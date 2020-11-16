Ветеран ММА — о своем будущем, разнице между Александром Емельяненко и Адамом Яндиевым, уличных драках и вере.

« Бой в Bellator планировался в декабре. Я набрал отличную форму... »

— Вы говорили, что правым глазом ничего не видите. Как сейчас?

— Глаз уже приоткрылся. Мажу его всякими кремами, мне делают уколы. Отечность спадает. Нужно отдать должное моему организму, что все эти вещи сходят быстро. У некоторых такие вещи сходят месяцами. Ну, и хорошие лекарства противовоспалительные пью. Не хочется находиться в таком виде неприятном.

Бил он чем-то непонятным. То ли это был кастет, то ли еще что-то. Он это из руки в руку перекинул. Он ударил левой рукой, и у меня на правой стороне и трещина в носу, и перелом орбитальной кости. Во время боя на это по барабану. У меня бывали и вывихи плечей, и переломы рук, ног, ребер. А когда вот так неожиданно, не по-мужски, наносится удар... Это по-другому воспринимается.

— А операция будет?

— Советуемся. Я к своему здоровью отношусь очень тщательно. Лучше заплатить денег побольше, но сделать операцию у определенного специалиста.

— За границу можете поехать?

— Да. Уважаю наших врачей, у нас много хороших специалистов. Я делал операцию в России — на мениске, — но все же, если, допустим, оперировать ногу, лечить суставы, связки, то лучше в Израиле, Германии или Америке. Операцию на носу я бы тоже хотел сделать за границей. Скорее всего, так и будет. Но пока точно сказать не могу. Еще решения не принял. Все эти ковиды-мовиды...

— Ваша карьера, надеюсь, не под угрозой?

— В ближайшие три месяца точно не смогу проводить бои. С Владимиром Хрюновым мы планировали сделать мне бой в России. В Bellator мне предлагали бой в декабре. Еще в Белоруссии мог пройти бой в январе-феврале. Сейчас у меня только пошла хорошая полоса. В феврале выиграл, потом в сентябре, теперь в ноябре... Подошел в отличной форме к тому, чтобы выступить в Bellator. Но что есть, то есть. Если бы да кабы, не росли в лесу грибы. Если бы у бабушки был бы... она была бы дедушкой.

— Хрюнов хотел сделать вам бой по правилам бокса?

— Обсуждали два варианта: либо поединок по боксу, либо поединок по правилам WTKF.

— А в Bellator какого соперника давали?

— Либо бразильца, с которым я в ноябре должен был драться. Фамилию не помню. Или американец — вольник.

— Тайрелл Форчун?

— Вот этот, да. Его фамилию мне менеджер называл. Я сказал — не вопрос.

— А кто у вас менеджер, кстати?

— Вадим Корнилов. У меня в этом году должно было пройти минимум пять боев. Но из-за ковида отменили турнир Bellator, полгода не выступал вообще. Бой по боксу, конечно, не самый... Хотел подышать, но не продышался. И вот бой с Оли Томпсоном. Собирался отдохнуть дней 10 и начать подготовку. Прошел идеально, без травм, и тут... Пятница, 13-е. Ну что поделать, произошла эта ситуация.

— У вас пять поясов за год. К ним, конечно, можно по-разному относиться, но тем не менее.

— Два главных пояса — Bellator и UFC. А остальных можно насобирать много. Конечно, этими поясами я не трясу, не хвастаюсь ими. Взял пояс — или кому-то подарил, или домой отвез. А сейчас в эту область (показывает на гематому над правым глазом) мне нельзя бить вообще. У меня тут все воспалено. Нос сломан.

«Александр Емельяненко — боец, а Яндиев — нет»

— А если бы между вами и Яндиевым был бы бой, то чем бы все кончилось?

— Это невозможно. Он же в UFC? Или уволили его? И кому этот бой интересен? Кто его организует? Но если хотите организовать — не вопрос, с удовольствием выйду. Сейчас же модно: средневес против тяжеловеса. Если кому-то интересно — нет проблем. Пусть выйдет в клетку или в ринг против меня, а не бьет исподтишка. Пусть выйдет по-настоящему драться. Не вопрос. Уж кто-кто, а я заднюю никогда не включал. Чтобы не было такого, что там человек, тут человек, за столбом человек стоит снимает. По-мужски, по-настоящему выйти и подраться. Но он найдет кучу причин сбежать: травма или еще что-то. Он постоянно будет бегать и травмироваться. То нога, то рука, то операция. То «помогите, переведите деньги на операцию». Он понимает, что выиграть не сможет. Драться по-настоящему он не готов. Он не боец.

Я — боец. Я не то что пиарюсь, хорохорюсь, но я 30 лет в спорте. С 10 лет выступал по рукопашке, боксу, кикбоксингу, самбо, дзюдо. Я по жизни боец, воин. Если уж вступил в бой, буду биться до конца. А есть люди, которые на публику играют. Хотят перед кем-то покрасоваться, видео снимают. Это в репертуаре Яндиева.

— По вашей логике, Александр Емельяненко — боец.

— Саша, какой бы ни был, — да, он боец. Позорит он наш спорт или нет, но он боец. К нему нет вопросов.

