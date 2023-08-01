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«Камеры появляются — у Конора сразу грудак вперед». Реалити-шоу TUF изнутри: детали от российского бойца Валиева

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Конор Макгрегор, Тимур Алиев.
Большое интервью с Тимуром Валиевым, который попробовал вернуться в UFC необычным способом.

Реалити-шоу The Ultimate Fighter — это всегда хороший шанс для бойцов подписать контракт с UFC. В 31-м сезоне лицами и тренерами проекта стали Конор Макгрегор и Майкл Чендлер: ирландец тренировал сборную проспектов, а американец — команду ветеранов, которые уже бились в UFC, но почему-то там не закрепились. Российский боец Тимур Валиев попал в команду к Чендлеру. Валиев выступал в промоушене Даны Уайта полтора года, провел четыре поединка, выиграл два из них, но контракт с ним продлен не был.

В интервью «СЭ» Валиев рассказал, какой комплимент сделал ему Макгрегор при первой встрече, как собирался поломать соседа по комнате, зачем просил Бейдера кричать «Федор!» и многое другое.

Тимур Валиев.
Фото Соцсети Тимура Валиева

«Должен был драться в Eagle FC. Но лига перестала проводить турниры за рубежом»

— Как тебе пришло предложение принять участие в новом сезоне TUF?

— Я находился в Таиланде, помогал в подготовке своему брату, Мураду Рамазанову. Мой менеджер Али [Абдель-Азиз] позвонил, говорит: «Не хочешь принять участие в съемках?» Я говорю: «Почему бы и нет? Интересный такой опыт». До последнего не знал, кто будет тренерами, в последний момент узнал.

— Правда ли, что изначально тренерами могли быть Физиев и Гэтжи?

— Такие разговоры ходили. Мне сначала сказали, что, может, Физиев и Гэтжи будут. Потом сказали, что Белал Мухаммад и Колби Ковингтон. Но они сами до последнего не знали. В конце только узнал, что будут Макгрегор и Чендлер.

Конор Макгрегор, Дана Уайт и&nbsp;Майкл Чендлер. Нокаут за 8 секунд и возвращение Валиева. Мощный старт реалити-шоу с Конором и Чендлером

— Тебе сразу сказали, что будешь в команде Чендлера, или уже на съемках это определилось?

— До последнего момента, до выбора я не знал. Узнал только в самом конце.

— Не думал: попаду в команду Конора — земляки не поймут?

— Не, не думал. Наоборот, думал, прикольно будет, интересно.

— В последнем бою в UFC ты уступил Джеку Шору, хотя до этого выиграл два поединка. Почему контракт не продлили?

— Просто мне мой менеджер сказал, что Шон Шелби не дает мне новый контракт. Не было каких-то объяснений, причин.

Тимур Валиев.
Фото Соцсети Тимура Валиева, Соцсети

— Когда стало известно, что ты покинул ростер UFC, какие были планы? Поступали предложения от других лиг?

— Да, я должен был драться в лиге Eagle FC с Эдуардо Дантасом (Eagle FC принадлежит Хабибу Нурмагомедову. — Прим. «СЭ»). Я должен был готовиться к бою с ним, но турниры срывались, и в конечном итоге лига перестала проводить турниры за рубежом. Я начал думать, какие варианты лучше для меня, и поступило предложение из The Ultimate Fighter.

— АСА не звали в Гран-при?

— Такого не было, чтобы звали, но я постоянно на связи с Заурбеком [Хасиевым], дружим. Я думаю, если у меня возникнет желание подраться в АСА, они меня примут, я надеюсь.

«Макгрегор забирал ребят в рестораны. Больше всех удивил эквадорец: мог выпить виски и пойти на тренировку»

— Жизнь в доме на TUF — за это время что давалось тебе труднее всего?

