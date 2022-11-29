Шлеменко назвал русский язык скрепой для дагестанцев. «Они базируются на русской культуре»

В Дагестане за Шторма многие болеют.

3 декабря в Екатеринбурге пройдет, пожалуй, самый ожидаемый бой года в российских ММА. Ультраветеран Александр Шлеменко (61-14) подерется с самым популярным бойцом на отечественном рынке смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым (17-3-1) на турнире RCC.

Шлеменко и Исмаилов. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Раскрученнее ребят на нашем поле не найти — Шлеменко не только именитый боец, но и, наверное, самый популярный спикер среди ММАшников на YouTube. Видео с ним почти всегда выбивают большие просмотры, говорит Шторм ярко, жестко и по делу. Исмаилов же давно стал суперзвездой Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), набрав 2,1 млн подписчиков. Шутник, балагур и харизматик — людям он всегда интересен. Так что с медийной точки зрения такая встреча — огромное событие.

Добавляет ей шума и межнациональный подтекст. Как бы уважительно ни относились соперники друг к другу, мы все прекрасно знаем, что в России и СНГ национальность в ММА — это, наверное, главный трафикогонный фактор. Какого бойца из наших краев ни гугли, в первой выдаче с его фамилией почти всегда стоит «национальность». Уж очень любят люди в России и соседних республиках выяснять, кто русский, кто чеченец, кто еврей, казах, кыргыз и т. д. И даже если между оппонентами нет конфликта, разность национальностей — это всегда дополнительный интерес.

Александр Шлеменко в преддверии боя эту тему не только не обошел, но даже развил. Правда, с очень интересного угла. Оказывается, его много кто поддерживает в Дагестане, дагестанцы любят русских и — в отличие от жителей других республик Северного Кавказа — всегда перед русскими говорят на их языке, а не на своем. Из уважения.

Александр Шлеменко. Фото Соцсети

«Очень большую поддержку мне оказывают с Дагестана, — признался Шлеменко в интервью Sport24. — Пишут в личку: «Дагестан с тобой! Давай, Александр!» Я в прошлом году съездил в Дагестан, и меня там тепло встретили. Я знаю, что в Дагестане 36 национальностей. Мы говорим о дагестанцах, а о какой национальности? Не все же они там Магины. У меня вот есть товарищ, он рутулец. Мага — не рутулец. Поэтому в большей степени рутульцу какая разница — русский или другой дагестанец? Если бы Мага был рутульцем, то может быть.

Дагестан — это как маленькая Россия. Россия — многонациональная страна. То же самое и с Дагестаном — это многонациональная маленькая республика. В России много языков, и там много языков, и скрепом для всех является русский язык. Дагестанцы хорошо относятся к русским, многие, может, этого не понимают. Съездив в Дагестан, я понял...

Знаешь, чем отличается Дагестан от других республик Северного Кавказа? В Дагестане люди, если ты не понимаешь их язык, не будут при тебе разговаривать на своем, они будут говорить по-русски между собой. В других нациях может быть такое, что они общаются при тебе на своем, и это не очень красиво, согласись. Ты же их не понимаешь, а вдруг они что-то плохое про тебя говорят. А в Дагестане скрепой является русский язык. Они очень хорошо относятся к русским людям. Они базируются на русском языке и русской культуре, и в этом их сила. Мы же все — Россия. Я — русский. Точно так же, как и Мага — русский. Только он — русский дагестанец, а я — русский русский».