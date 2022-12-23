Олег Майами побил экс-футболиста «Спартака». Певец и спортсмен разрешили жесткий конфликт

Георгий Тигиев вряд ли ожидал такого отпора от исполнителя поп-музыки.

YouTube-промоушены давно стали не только площадкой для зарабатывания денег, но и способом жестко, но официально решить конфликт. Главный специалист в таких противостояниях — «Наше дело», где, например, уже организовывали бой рэперов Schokk и Жигана. Теперь в клетке организации встретились певец Олег Майами и бывший футболист московского «Спартака» Георгий Тигиев.

Георгий Тигиев начал большую карьеру в «Торпедо», после чего транзитом через «Анжи» перешел в «Спартак», где не сумел закрепиться, поездил по арендам и покинул клуб летом 2021-го. Майами известен по участию в шоу «Дом-2», YouTube-проекте «Дневник хача» и карьере исполнителя — он много лет работал с продюсером Максимом Фадеевым.

Конфликт мужчин начался с пресс-конференции в медийной лиге, где Тигиев вспомнил, что играет на позиции защитника, и защитил президента «Броук Бойз» Райзена от нападок Майами. Тигиев не смог оставить без ответа тот факт, что во время потасовки Майами ударил Райзена ногой.

Георгий настиг певца на одном из турниров «Нашего дела» и предложил устроить бой. Майами согласился, и организаторам идея тоже понравилась. А за неделю до поединка на канале промоушена вышла конференция, где они обменивались взаимными оскорблениями и устроили драку.

Олег Майами в бою с Георгием Тигиевым. Скриншот Rutube-видео на канале Наше дело

Пока бойцы просят артистов сопровождать их во время выхода в клетку, Майами оказался многозадачным: вышел в перчатках и с микрофоном в руках, исполнив одну из своих песен. К сожалению, под «плюс». Тигиев сильно превосходил оппонента в весе: футболист на 10 килограммов тяжелее. Зато Майами оказался повыше на шесть сантиметров. Бой проходил по регламенту три раунда по две минуты без борьбы.

Весь первый раунд Тигиев активно клинчевал певца, но Майами находил способы доносить удары до экс-спартаковца. Тигиев почти ничего не показал в стойке, но к концу двухминутки умудрился уронить Олега одним из ударов наотмашь. Во втором отрезке бойцы подустали. Майами бил чаще, но попадания Тигиева выглядели намного мощнее. В третьем раунде футболиста окончательно подвело кардио, а Майами выдавал неплохие серии, набирая очки. Последние секунды в атаке провел именно певец, и судьи справедливо отдали ему победу единогласным решением.

Полностью видео боя можно посмотреть на Rutube

«Я не показал какой-то супербой. Да я и не боец, я и не кричал, что я тут всех ******* [разорву]. Я вышел, наказал человека, как смог, за его слова, вышел победителем, и могу ехать домой», — сказал изможденный Майами после боя. Артист отметил, что бои не для него и в клетку он больше не вернется.

Тигиев все это время лежал у сетки и не мог отдышаться. Матчмейкер «Нашего дела» Армен Гулян взял у футболиста интервью в стиле Джо Рогана — просто поднес микрофон к лицу Тигиева, который явно не был настроен на общение. Примерно так же Роган общался с Конором Макгрегором после поражения ирландца от Дастина Порье. Георгий поздравил Майами, а затем в клетку пригласили бригаду скорой помощи.