«На улице опыт имею — выскочу». Как русский боец дрался за пояс Bare Knuckle и в тайских фрик-боях

Пока все ждали дебют Моряка, Михаил Ветрила уже побился за титул BKFC.

Россиянин Михаил Ветрила — уникальный боец. Вы с огромной вероятностью не знаете, кто это такой, а он бился за пояс в промоушене Bare Knuckle. Пока в России процветают поп-ММА-промоушены и фрик-бои, Ветрила дерется за сравнительно небольшие деньги в Таиланде, и некоторые его поединки выходят не менее интересными. Михаил дрался один против двух тайцев, а скоро планирует сразиться в поединке с тяжеловесом, хотя сам выступает в категории до 84 кг.

«Я первый русский в Bare Knuckle»

— Расскажите, пожалуйста, о вашем бойцовском бэкграунде.

— Вообще я начинал с тайского бокса, а крайние бои провел по кулачке. Когда поступило предложение биться по кулачным боям, поехал в Крым на 2,5-3 месяца. У нас есть в Симферополе академия бокса имени Лапина, это первый тренер Александра Усика. Где-то 2,5 месяца прямо там жил в зале, тренировался, повышал школу бокса. Все знают — у нас в Крыму он самый сильный тренер. Начал заниматься, понравилось. Бокс, конечно, другая движуха, не как тайский бокс.

— А как на вас вышли в Bare Knuckle?

— Получается, на Пхукете делали Bare Knuckle Tryouts — кто хочет подраться. Я прошел отбор, и все. Я должен был драться на первом турнире [в Таиланде], но без вакцины нельзя было. Я и решил поехать [в Симферополь] - как раз, думаю, заодно подтяну школу бокса. Тут [на Пхукете] как таковой именно школы нет — могут лапы подержать, но никто прямо учить не будет. Сделал прививку, вакцину «Спутник», вернулся, и поступило предложение от Bare Knuckle — второй турнир они делали. Ну и подрался.

Афиша поединка. Фото Соцсети

— А как так вышло, что вы сразу бились за пояс?

— Хорошо себя показал на Tryouts. До этого дрался по тайскому боксу на топовом уровне. Ну и поступило предложение подраться за пояс. Очень обрадовался, но, конечно, подзасудили. Между раундами видел статистику landed punches: на порядок больше у меня было попаданий. Это был таец — у тайца можно выиграть только нокаутом. А он (Сиримонгхон Ламтуан. — Прим. «СЭ») тоже непростой персонаж: он среди тайцев самый титулованный боксер. У него два пояса было — WBO и WBA (WBA Asia и WBO Asia Pacific. — Прим. «СЭ»). Я стал по нему попадать, только когда он начал уставать, замедляться. Тяжело было попасть, настиг только к пятому раунду.

— Вас же можно назвать первым русским бойцом Bare Knuckle. Потому что Лобов представлял скорее Ирландию, а Евгений Моряк Курданов, хоть и подписал контракт еще весной 2021-го, бой провел позже.

— Недавно, конечно. Я первый, да.

— А вы как-то занимаетесь медийной составляющей? Эти парни популярнее вас.

— Нет, не занимаюсь. Я просто дерусь и не особо веду этот инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ»). А медийность, этот трэш-ток... Я в Таиланде дрался уже везде где можно — и по бирманскому боксу, и по ММА. Надо больше драться, все со временем будет.

— Пояс за бой на турнире в Таиланде — не тот же самый, что за поединок в США. Была ли возможность, что чемпион Таиланда встретится с американским?

— Такая движуха была — выигрываешь пояс, и тебя отправляют в Америку.

— Этот таец пока не бился в США.

— Да этот таец закосил — типа у него рука поломалась. Я думаю, он уже и не будет драться. Потому что на BKFC 3 я видел, что он изрядно набрал вес — тяжело ему будет. С таким брюхом, мне кажется, он под сотку весил. Думаю, он для галочки — у него же много поясов — еще и выиграл пояс Bare Knuckle.

— На сколько поединков у вас заключен контракт?

— Там контракт на один бой заключается.

— Дальше там планируете выступать?

— Конечно.

«В Bare Knuckle платят больше, чем в Hardcore»

— Не думали попробовать в одной из российских кулачных лиг? В Hardcore или Top Dog.

— А мне не было предложений. Из российской кулачки мне очень нравится Hardcore. Мое мнение — бойцы Hardcore даже посильнее будут, чем бойцы Bare Knuckle, реально.

— То есть в турнире стенка на стенку, который Анатолий Сульянов продвигает, бойцы Hardcore лучше бы смотрелись?

— Думаю, да. В 93 кг, например, Сослан Асбаров, думаю, переиграл бы этого Джаггернаута, на 84 кг Калмыков тоже выиграл бы. На 77 кг стопудово Мусалов убрал бы Перри. Майк Перри вообще прикурил бы жестко! Кто там на 70 кг? Мартин Джуарян — тоже посильнее будет. Там, вопросов нет, сбитые летчики, а у нас — с базой боксерской. Как ни крути, недавно дрался Бивол с Рамиресом — вообще чисто в школу его сводил! А у того было 44-0, прикинь. Как бы кто ни говорил, любительская школа — это очень серьезная школа. Тот же Усик так выступает благодаря любительскому боксу.

