Самый предсказуемый бой года? Исмаилов без проблем побил Штыркова

Магомед Исмаилов выиграл у Ивана Штыркова единогласным решением судей в главном бою турнира АСА 115. Уральский Халк временами смотрелся неплохо, продержался всю дистанцию, тем не менее бой сложился, как и предполагалось: Иван ни секунды не был близок к победе.

Магомед Исмаилов

Возраст: 34 года. Страна: Россия. Прозвище: Лысый хищник. Весовая категория: до 83,9 кг, до 93,0 кг. Победы: 17. Поражения: 2. Ничьи: 1.

Иван Штырков

Возраст: 33 года. Страна: Россия. Прозвище: Уральский Халк. Весовая категория: до 93,0 кг. Победы: 17. Поражения: 2. Ничьи: 1.

Ивана Штыркова в комментариях похоронили еще до боя. Шансов ему не давал, кажется, никто. Против Ивана играл и его негативный бэкграунд. После истории со стройкой храма в Екатеринбурге и забором Штырков, этот позитивный, приятный в общении парень, стал одним из самых ненавидимых бойцов в России.

Исмаилову объективно сложно найти подходящего соперника. С мусульманами он не дерется, а популярных среди фэнов ММА средневесов-славян (или полутяжей — как Штырков), с которыми Мага или еще не бился, или которых еще не побеждал, осталось не так-то и много. Владимир Минеев — в Fight Nights, Владимир Токов сконцентрирован на Bellator, а тратить большие деньги на Александра Шлеменко (а тут речь может идти только о больших деньгах) в АСА не готовы. Ну, и Штырков все же не мешок. 17-1-1 — отличный же рекорд. Хотя отношение к этому рекорду скептическое. Иван побеждал серьезных бойцов — Антонио Силву, Фила де Фриса, но есть какой-то неприятный привкус, какое-то ощущение, будто рекорд этот — дутый. Вот, например, бой с Джеффом Монсоном. Монсон думал, что поединок будет показательным, а Штырков вдруг начал драться по-настоящему... Да и за пределами Урала Иван бился лишь раз — когда победил на турнире Rizin в Японии корейца Хуна Кима.

Еще Штырков в 2019-м подписался в UFC, но так и не провел там ни одного боя — потому что попался на допинге. «Контрольная по химии» — самая распространенная шутка, связанная с боем Маги и Вани. Оба не скрывают, что употребляют препараты, запрещенные ВАДА. Но в АСА нет допинг-контроля, так что никакого обмана тут нет — все честно. Штырков вышел в клетку о-о-очень мощным. Трапеции у Ивана не намного меньше, чем у какой-нибудь легенды бодибилдинга типа Ронни Коулмэна. Просто гора мышц.

В первые две минуты поединка Штырков смотрелся неплохо. На атаки Исмаилова в стойке отвечал размашистыми ударами — кажется, пару раз даже попал. Но где-то в середине раунда с Иваном случилось то, что и ожидалось — он устал. Уральский Халк не развалился, не встал на месте, но очень замедлился. Зато попытки Исмаилова сделать тейкдаун он вполне умело пресекал.

Во втором раунде преимущество Исмаилова стало увеличиться. Он все чаще попадал в стойке, а еще сделал амплитудный бросок. Штырков же терпеливо принимал панчи, тяжело дыша. Что-то залетало и у него, но на один удар Вани приходилось 10 ударов Маги. Примерно такую же картину мы увидели и в третьем раунде. Сложилось впечатление, будто Иван сделал ставку на первые две минуты — как боксер-панчер с полупустым бензобаком. Однако Штырков не Эрни Шейверс, не Майк Тайсон и, конечно же, не Франсис Нганну. У него нет тяжеленного удара. Так что с такой дыхалкой на высоком уровне ему делать нечего. Иван не дал себя финишировать, бился храбро — в концовке даже угрожающе крикнул, но по сути он не предложил ничего, за счет чего мог бы победить Исмаилова.

После боя Штырков выглядел счастливым, словно он не проиграл, а победил. «Мы сделали нереальное!» — сказал Иван на пресс-конференции. Звучит странно, учитывая, что это произнес боец с рекордом теперь уже 17-2-1. Еще Иван заявил о желании провести с Магой реванш. Но Исмаилов деликатно отказался. Самый желанный бой для него — реванш с Токовым, но такой поединок сейчас кажется фантастикой. Бои со Шлеменко и Минеевым выглядят реальнее: но нужно найти инвестора, способного заплатить участникам поединка минимум по 20 миллионов рублей. И еще такой момент: не совсем понятно, в каких деловых отношениях Исмаилов с АСА. В сентябре руководство лиги говорило, что у Магомеда осталось еще два боя в лиге (т.е. теперь уже один), однако сам боец это не подтверждал.