— Тяжело было, что ребята, которые в первом круге проиграли, выпивали по ночам, постоянно шумели, поздно ложились спать. А я рано ложился спать, рано просыпался. Этот момент немного напрягал. Сама обстановка там такая — все время ты вес гоняешь, интервью даешь, в работе. Просыпаешься — сразу камеры. Только в уборных комнатах не было камер. Сама эта обстановка была не из легких. В течение месяца я три раза вес гонял.

— Там же все, кто поначалу вылетал, это были бойцы Конора. А сам Макгрегор пил с ними?

— Да, они там и вместе... Даже в первый день у них вечеринка была всю ночь. Я спал — не знаю, как не проснулся. Он забирал ребят в рестораны, они там сидели, отдыхали. Там парень меня удивил: он мог выпить виски и пойти на тренировку. Я ему говорю: «Как так?» Он говорит: «Да не, один шот — это нормально». — «Получается, он у тебя вместо кофе?» Карлос Вера, эквадорец, очень приятный парень. Смотрю — даст одну, и на тренировку идет. И это как бы норма, культура, они не считают себя алкоголиками, к этому просто относятся.

Конор Макгрегор. Боец из лиги Хабиба снова избил ученика Конора, Валиев не выступил по нелепой причине. Обзор 2-й серии TUF

— Я думал, это Конор его научил, пока они гуляли.

— Да он сам там Конора коктейлям разным научил! Сейчас в Ирландию к Конору поехал — по ходу, вместе тусят нормально.

— А вас из команды Чендлера они не звали с собой тусоваться?

— У нас по-другому все было. Нас Майк пригласил к себе домой, мы сидели, бои смотрели, обсуждали. Часто на тренировках вместе сидели. Он приходил на каждую нашу весогонку с утра — в 6 утра он уже был в доме, с нами вес гонял. У нас по-другому отношения строились. Он всей команде борцовки купил, всей команде очки купил, кентусы подарит или свои даст, в пары со всеми встанет психологически отдельно подойдет, поговорит. У Майка по-другому все было.

Тимур Валиев и Майкл Чендлер.
Фото Соцсети Тимура Валиева, Соцсети

— То есть Конор больше веселился, а Чендлер углублялся в тренировочный процесс?

— Да, можно и так сказать. Но тренеры Конора все время были, плюс у ребят Конора был диетолог, повар свой, который часто к ним приходил. А мы все сами. Но я брал листовки диетологов команды Конора, посмотрел, и в принципе я тоже неплохо разбираюсь, мне диетолог не нужен.

— Шеф-повар Конора и вас кормил?

— Он не каждый день приходил. Раз придет и на всех барбекю приготовит. В другой день он рагу приготовил. Кстати, очень вкусное ирландское рагу, мне оно очень понравилось.

— Которое на пиве было?

— Пиво добавил, вкус пива был, но самого алкоголя там нет — он испаряется. Поэтому было очень вкусно. Это все было натурально — все продукты. Поэтому я с удовольствием его аккуратненько в холодильник поставил и два-три дня кушал.

— У тебя был бой с Тревором Уэллсом, который был твоим соседом по комнате. А каково жить в одной комнате с человеком, драться с ним, а потом возвращаться в ту же комнату?

— Блин, вот это было прикольно, если честно! Мы ложимся спать: «Good night, Timur». — «Good night, Trevor». Я на него смотрю и думаю: «Неужели ты думаешь, что ты у меня выиграешь?» Просыпаюсь: «Good morning, Trevor». — «Good morning, Timur». Смотрю на него и думаю: «Блин, парень, я тебя поломаю». Не было какой-то ненависти, мы на взаимном уважении были. На самом деле Тревор очень приятный парень, мы и сейчас с ним общаемся, переписываемся постоянно.

Тимур Валиев.
Фото Соцсети Тимура Валиева, Соцсети

«Конор все время был очень уважительным. Но когда камеры появляются...»

— С Чендлером у тебя было много личных разговоров. А с Конором было личное общение?

— Когда в первый раз увидел, он сделал мне комплимент по поводу моих беговых кроссовок: «Oh, nice shoes» (классные кроссовки — с английского). Я говорю: «Conor knows» (Конор разбирается — с английского). У нас сразу пошло общение такое легкое.

