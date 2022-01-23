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Сегодня, 08:12

Фигередо победил Морено решением судей и вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Иван Торопцев
Корреспондент
Дейвесон Фигередо (слева) и Брэндон Морено.
Фото USA Today Sports

Бразилец Дейвесон Фигередо победил мексиканца Брэндона Морено в со-главном поединке турнира UFC 270, который проходит в Анахайме (США).

Бразилец одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) и вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Это был третий поединок между бойцами. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором Морено победил Фигередо и отнял у него чемпионский пояс.

На счету 34-летнего Фигередо 21 победа, 2 поражения и 1 ничья в ММА, у 28-летнего Морено 19 побед, 6 поражений и 2 ничьи.

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