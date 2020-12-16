Веганство, никакой разминки, истязают профи-боксеров. Как тренируются братья Диас

Братья не вылезают из зала до час у ночи.

Бойцовский стиль Ника и Нейта Диасов всегда был построен на аэробной системе — той, которая предполагает выносливость, продолжительность и нарастание объема без резких взрывов. К примеру, стиль Хабиба Нурмагомедова — это сочетание аэробной и анаэробной системы, потому что он дерется очень интенсивно со множеством коротких борцовских взрывов. Флеш-нокдаун правым оверхэндом через ложный тейкдаун в бою с Конором Макгрегором — яркий пример такого короткого борцовского взрыва. Диасы же — это история про изматывание соперников физическими нагрузками низкой интенсивности.

Ник Диас изменил ММА. В нулевых он первым создал стиль кардиоударника

Когда-то старший из братьев, Ник, в середине нулевых первым на высоком уровне начал использовать этот стиль, который позже чемпион Strikeforce Джош Томпсон назовет «триатлонным»:

«Ник вывел бокс в ММА на новый уровень. Никто раньше не работал в таком объеме. Он намеренно вкладывался в каждый панч только на 50%, но при этом вообще не делая паузы. Он шел вперед и накидывал удары. Думаю, ему помогли его занятия триатлоном. В триатлоне ты очень тонко чувствуешь время и паузы.

Ник Диас. Фото USA Today Sports

Ник чувствовал время между ударами и импульсы соперника как никто другой. Он не давал микропауз на восстановление и накидывал удары снова и снова", — объяснял Томпсон на подкасте Джо Рогана.

Сам Ник частично объяснял свою систему боя, построенную на объеме и продолжительности, отсутствием предрасположенности к борьбе.

«Я оказался недостаточно физически силен для борьбы, и я медленно схватывал знания и элементы, — рассказывал старший Диас в эфире Opie Radio. — Почему-то именно только в этом спорте я не мог так быстро учиться, как во всех других видах. В джиу-джитсу я нашел свой талант в работе со спины — оказалось, что каким-то образом я здесь схватываю очень быстро малейшие нюансы.

И кстати, благодаря джиу-джитсу, благодаря искусству работы на спине я затем — в свой второй заход — начал понимать лучше борьбу и начал ее осваивать побыстрее".

Диасы — фанаты ЗОЖ. Нейт начинает утро с фруктов и 20 миль на велике

Такой стиль братьев, конечно, произрастает не только из их врожденных атлетических параметров, но и из системы тренировок, которая тоже супераэробная и построена на долговременных, втягивающих сессиях. Порой Диасы даже не разминаются перед началом занятий.

«Я помню, когда впервые увидел, как работают в зале братьев Диас. Ждал их перед входом 30 минут, наконец они появились со своей командой. Многие из ребят курили траву. Они зашли в зал, побросали вещи в раздевалке, включили на всю Тупака и сразу пошли джитсить на маты. Никакой разминки, обсуждения планов занятий или других формальных процессов.

Нейт и Ник Диас. Фото thebodylockmma.com

Спустя всего две минуты после входа в помещение зала Ник напрыгнул на спину брату и начал пытаться провести удушение сзади. Работа началась", — описывал первые впечатления от зала братьев журналист The Athletic Бен Фоулкс.

Средняя тренировка в зале братьев длится четыре часа в отличие от общепринятых двух в других ММА-кэмпах. Нет четкого разделения на отдельные боевые дисциплины, все делается вперемешку ? начиная от грэпплинга и спаррингов с профессиональными боксерами и заканчивая гимнастикой, работой на лапах и с эспандер-лентой.

Чемпион Strikeforce и друг братьев Джейк Шилдс говорит, что тренировки Диазов могут длиться и до часу ночи.

«Их занятия длятся очень долго. Они могут прийти вечером и работать до поздней ночи. Обычно в ММА тренируются несколько раз в день по два часа, но у них занятия могут длиться по 4-5 часов. Такова их ментальность, но благодаря ей вы никогда не увидите, чтобы кто-то из братьев устал в бою», — объясняет Шилдс The Athletic.

