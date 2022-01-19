«Пацаны собрались у зала с арматурами». Как Марк Хант и его тяжеловесы повздорили с чеченскими бойцами

Один из самых грозных нокаутеров в истории ММА напал на бойца, который весил меньше него в два раза

Старая, но не очень известная история из Таиланда.

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев в начале января дал интервью «СЭ». Полную версию мы опубликуем уже скоро, а пока вот такой любопытный фрагмент:

— Много с вами веселых историй в Таиланде происходило?

— Не особо. Больше было серьезных, жестких историй (улыбается).

— Расскажите что-нибудь из того, что можно рассказать.

— У нас тут один раз пацаны из Чечни зарубились с пацанами из команды Марка Ханта. Слышали об этом?

— Слышал, но всех подробностей не знаю.

— Они зарубились, потом встретились тут, на улице, недалеко [от зала Tiger Muay Thai на Пхукете]. Марк Хант кого-то из чеченцев ударил, пацаны собрались у зала с битами, с арматурами, хотели их накрыть тут, но в итоге всю ситуацию как-то раскидали.

— Марк Хант такой тип, который, наверное, долго не думает перед ударом.

— Ну, долго не думает — и попытался ударить пацана, который весит 70 кг. Но в итоге ничего не сделал.

— Ничего?

— Да, вроде как ударил, но тот пацан не упал.

— Хотя Марк Хант — человек, который вроде как всех укладывает.

— Бывает, что приезжают ребята из России, а у нас же [в СНГ] привыкли спарринговать жестко. Поэтому начинаются жесткие спарринги. Бывает, прямо в зале начинаются ругань, разборки, драки. На тренировке стараешься все резко раскидать, чтобы все быстро разобрались, поняли друг друга и продолжили заниматься.

— А сколько тогда народу собралось биться стенка на стенку?

— Их, наверное, человек 15 было, они где-то арматуру нашли.

История, о которой рассказал Физиев, произошла в 2017 году. Впервые о ней поведал менеджер Рафаэля (а еще Петра Яна и многих других бойцов из СНГ) Саят Абдрахманов — в интервью Blood and Sweat в сентябре 2018-го.

«Давайте расскажу историю, как Марк Хант и его лагерь зарубился с группой чеченских бойцов прямо на спаррингах. Была такая ситуация, что двое бойцов повздорили, кто-то, по его мнению, жестко кого-то ударил. Начали разбираться. Тут подключились чеченские бойцы, стали разнимать. Случился небольшой кипиш. Иностранные бойцы — как раз из Австралии из лагеря Марка Ханта — все тяжеловесы. Тай Туиваса, Джастин Тафа подбежали и начали разнимать. Кого-то толкнули. Те ребята включились, между собой начали разбираться. Напрыгнули на этого самоанца, начали его толпой... Самое смешное, что в этот момент пришла какая-то комиссия — из Министерства туризма Таиланда, что ли... Они пришли, наблюдали спарринги — и тут такой кипиш начался, возня, туда-сюда, все прыгают друг на друга, бегают. В итоге всех разняли. Спарринги спокойно прошли, закончились.

На следующий день Марк Хант встретил одного из чеченских бойцов, который не принимал участия в той разборке. И Хант, не разбираясь, попытался нанести ему удар исподтишка. Этот боец ему отвечает и убегает от него. Нет, он не был тяжеловесом. Он вообще был в шоке от того, что Марк Хант к нему подошел и на него попер. Боец убежал в «Тайгер», начались разборки, эти пацаны закипишевали, решили идти искать Марка Ханта. Закончилось тем, что перед тренировкой всех собрали, и Марк Хант извинился за то, что так поступил, не разобравшись. Марк Хант еще тот отморозок. Была такая ситуация. Имен не буду называть. Кроме Марка Ханта".

В феврале 2019-го корреспондент «СЭ» Михаил Потапов спросил об истории с дракой у Петра Яна, одной из главных звезд зала Tiger Muay Thai. И Ян сообщил, что инцидент начался с него. «Конечно, я был там, я был почти соучастником», — сказал Ян. — Инцидент начался с меня. Там обычная тренировочная потасовка была, потом все переросло в небольшую драку, вступились бойцы, начали разнимать. Недопонимание произошло во время спарринга, так бывает. Небольшой конфликт. В итоге все пожали друг другу руки".

Казалось бы: Марк Хант, чеченские бойцы — при чем тут Ян? Детали в ноябре 2019-го на подкасте Der ran FIGHTING Podcast раскрыл тогда еще действующий боец UFC Исмаил Наурдиев — этнический чеченец, проживающий в Австрии. Беседа велась на немецком (сейчас это видео удалено). На форуме Sherdog выложили главное из того, что было в интервью, восстановив инцидент в хронологической последовательности.

— Петр Ян спарринговал, вероятно, с чеченцем, у которого была травма. Тот попросил не использовать удары ногами, но в какой-то момент Ян нанес хай-кик. Спарринг-партнер Петра разозлился, возник конфликт.

— Боец из команды Марка Ханта толкнул спарринг-партнера Яна.

— Братья-близнецы Хусейн и Хасан Асхабовы (чеченские бойцы, проживают во Франции) атаковали друга Марка Ханта (бойца-тяжеловеса): сбили его с ног и начали бить. После этого в зале началась массовая драка.

— Драку остановили тренеры Tiger Muay Thai. Они растащили дерущихся, накричали на них, после чего тренировка возобновилась.

— На тренировку пришли три-четыре тяжеловеса из стран Океании и стали сердито смотреть на Асхабовых и парня, который спарринговал с Петром Яном. После окончания тренировки один из них спросил: «Кто ударил моего брата?» Один из братьев ответил, что это он. Тут в ситуацию вновь вмешались тренеры Tiger Muay Thai. Тяжеловесы и чеченцы поговорили, пожали руки и разошлись.

— Асхабовы пошли обедать с чеченцем из Вены по имени Магомед. Марк Хант и его друзья увидели их на улице. Хант хлопнул Магомеда по плечу, а затем нанес крюк. Магомед увернулся, но получил удар от другого парня. После этого чеченцы убежали. Они попросили помочь им, в том числе Наурдиева и Насрата Хакпараста (боец UFC. — Прим. «СЭ»). Так как Хант и его парни были гораздо крупнее их, они забежали в мастерскую, вооружились и пошли искать обидчиков. Ханта и компанию они обнаружили в спортзале (видимо, в Tiger Muay Thai. — Прим. «СЭ»), встали у черного входа и стали ждать, когда те выйдут.

— Однако их увидел владелец зала и сообщил, что у него есть видео, как они похитили инструменты из мастерской, и если они не остановятся, то он воспользуется своими контактами и «посадит их в тюрьму».

— Владелец зала собрал всех участников конфликта, а Марк Хант принес извинения.