Михаил Ветрила (в черно-желтых трусах). Фото Соцсети Фото Соцсети

— Может, через менеджера договориться выступить в Hardcore? У вас есть менеджер?

— Нет, я сам.

— А почему нет желания развивать карьеру?

— Желание есть огромное. Просто я дрался за 1+1 (1000 долларов за выход на бой и столько же — за победу. — Прим. «СЭ») в этом Bare Knuckle, а если в Америку попасть, там минимально — 10+10. И то: я слышал, что у Моряка 50+50. А в Hardcore — 500+500 [долларов]. Ну, короче, вообще копейки платят. Если бы платили, хотя бы как Bare Knuckle, можно было бы, потому что Hardcore очень медийный.

— Помимо бойцовской карьеры где-то еще работаете?

— Чисто бои, поэтому везде и дерусь.

— А до боев чем занимались?

— Я юрист по образованию, даже успел немножко поработать, полгода. Когда учился в институте, параллельно занимался любительски тайским боксом. Потом проникся.

— Вы также провели два боя по правилам ММА. Почему не стали продолжать и решили, что ваше — это кулачка?

— Потому что в кулачке хотя бы платят тысячу плюс тысячу, я на эти две тысячи могу тут жить. А по ММА платят не очень, так как маленький рекорд у меня — 5-8 тысяч бат (от 130 до 240 долларов. — Прим. «СЭ»).

«Бой 2 против 1? На улице опыт имею, выскочу — за это еще и платят»

— Интересный эпизод в вашей карьере — участие в турнире Fight Circus.

— Да-да, мне этот Fight Circus предлагает в декабре подраться. Может, видел там бой Панды против Сэма Кэссиди? Такой здоровый, 130 кг. Предлагают против него подраться по боксу. Наверное, выскочу.

— До этого вы дрались против сразу двух тайцев, которые весят примерно на 20 кило меньше. Как на это подписались?

— Это был ковид или после ковида, ситуация по деньгам невеселая. И он говорит — два против одного, 40 тысяч получу. Ну, я думаю, на улице опыт имею, выскочу — за это еще и платят. Там еще в Бангкок надо было поехать — гостиница, еда, все оплачивали.

— Сколько заплатили? 40 тысяч долларов?

— Нет, 40 тысяч бат. Чуть больше тысячи долларов.

— Думал, за это платят в разы больше.

— Для Таиланда это относительно неплохо. По гонорарам тут больше One Championship, и то в ММА.

— У вас изначально должен был пройти бой с бразильцем Фабио Хоторном, но его отменили. А там какие планировались правила?

— Разрешены только спиннинг-кики, удары с разворота. Я ему говорю: «Давай так подеремся?» И он что-то соскочил. Еще я в «Стрелке Пхукет» дрался, не видел? Против какого-то мужика, килограмм 110. Задушил его.

— Можете подробнее рассказать об этом промоушене — Fight Circus? Владелец Джон Натт — какие он цели преследует, когда организует эти бои?

— Ха-ха, мы с ним на связи. Он уматовый персонаж. Джон Натт — первый, кто делал в Таиланде ММА-бои. У него целый промоушен Full Metal Dojo. Но когда это уже стало мейнстримом, когда One Championship появился, он понял, что не может бабки на этом делать. Но он все равно планирует ММА-бои — я, может, подерусь у него чисто для рекорда. Но они платят копейки — 5-6 тысяч бат. Почему начал делать фрик-бои — он их продает, на них спрос есть. На этих фрик-боях он конкретно зарабатывает.

— Но на YouTube очень маленькие цифры — несколько тысяч просмотров на ролике.

— Он не на YouTube работает, а на CamSoda (платформа для потоковой передачи веб-камер. — Прим. «СЭ»).

— То есть pay-per-view продает?

— Да, только на Америку.

«Шара Буллет — фаворит в бою с Минеевым»

— Вы в Tiger Muay Thai тренируетесь?

— Ну, посещаю. Не регулярно, но посещаю.

— Видел ваше фото с Шарой Буллетом.

— Шара Буллет — это мой близкий товарищ. Он недавно приехал, сейчас тут, на Пхукете. Его пригласили, и я с ними хожу в бразильский зал Novo Uniao. На спарринги залетаю.

Михаил Ветрила и Шара Буллет. Фото Соцсети Фото Соцсети

— С Шарой спарринговали?

— Да. Шара — очень чувствительный, очень динамичный. Есть даже чему поучиться. Реально как хищник — раздергивает, выцеливает, бьет.

— Как оцениваете его шансы против Владимира Минеева?

— Я считаю, он может выиграть. Для меня он даже больше фаворит, потому что Шара будет быстрее. Шара сейчас весит 92 кг, Минеев по-любому габаритнее. Я думаю, Минеев более медленный, у него шансы могут быть, если он будет бороть как-то, а в стойке Шара его перебьет.