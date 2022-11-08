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Хабиб до сих пор ломает топов UFC. «Он влез на меня и начал разговаривать! Он рад, когда ты страдаешь»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Хабиб и Белал Мухаммад.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Пенсия Орлу не помеха.

Трудно найти чемпиона UFC, о котором ходило бы столько же тренировочных баек, как о Хабибе Нурмагомедове. Ни одного проигранного раунда в спаррингах за 8 лет, ни одного падения в нокдаун, ни одного сотрясения мозга, доминировал над средневесами, ощущается сверху как бетонная плита — все эти истории создали дагестанцу, пожалуй, самую супергеройскую ауру в современных ММА.

Казалось бы, спустя два года после его завершения карьеры и резкого сокращения объема тренировок эту ауру если и можно подкрепить, то только архивными историями, но тут вдруг свежей фактуры подбросил топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад. 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби он нокаутировал Шона Брейди и довел серию побед до 8 выигрышей. Лагерь к этому поединку Белал проводил в команде Хабиба, который пригласил его по собственной инициативе на завершающие 40 дней подготовки.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Global Look Press
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Эти 40 дней стали для Мухаммада настоящим откровением — никогда раньше он не сталкивался с такой дисциплиной и таким объемом работы. Одним из главных его впечатлений стал спарринг с самим Хабибом. Белалу в нем крепко досталось — Нурмагомедов перевел его, забрался сверху и начал разговаривать, как когда-то со своими соперниками в UFC. Эту сильную историю палестинец недавно рассказал на Youtube-канале Dashing Kevs.

«...Люди удивляются, что в них такого: «О, у них наверное другая спортивная наука или программа силовой подготовки!» Нет, бро, они просто работают больше. В Америке у нас, например, есть день спаррингов, или сегодня день борьбы, или день грэпплинга. А у них каждый день все подряд. Мы поспарринговали, потом у нас чистый грэпплинг, после 10 раундов к тебе подходит Хабиб, надевает шорты и говорит: «Пошли со мной в клетку».

Я такой: «Что?» Смотрю на тренера моего, и он сам выглядит как испуганный родитель: «Иди, тебя Хабиб зовет». И ты начинаешь работать с ним и понимаешь, что он все еще тот. Да, он закончил, но он все еще монстр. Он переводил меня, когда хотел, забирался на меня сверху и начинал говорить со мной оттуда. Это выглядело неуважительно, но что я мог сделать? (Смеется). Ничего не поделать.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб любит сабмишены больше, чем нокауты. «Нокаут — ущерб мозгу, это нехорошо»

И когда ты прошел через такое ментально... Многие ребята, например, после такого не хотят больше работать с партнером, который побил тебя. Ко мне подошел Хавьер Мендес после первого спарринга с Хабибом и сказал: «Он такое со всеми делает. Просто скажи себе, что каждый следующий раз ты должен заставлять его работать на 1% упорнее. На 10 или 20 процентов ты не выйдешь за такое короткое время, но если заставишь его трудиться на 1% больше с каждым спаррингом, ты будешь расти». И я так и настроил себя, поэтому пятая неделя работы с этими парнями отличалась от первой.

Хабиб и Ислам во многом похожи, но когда Хабиб с тобой работает, то он хочет потопить тебя. Он хочет, чтобы ты страдал. Ислам другой: «Окей, давай посмотрим, как мне заставить тебя постучать». У него есть какое-то милосердие (смеется). А Хабиб, когда он видит, что ты страдаешь, он счастлив (смеется), он улыбается. «Я вижу, что ты ломаешься, давай я доломаю тебя». Ислам же: «Так, вот твоя рука, давай-ка заставлю тебя постучать».

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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