Как команда Хабиба сделала Белялу Мухаммаду замечание за то, что он репостнул видео с девушками в бикини

Поступил не по-мусульмански.

Белял Мухаммад (23-3) — второй в очереди претендент на титул в полусреднем весе UFC.

Мчась на серии в девять побед подряд, он, по всей справедливости, должен был драться с чемпионом Леоном Эдвардсом уже этой осенью, но тут в расклады неожиданно вмешался Колби Ковингтон. Болтливый американец приехал тайным запасным на номерной турнир в Лондоне, где дрались в реванше Эдвардс и Усман, здорово этим выручив UFC. Не каждый бы согласился лететь через океан на роль запасного и гонять в экстремально короткие сроки приличный вес — поэтому боссы решили поощрить Хаоса очередным титульным шансом.

Конечно, дело не только в лояльности. Колби — боец медийный, и Белял со своими 400 тысячами подписчиков в соцсетях выглядит на его фоне бледновато. Хоть, кстати, у него в последнее время здесь наметился прогресс. Во-первых, в январе Белял получил приглашение на дико популярный подкаст Джо Рогана, это всегда своего рода новый этап признания для бойца. Во-вторых, он близко сошелся с командой Хабиба, регулярно появляется с ними на одних фото и видео и забирает себе от них пусть и небольшую, но аудиторию.

Перед UFC 280 в октябре прошлого года Хабиб даже позвал Беляла в кэмп Ислама Махачева к бою против Чарльза Оливейры, и этот опыт ему здорово помог. Пять недель работы с топовыми партнерами плюс Хабиб в углу — в итоге Мухаммад победил непобежденного, очень сильного Шона Брейди нокаутом и получил бонус за Выступление вечера. До этого палестинец не побеждал досрочно целых три года.

Пять недель с дагестанской командой повлияли на Беляла не только в спортивном, но и культурном плане. Будучи слегка американизированным мусульманином, среди дагестанцев он так идейно вымуштровал себя, что пересмотрел взгляды даже на такие вещи, как репост в соцсетях слегка оголенного контента. Оказывается, однажды кто-то из команды Хабиба сделал ему замечание за то, что он опубликовал видео своего друга, на котором засветились девушки в бикини, и Белял признал этот упрек справедливым.

Эту историю он рассказал на подкасте Джо Рогана.

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Белял Мухаммад: - Скромность этих ребят [команды Хабиба] - это другой уровень. Я сам религиозный, но в Америке другая культура. Пробыв пять недель с этими ребятами в Абу-Даби... у них все очень строго. Я как-то репостнул видео моего друга Орасио, он был участником вот этого мексиканского реалити-шоу, на котором когда-то был Масвидаль. Репостнул это видео, а на нем оказались женщины в бикини. Хотя суть видео была не в них, а в моем друге.

И он [кто-то из команды Хабиба] говорит мне: «Брат, мы не должны публиковать такие видео. Нужно быть лучше». Я такой: «Ну я просто поделился этим видео с моими друзьями». И он ответил: «Делись с ними в личке». И я понимаю, что это замечание по делу. Когда ты мусульманин, на тебя смотрят молодые ребята, я не хочу, чтобы они думали, что я вот такой. Я хочу задавать высокий стандарт.

Джо Роган: - То есть им не позволено даже смотреть на женщин в бикини?

Белял Мухаммад: - Нет, ты должен притуплять взор. Ты должен смотреть только на свою жену. У них там вообще жестко, ты не можешь на людях обнимать, целовать женщину. Показывай любовь своей жене дома, не на публике. Но в Америке другая культура, и сейчас мы видим все больше и больше американизированных мусульман. «О, а давайте вот так поступим вместо вот этого». Нет, нельзя так поступать, нельзя просто переиначивать Коран, то, что было предписано за много-много лет до нас. И в Дагестане все вот такие строгие. В Америке с этим не так. Если я здесь расстелю мой коврик где-то на улице в определенное время, люди будут косо на меня смотреть, какие-то рандомные персонажи могут даже сигналить тебе или говорить какие-то глупости. Потому что они не понимают все эти вещи, всю эту дисциплину, что для меня настало время Бога, что нужно молиться пять раз в день, где бы ты ни был.

Джо Роган: - Как тебе удается молиться пять раз в день боя?

Белял Мухаммад: - Все то же самое. Есть утренняя молитва после пробуждения. Потом молитва в полдень. Потом в середине дня. Потом молитва на закате. И молитва после боя. Молитва занимает 5-10 минут, это не так много времени. Люди иногда удивляются: «Как у тебя хватает времени молиться пять раз в день?» Хватает, потому что это не так много времени требует. Это 50 минут из 24 часов в сутки. Люди сидят в тиктоке, скроллят все эти видео часами. Лучше потратить 10 минут на молитву, на Бога, на того, кто привел тебя в этот мир.