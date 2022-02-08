Король рефлексов среди боевых искусств.

Тренер Франсиса Нганну по ударной работе Дьюи Купер — человек, одинаково крупно уважаемый сразу в трех боевых мира — бокса, кикбоксинга и ММА.

Как тренер по боксу Купер сенсационно приводил Джесси Варгаса к титулу чемпиона мира по версии WBO и дрался с ним против Мэнни Пакьяо. Как кикбоксер — участвовал в финале Гран-При К-1, проведя три поединка за один вечер. Как тренер по ударке в ММА — успешно работал с Кевином Ли и дважды брал титул чемпиона UFC с Франсисом Нганну.

Пару недель назад «Спорт-Экспресс» сделал большое интервью с Купером, где он рассказал много интересных и глубоких вещей. Анонсировать интервью мы решили небольшим отрывком, где тренер развивает мысль, почему бокс — лучший боевой вид с точки зрения рефлексов и зрительной координации.

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— 30 апреля 2004 года вы провели три поединка за один вечер на Гран-При К-1. Меня удивили ваши защитные рефлексы в тех боях. Сначала вы ускользнули от огромной силы Майти Мо, который тогда нокаутировал всех подряд, а потом заблокировали все раундхаус-кики Майкла Макдональда. А ведь у него был страшный взрывной правый хайкик. Почему так хорошо работали защитные рефлексы?

— Секрет рефлексов в том, что я учился настоящему боксу. Вообще я начинал с муай-тай, и когда появился К-1, понял, что эта организация будет популярнее всех турниров по муай-тай и кикбоксингу. Поэтому я решил, что буду выступать там, а для этого мне нужно было добавить к муай-тай хороший бокс. Сейчас это называют голландским стилем, но я это называю просто «Муай-тай плюс хороший бокс». Я отправился в зал Мейвезеров и стал работать с Джеффом, дядей Флойда-младшего. Так вот секрет рефлексов — это тренировки по настоящему профессиональному боксу у тренеров, которые выигрывали титулы чемпиона мира.

Бокс — самое быстрое боевое единоборство, самое рефлексное. Ни в одном другом виде не требуется столько рефлексов. Благодаря этим рефлексам ты успеваешь блокировать хайкики или локти. Нужно учиться зрительно-моторной координации у топовых боксеров. Вот секрет. Если вы боец ММА, идите поспаррингуйте с хорошим кикбоксером, а потом — с хорошим боксером. Да, кикбоксер будет кидать в вас больше разных ударов, кики и панчи, но боксер будет бить в полтора раза быстрее.

Джеб, который вы не видите, правый прямой, который никак не увидеть, левый хук. По настоящему боксеру не понять, что он сейчас будет бить. Поверьте мне, я занимался профессионально боксом, кикбоксингом и ММА и знаю, о чем говорю. Спросите у любого кикбоксера — когда они приходят в хороший боксерский зал, их нещадно бьют. Слишком уж быстры рефлексы у боксеров. Когда вы можете уклоняться от всех этих боксерских молниеносных ударов, вы определенно сможете блокировать более медленные хайкики. Но, проблема в том, что бойцу ММА нужно быть жестким и набитым, потому что придется блокировать эти хайкики руками, локтями и так далее.

Полное интервью с Дьюи Купером выйдет на нашем сайте, а также Youtube-канале «Ушатайка» в течение следующей недели.