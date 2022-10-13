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ММА

13 октября, 14:00

Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Ким Схашок.
Фото Соцсети
Ким Схашок.
Фото Соцсети
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Знакомьтесь, Ким Схашок.

Весной 2022 года организаторы борцовской лиги Wolnik сообщили о ее закрытии. Сообщалось, что промоушен закрыт окончательно, но в сентябре стало известно о возрождении лиги — восьмой по счету турнир состоялся 8 октября в Москве. В нем принимали участие как профессиональные борцы, так и представители ММА. Как обычно бывает, поединки, которые можно отнести к поп-борьбе, привлекли повышенное внимание. Особенно ветеранская схватка американского россиянина Джеффа Монсона против атлета из Адыгеи Кима Схашка.

Всю карьеру в ММА Монсон был опасен именно в грэпплинге: из 61 победы 39 он оформил приемами. Схашок начал заниматься борьбой совсем недавно — в соцсетях он скорее известен невероятными для своего возраста успехами в тренажерном зале.

Ким Схашок. Фото Соцсети
Ким Схашок.
Фото Соцсети

На двоих мужчинам уже 109 лет: Снеговику — 51 год, а Схашку — 58. Несмотря на солидную разницу в возрасте, адыгейский спортсмен ни в чем не уступал сопернику. В начале поединка мужчины не отдавали друг другу пространство и не позволяли провести захват, но Киму удалось забрать один балл.

Второй период получился более активным. Зрители, наконец, увидели первую попытку прохода в ноги, которую совершил Монсон. Схашок успешно защитился, после чего уложил Джеффа — не сумел тушировать, но заработал еще два балла. Чтобы перевернуть схватку в свою пользу, Снеговик должен был либо выполнить прием на четыре или пять баллов, либо оформить туше, но по ходу поединка было очевидно, что Ким просто не допустит такой ситуации.

58-летний силач из Адыгеи уверенно забрал победу. Он поблагодарил зрителей, а затем взял флаг родной республики и пробежал круг почета. Несмотря на поражение, Монсон тоже получил награды, причем из рук давнего знакомого, Александра Емельяненко. Боец повесил на шеи борцов медали и сделал совместное фото с ними и организатором ивента, Али Багаутиновым.

Схашок посвятил победу 100-летию образования Адыгеи. При этом Ким добавил, что очень любит Дагестан. «Мое сердце разделено: половина принадлежит Адыгее, вторая половина — моему любимому Дагестану! Всем дагестанцам — я люблю вас!» — заявил 58-летний спортсмен. Монсон же отметил, что Схашок «слишком сильный».

После поединка Ким в интервью «СЭ» признался, что и ему было очень трудно с Джеффом, а эту победу он ставит на первое место в списке спортивных достижений. И это несмотря на медали на чемпионатах России среди ветеранов и результаты в силовых упражнениях: по словам спортсмена-ветерана, как-то он подтянулся 70 раз, а незадолго до выезда в Москву сделал становую тягу с весом 220 кг (как отметил Ким — без специальных лямок).

Джефф Монсон
ММА
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