Помимо работы в зале братья очень много работают на свежем воздухе. Триатлон, заплывы в океане, продолжительные пробежки — вот только малая часть ежедневного режима Диасов.

«Обычно я просыпаюсь, пью воду, ем какие-то фрукты, сажусь на велик и еду 15-20 миль. Могу и поплавать с утра или сделать сразу тренировку по боксу», — рассказывал о своем обычном утре Нейт на подкасте Okwerdz.

В России у многих сложился ложный образ братьев как гангстеров-полунаркоманов с вечной скруткой во рту, но на деле это два фанатика здорового образа жизни, которые стабильно и разнообразно тренируются. Боец UFC Лесли Смит тоже когда-то представляла Диасов разгильдяями и нарушителями режима, но после совместных тренировок полностью изменила мнение о них.

«Я помню, как на первой тренировке они все пошли в раздевалку и столпились у шкафчика. Стояли там и что-то доставали, а потом употребляли. Я подумала, что это кокаин или что-то в этом роде. Но когда они немного разошлись в стороны, я увидела, что они делают свежевыжатый сок из различных зеленых овощей. И подходят, чтобы по очереди попить его. Меня также поразила их рабочая этика. Им никто не говорит, что и когда нужно делать.

Никто никого не заставляет. Помню, первая моя тренировка с ними началась в 19.00 и закончилась в час ночи. После занятия мы сидели на матах, и все задавали Нику вопросы. Он подробно и интересно отвечал на каждый. Меня удивило, насколько охотно братья делятся знаниями с другими", — вспоминала Смит в разговоре с The Athletic.

Стиль братьев настолько изматывающий, что тяжело приходится даже чемпионам мира по боксу

Несмотря на тяжелые тренировки, оба брата — практически полные вегетарианцы. Ник — веган с 18 лет, Нейт был им восемь лет, но теперь начал употреблять в пищу морепродукты.

«Я был чистым веганом восемь лет, — рассказывал Нейт на подкасте Okwerdz. — Сейчас я ем морепродукты, рыбу... Не советую тофу. Я не знаю, как они за нее деньги просят... Тофу понижает уровень тестостерона. Это для лохов. Тофу превращает тебя в лоха, слабака... А так...

Обычно, когда я приезжаю в новый город, сразу ищу две вещи — 24-часовой фитнес-зал и магазин цельных продуктов. Покупаю все в таких магазинах".

Огромный пласт стиля братьев — это объемно-многоударный бокс. Диазы любят спарринговать с боксерами-профессионалами, многих из которых они берут измором. Журналист Бен Фоулкс делится наблюдениями от боксерских спаррингов братьев:

«В ранних раундах и Ник, и Нейт плохо выглядят против настоящих боксеров. Их головы отлетают от четких джебов, они запускают много панчей в корпус, от которых раздается звук, как от ударов по барабанным установкам.

Но спустя раунды и раунды ситуация меняется. Братья увеличивают давление и объем ударов, неумолимо идут вперед, и вот спустя полчаса с начала спарринга боксеры отказываются продолжать, садятся в металлическое кресло перед открытыми воротами зала и начинают жадно вдыхать свежий воздух. На предложение одного из братьев пройти еще раунд вежливо отказываются".

Отмечал когда-то вот эту аэробную неумолимость братьев и олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу Андре Уорд.

Нейт и Ник Диас. Фото thebodylockmma.com

«С Нейтом тяжело спарринговать. Реально тяжело. Они называют это стоктонской пощечиной — так вот, он забивает тебя этими пощечинами до смерти. Нейт помогал мне готовиться к Чаду Доусону. Он всегда в форме, всегда идет вперед и выбрасывает миллион панчей с миллиона разных углов», — вспоминал Уорд на одной из своих послематчевых пресс-конференций.

«После окончания же тренировок, — пишет Фоулкс в материале для The Athletic, — братья любят пить овощные смузи, восстанавливаться продукцией из CBD и слушать Тупака по дороге домой».