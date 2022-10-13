Так хотел реванш, что забыл о правилах. Профессиональный боец нелепо проиграл в поп-ММА

Петр Романкевич не сделал ничего в поединке с Давидом Бархударяном, но забрал победу.

В среду состоялся турнир промоушена «Наше Дело», в главном событии которого встретились Давид Бархударян и Петр Романкевич. Поединок проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств — пять раундов по две минуты. На кону стояла возможность побиться за пояс с действующим чемпионом, Вагабом Вагабовым, который завоевал титул в поединке с Павлом Шульским.

Для Бархударяна победа стала бы отличной возможностью получить реванш с Вагабом. Всего тремя месяцами ранее бойцы дрались за пояс AMC Fight Nights в полутяжелом весе, и тогда Вагабов закончил поединок в начале четвертого раунда. Бархударян впервые вышел в клетку «Нашего дела», а Романкевич уже имел опыт выступления в организации, когда уступил по очкам Шульскому.

Петр Романкевич. Фото Соцсети

Вагабов лично посетил поединок и наблюдал за ним из комментаторского кресла. Романкевич считался фаворитом противостояния — вероятно, потому, что боец ММА Бархударян еще не дрался по таким правилам. Но уже на старте первой двухминутки именно Давид бился первым номером, доносил больше ударов и в целом смотрелся увереннее. Все это привело к тому, что Петр упал в нокдаун после одной из комбинаций. Возможно, бой бы продолжился, но Бархударян забыл правила и бросился добивать. После остановки Романкевич долго не мог прийти в себя, и в итоге отказался от продолжения поединка.

Пока белорус лежал у сетки, Бархударян нервно ходил по клетке, понимая, что нарушение может дорого ему обойтись. Решение судей — победа Романкевича в виду дисквалификации соперника. Когда глава «Нашего дела» Артур Арутюнян объявил вердикт, Давид и его команда занервничали еще сильнее и даже попробовали договориться с Петром на no contest. Тогда в клетку вышел главный судья и еще раз объяснил, почему принято именно такое решение — Бархударян умышленно нарушил правила, после чего соперник оказался не в состоянии продолжить бой.

Когда соведущий Арутюняна, Саша Стоун, привел друзьям Давида пример первого поединка Петра Яна против Алджамейна Стерлинга, где российский боец побеждал, но проиграл из-за нарушения правил, один из товарищей Бархударяна возмутился: «А мы что, в UFC что ли?» Лично к Романкевичу у Бархударяна претензий не возникло. Мужчины обнялись — не исключено, что они еще договорятся о реванше.

Евгений Нарижный