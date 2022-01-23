В Анахайме прошел первый для UFC номерной турнир года. В главном событии UFC 270 передвигающийся на разбитых коленях Франсис Нганну заборол непобежденного Сирила Гана и провел первую успешную защиту титула.

Победа камерунца так расстроила президента промоушена Дану Уайта, что он сначала не вышел надевать на него пояс, а затем проигнорировал послематчевую пресс-конференцию. На ней было сказано немало интересного, мы собрали лучшее из выступлений всех участников двух главных боев вечера.

Брэндон Морено

«Это был первый бой в моей карьере, когда я проиграл, но у меня было чувство, что я выиграл. Помню свои поражения Пантойе и Петтису, в тот момент у меня было четкое ощущение, что я проиграл. Сейчас такого не было. Но я не хочу быть тем парнем, который готовит отговорки. У Дейвисона были свои моменты, в этот раз он подготовил гейм-план получше. Я хочу вернуться домой, пересмотреть бой, а потом обратно в зал.

Я поддавливал его сегодня, он отходил назад, но потом неожиданно взрывался. Мне кажется, объем ударов был на моей стороне, хотя он взял силой. В первом бою было то же самое, я давал объем, он — силу, но ты никогда не знаешь наверняка, что увидят судьи. Я не мог действовать слишком агрессивно сегодня, потому что он только этого и ждал. Мне приходилось выжидать, финтить. Был ли он агрессивнее сам? Он был расчетливее в своих атаках, понимал лучше, чем в прошлый раз, когда атаковать.

После боя для меня не было проблемой подойти к его команде, поздравить их. Единственное, я не готов выразить уважение его тренеру Эрику. Почему? Я не люблю драмы в моей жизни, но вы можете провести свое расследование и узнать, что в один момент он поступил в отношении меня некрасиво.

Поддержка сегодня была колоссальной, повсюду мексиканские флаги, мне жаль, что я подвел людей. Я открыт еще для одного боя с ним, мы можем сотворить историю еще раз. До боя это было бы странной мыслью, что я хочу увидеть Дейвисона снова, но теперь я заявляю об этом открыто (смеется)«.

Дейвисон Фигерейдо

«Спасибо моей команде, они так сильно трансформировали мою игру, что мой пояс — это и их пояс. Мы знали, что у Морено очень сильный джеб, поэтому план был нейтрализовать дистанцией и контратаковать его лоукиками в икру. Морено сказал, что не уважает Капитана Эрика? Этого человека он как раз должен уважать больше всего. Эрик отшлифовал гейм-план, он стоял за главной идеей, он неутомимый труженик, и я так многому научился у него. Он реально напрягал меня весь кэмп, заставлял работать. Мы добивались в этом кэмпе, чтобы я действовал хладнокровнее, контролировал себя, и в бою это спокойствие сделало меня гораздо опаснее.

Нокдаун в конце третьего раунда? Я видел, что он сильно потрясен, мне нужно было 30 секунд, чтобы прикончить его, но раунд закончился. Что дальше? Я хочу драться с Каем Кара-Франсем. Он нокаутировал Коди Гарбрандта, человека, которого я хотел нокаутировать сам. Теперь я хочу вырубить самого Кара-Франса«.

Сирил Ган

«Я не удивлен, что он столько боролся. Это был один из самых больших его шансов на победу, мы знали это, и он им воспользовался. Болевой на ногу в конце боя? Мы знали, что я сильно спрогрессировал в борьбе, могу идти в партер, могу драться где угодно. Но его физическая сила... Она меня не удивила, но он использовал ее сегодня очень хорошо.

Я разочарован, что я не был активнее в этом бою. Я мог бы сделать больше. Мы знали, что он не уронит меня в первых двух раундах, потому что мой уровень в стойке высок. Но он воин, бился до конца, у него получился хороший бой.

Я не хочу, чтобы Франсис уходил из UFC после такого нашего боя. Хочу реванш. Я не обращал внимания на предысторию этого боя, то, что говорилось в медиа, фокусировался только на самом поединке. Я буду работать дальше, исправлять свои недостатки. Франсис очень серьезно отнесся ко мне, никакой недооценки, его лагерь и команда провели прекрасную работу. Хочу поздравить его команду. Чем он удивил больше всего? Ничем не удивил в ударке, в борьбе. В борьбе не было ничего такого, только сила. Я могу говорить после такого боя только о его силе. Рассчитывал ли я на объявление о том, что это может быть ничья или моя победа? Нет, я достаточно разумен, уже в конце боя понимал, что проиграл. Когда я готов вернуться в клетку? Завтра«.

