Пришел Стриклэнд , и первое, что он сказал мне: «А, Биспинг , ты п***** («cunt» на англ. - П рим. «СЭ» )». Я не хочу произносить это слово, потому что не хочу вылететь с Youtube.

И сегодня многих, особенно в США, оно задевает. В Англии и Австралии к нему нормально относятся. У нас в Англии это слово даже может произносит ь ся в качестве проявления нежности. Тут два способа произношения : если вы не проговариваете «t» на конце, то тогда это не оскорбление. Если проговариваете «t» — вы оскорбляете человека. Так вот, о чем это я... Я думал, что на его выступления влияют сгонки, но он сказал, что нет.

Где-то три года назад он попал в мотоциклетную аварию. И по условиям страховки ему выплатили очень красивую сумму. И он говорит, что эта сумма изменила все. Не то , что он поднялся в 185 фунтов и стал более атлетичным и сильным. А то, что с этими деньгами с него спало давление. Финансовый стресс ушел, он начал драться ради удовольствия, больше не испытывая давления. Это давление сильно влияло на его выступления » .