Когда дрался Саид Нурмагомедов [с Джонатаном Мартинесом], мы смотрели бой вместе, это не показали в эфире. Я видел, что Саид устал, что он [Мартинес] взял Саида на болевой... Конор и они все смотрели, я им говорю: «Я знаю, что он не сдастся! Этот парень под антибиотиками пять раундов дрался на АСА. Он не сдастся здесь! Я должен был быть в его углу, он был другом жениха на моей свадьбе, это мой близкий друг!» И вся команда: «Nice, very nice». После боя я был злой на Саида. Он выиграл этот бой, я считаю, что его засудили, но этот парень — не соперник Саиду. Просто Саид сам подарил ему [победу], были причины этого. Мало кто знает, что всю неделю Саид болел, пил американский парацетамол, а он очень токсичный, сильную нагрузку на печень дает. Из-за этого во время боя он устал. И на Саида злой, и на всю эту ситуацию, оставил их всех, пошел вес гонять.

— Конор не злорадствовал?

— Нет, Конор был очень уважительным все время. И к Майку, и к другим ребятам. Но когда камеры появляются, у него сразу грудак выходит вперед, он впереди Чендлера становится и меняется. Все это понимают, и всем от этого по кайфу становится. Все заряжаются этой темой. Камеры пришли — кино начинается.

Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

— Видно, что любит на камеру поиграть?

— Любит, любит. Американцы молодцы в этом плане — просто относятся к таким вещам. У нас это очень сильно на личное воспринимают, и ребята до самых крайностей доходят. Мне, например, один парень постоянно говорил: «What's up, my boy?», «Timur — my boy». Я ему говорю: «Hey, I'm not boy, I'm man, 33 years old, you're boy!» (Смеется.) А это у них тоже норма, когда так говорят. Разные моменты есть, и когда живешь с людьми разных национальностей, ты их понимаешь.

— Ассистентом тренера был Райан Бейдер, можно сказать, главный соперник команды Федора. Вы обсуждали его поединки с Федором или Вадимом Немковым?

— Не обсуждали. Я, когда увидел Бейдера, поздравил его с победой, потому что это для него большой бой, большое событие. Единственное, я его просил, чтобы они мне не кричали в углу: «Оверхенд, оверхенд!», а чтобы кричали: «Федор, Федор!». Потому что я, например, всегда угол соперника слышу, и когда оттуда кричать: «Оверхенд!», я буду контратаковать под это. А когда угол соперника кричит: «Федор, Федор!», я не буду знать, что это.

— Это как у Марка Генри?

— Да, коды Марка Генри я им чуть привил.

Тимур Валиев (слева) и Марк Генри.
Фото Соцсети Тимура Валиева, Соцсети

— В восьмом эпизоде, когда завершились все четвертьфиналы, Дана Уайт спросил Конора, кого он считает лучшим соперником для Рико ДиШьюлло, чтобы тот прошел дальше. И Макгрегор назвал тебя. Не странно, что Конор так тебя недооценивает?

— Нет, дело не в этом. Конор понимал, что я самый жесткий соперник для Рико, и я постоянно Рико об этом говорил: «Рико, ты же понимаешь, что будет, если я проход в ноги тебе сделаю?» Я постоянно прикалывался над этими моментами и задевал Рико. Они специально это сказали, чтобы показать, какой Рико мужественный, что он хочет самый тяжелый бой.

— В тизере перед девятой серией показали Ислама Махачева, который приехал тебя поддержать. Они с Конором пересекались?

— Нет, они не пересекались с Конором. В UFC все четко организовано насчет этого. Они все знают, все планируют, грамотно подводят, знают, когда я приду, когда придет Ислам.

— То есть они специально сделали так, чтобы Ислам и Конор не пересекались? Могло бы шоу получиться.

— Возможно, но им для съемок это не нужно было. Конор особо в UFC PI и не тусовался, его там не бывало.

Конор Макгрегор
UFC
ММА
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