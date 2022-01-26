«Сирилу конец. Он будет есть борьбу, пить борьбу, дышать борьбой». Тренер Гана жестко разбирает бой с Нганну

Оргвыводы.

23 января Сирил Ган намертво увяз в борьбе Франсиса Нганну и проиграл свой первый титульный бой в UFC за абсолютный пояс.

С поражением француз утратил и непобежденный статус — теперь его история не пойдет по пути Джона Джонса или Хабиба, он теперь такой же, как все. Результат стал тяжелым репутационным ударом для парижского зала MMA Factory и его главного тренера Фернанда Лопеса. Ган последний год жил в роли главного таланта в тяжелом весе за долгие годы, Лопес прочил ему славу Мохаммеда Али и был уверен в досрочной победе над Нганну. И тут случилось то, что случилось. По сути, камерунец не просто победил самого принципиального соперника, он победил его своим слабейшим аспектом — борьбой, и победил, выйдя на поединок травмированным.

Для Лопеса это большое идейное поражение, потому что он всегда верил, что благодаря футворку можно улизнуть от любой борьбы. Теперь понятно, что ситуация немного сложнее. И французскому тренеру хватило смелости это признать. Вернувшись в Париж, он дал интервью Youtube-каналу La Sueur, где подверг своего бойца неумолимому анализу и пообещал ему несколько месяцев пыток борьбой и грепплингом.

«Сирилу конец. Сейчас он поедет на отдых в Панаму, я даю ему 10 дней, а потом... Я уже сделал два телефонных звонка в Чечню и Дагестан, к нам выехали два тяжеловеса. У них обоих длинные руки, как у Франсиса и Джона Джонса.

Он [Ган] будет у меня есть борьбу, пить борьбу, дышать борьбой. Мы будем бороться столько, что он не сможет сидеть на пятой точке. Его будет тошнить от борьбы. Потом три месяца не сможет отдышаться от нее".

Основные же моменты интервью-разбора Лопеса La Sueur лучше изложить по пунктам:

— план на бой был боксировать, но на такой дистанции и при таких условиях, чтобы исключить нокаут от Нганну;

— Лопес думал, что Нганну пойдет бороться в первых раундах, когда он еще не будет разозленным и расстроенным;

— Лопес был удивлен выносливостью Нганну, они не ожидали, что тот сохранит силу и выносливость в поздних раундах;

— Лопес давал Гану инструкции по части тхэквондо на корейском языке, чтобы Нганну не понял;

— идти на скручивание пятки было идеей Лопеса, потому что он не был уверен, что судьи отдадут бой за простое залеживание (после того, как Ган перевел Нганну);

— говорит, что философия MMA Factory — максимально быстрое восхождение на вершину, когда над недостатками работают по дороге, не теряя на это времени. И когда вы уже оказались на вершине (пусть и проиграли), у вас есть время и деньги, чтобы уже основательно работать над слабостями;

— план сейчас — работать над борьбой, потому что следующие потенциальные соперники — борцы: Блейдс, Стипе, Джонс. Говорит, что Стипе не хочет драться с Ганом, хочет только титульник. Лопес также уверен, что за ближайшие полгода Ган может продвинуться в БЖЖ до уровня черного пояса;

— Его стратегия как тренера и менеджера для своих бойцов — получить как можно меньше ущерба и заработать как можно больше денег;

— перед 5-м раундом говорил Гану, что «это невозможно, чтобы мы проиграли по кардио. Это твоя сильная сторона. Иди и взвинти объем».