Франсис Нганну

«Я проиграл два первых раунда, не мог нащупать свой ритм, как мне двигаться. В конце второго раунда что-то щелкнуло у меня внутри, я вспомнил, как меня поддерживает вся моя страна, я не могу подвести их.

Мои тренеры мотивировали меня, и мне удалось перевести его. После тейкдауна в третьем раунде я увидел у него отчаяние. Я понял, что он проиграет бой. После этого он больше не был прежним. Честно, я бы предпочел выиграть нокаутом, но и то, что случилось, хорошо для меня. Я доказал всем, что я могу пройти пять раундов и выиграть решением. Все до боя говорили, что-либо он победит решением, либо я нокаутом. Я всегда работал над борьбой, но у меня было не так много возможностей показать ее. Последние три года в Xtreme Couture я работал с элитными борцами и здорово подтянулся«.

О том, успел ли что-то сказать бывшему тренеру Лопесу после боя

«Обменялись ли с Фернандом словами? Нет. Поговорили только с Сирилом. Сказал ему, что я тоже был в его роли. У него есть навыки, он хороший парень. Просто попал под перекрестный огонь во всей этой истории. Его использовали. Но он хороший парень, у меня к нему ничего личного. Все эти истории [Лопеса] до боя, что я неблагодарный и так далее... Все, кто меня знает — знают, что я благодарный, благодарный за каждую возможность, которая возникала на моем пути. Просто жизнь так устроена, что тебе иногда нужно двигаться. Я люблю мою страну Камерун, но жизнь заставила меня уехать из нее. А потом уехать из Франции в США. И некоторые люди использовали эти факты в свою пользу. Нервничал ли я перед боем из-за всех этих историй? Нет, я знал, что выиграю».

О реакции на то, что пояс на него надевал не Дана Уайт, а матчмейкер Мик Мэйнард

«Вам нужно спросить у него [Уайта], я ничего не знаю. Не имею к этому никакого отношения. Думаю, это было его решение (смеется). Он не пришел на пресс-конференцию? Окей, понял. Я не знал».

О травме колена

«За 25 дней до боя у меня порвался мениск, травмировались крестообразная и боковая связки. Я старался не совершать резких движений, не подставлять колено под кик. Доктор перед боем был скептичен, не рекомендовал драться, говорил, что я могу получить непоправимый ущерб связок колена, но я принял решение драться. Если бы мне нужно было оставить ногу в октагоне и выйти из него без нее, я бы пошел на это».

О бое с Джоном Джонсом

«В первый раз, когда пошли эти разговоры, что победитель нашего боя со Стипе будет драться с Джонсом, я был очень заинтересован. Но с тех пор я так и не услышал ничего конкретного об этом бое. Второй ли по навыкам Джон Джонс в тяжелом весе прямо сейчас? Если чисто по навыкам, думаю, он лучший. Он очень хорош. Сирил на третьей строчке? Не знаю... Почему вы забываете Стипе? Не знаю, правда, не хочу составлять эти рейтинги. Не задавайте мне эти вопросы (смеется)».

О том, хочет ли он остаться в UFC

«Мои чувства сейчас не имеют значения. Я часто в прошлом говорил о своем желании остаться в UFC, получить контракт и уважение. На определенном этапе ко мне проявили неуважение. Мы могли бы сделать мой следующий бой после Стипе гораздо раньше, чем сейчас, но они [UFC] захотели показать свою силу, в итоге расстроили всех фанатов, расстроили меня, из-за их действий я потерял кураж. Я никогда не мечтал о ММА, я начал заниматься этим просто потому, что так получилось. Сейчас дело не только в деньгах, но и в специфике контракта. Я не знаю, с кем я буду драться дальше, их планы мне неизвестны».

На выходе из зала пресс-конференции случился забавный эпизод. Журналист пошутил о новом борцовском стиле Нганну: «Вы теперь Хабиб среди тяжеловесов», и получил такой ответ: «Я — Усман среди тяжеловесов».