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Сегодня, 16:49

Камил Гаджиев подтвердил переговоры о покупке AMC Fight Nights лигой АСА

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» подтвердил переговоры о покупке AMC Fight Nights лигой АСА.

«Такой разговор имеет место быть, но он проходит между Майрбеком Хасиевым и Амиром Мурадовым. Я про этот разговор знаю, но будет ждать итогов этого общения. Если у Хасиева есть план, как сделать лучше, то тогда логика в приобретении есть. Если спросите про меня, то в таком случаи я лигой руководить не буду. Мы немножко по-разному смотрим на ММА, но не откажу в совете, если попросят. Будут стараться развивать кикбоксинг, на мой взгляд, он выходит на новый уровень», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Детали мы, конечно, обсудим, — добавил Гаджиев. — Если у Майрбека Хасиева есть рецепт как сделать так, чтобы получилось хорошо, то я думаю, что это оправданная покупка».

«Для меня определяющим моментом [покупки] станет разговор с Амиром Мурадовым. У меня с ним на эту тему несколько бесед было, я в курсе переговоров, которые шли между ним и Амиром. Для меня финальным [моментом] станет разговор с Амиром, когда мы пожмем руки, и дальше каждый пойдет своей дорогой».

В настоящее время Гаджиев является президентом AMC Fight Nights.

Камил Гаджиев
ММА
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Источник: Хасиев станет владельцем промоушена AMC Fight Nights
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