— А вы когда-нибудь спарринговали с Яндиевым?

— Нет. Но на сборах в Таиланде где-то я ему что-то показывал, где-то мой тренер Руслан Кривуша лапы ему держал. Мы даже вместе на видео били по лапам. Когда я с кем-то в команде, у нас нет разграничений, кто выше уровнем, кто ниже. Все ребята, кто со мной тренируются, знают, что у меня нет такого: «Я — чемпион, я — Харитонов, всем молчать!» У меня в команде обстановка спортивная. Вопросы национализма не поднимаются никогда! Вот сейчас был сбор в Кабардино-Балкарии — там тренировались и карачаевцы, и балкарцы, и черкесы, и кабардинцы, и ребята из Дагестана. Кстати, Гаджи Автомат с нами был (звезда кулачных боев. — Прим. «СЭ»). И однажды была такая ситуация. Играли в баскетбол. Гаджи отбирал мяч у Хаяла Джаниева. Кипишнули, дело могло дойти до драки. Говорю: «Ну-ка, пацаны, стоп. Руки пожали». После тренировки уже нормально общались. Я против потасовок на сборах. Но они бывают.

— Как вам Гаджи Автомат?

— Хороший парень. И как боец хороший. Я бы даже сказал — душа компании. Всегда шутит, всегда в отличном настроении.

— Судя по Instagram, Адам Яндиев тоже кажется позитивным.

— Есть и намного хуже люди, чем он. Я не говорю, что он неисправим. Но если человека за один проступок никто не отчитал, за второй, за третий, то он начинает себя вести беспредельно. Разочек бы влетело ему. Даже не физически, а сел бы на год-два-три, вышел бы и уже совсем по-другому себя вел бы. Если бы я в свое время в военное училище не поступил, мог бы вляпаться в непонятную историю. Многие спились, многие куда-то влезли, кого-то посадили. Я же не был святым — мог подраться. А сейчас получается так, что если кто-то стоит за тобой — богатые родители или кто-то с верхов, — то тебе можно все. Думаю, Адам считает, что у него есть друзья хорошие, и поэтому ему все нипочем. Ударил одного, другого пнул... Меня ударил чем-то тяжелым, что-то было у него в руке. Но Руслана-то зачем? Руслан сказал в интернете правду в комментариях. Сказал, как оно есть. И он за правду на него напал. Хоть раз бы Яндиева наказали. Я не говорю, что он суперплохой. Любой может ошибиться. Но, похоже, он сейчас считает, что все сделал правильно.

Я всегда был против того, чтобы спортсмены распускали руки на улице. Я против этого. Да, я дрался на улице. Но не было такого, чтобы я кого-то внезапно ударил по голове. Или чтобы ножом кого-то ткнул в спину. А так мне прилетало. Я знаю, что такое битой по голове получить. Всякое бывало. И с ножом я выходил, и ножом меня резали. В молодости чего только не было! Но сейчас я добропорядочный спортсмен. Мои руки — это мое оружие. Я лицо нашей страны. Как и все наши известные люди. И вести себя надо правильно. Вот Саша Емельяненко. Он талантливый, он мог стать намного круче Федора с его-то данными. Но с чем он ассоциируется? Изнасилования, драки, алкоголь.

Не знаю, как Яндиева, а меня на «Битву чемпионов» пригласили гостем — позвонил лично Рамиль Габбасов (исполнительный директор Российского союза боевых искусств. — Прим. «СЭ»). Специально прилетел из Дубая — я там должен был быть еще минимум недели две. На мероприятии были Кириенко, Трутнев, известные спортсмены. Встретил там Лечи Курбанова, нашего известного каратиста. Просто праздник! Нет, надо было праздник испортить... Говорит: «Пойдем поговорим». Я вышел, как здравомыслящий человек. А он уже подготовился, свою банду подготовил — кинооператоров. «Сейчас я ему покажу, какой я крутой, зажму кастет, отвлеку его и неожиданно ударю. Вот какой я крутой герой!» До этого мы могли как-то с ним поговорить, а сейчас я его видеть не хочу. Таких людей не должно быть в нашем спорте. Это позор нашего спорта. Очередной. Как Саша Емельяненко — позор нашего спорта. Хоть и талантливый. Так и Адам Яндиев. Такой же позор. Либо ты спортсмен, либо ты преступник. Помни, что на тебя равняется молодежь. Никаких драк на улице! Меньше по ночным клубам ходить!

«Позвонила жена Яндиева и говорит: «А у тебя есть расписки? »

— Яндиев анонсировал свое интервью и назвал вас лжецом. Он считает, что не был вам должен.

— Это на его совести. Он может придумывать любые истории. Одну, другую, третью, пятую, десятую. Я за свои слова могу ответить. То, что я давал деньги, то, что я встречал, то, что я относился как к другу. Хорошо относился и к его жене. Еще вот такая история. За месяц-два до этого его жена Аиша позвонила мне. Говорит: «Сергей, а что такое? Ты же нам так просто давал (деньги)?» Я отвечаю: «Аиша, а ты откуда знаешь? Мы с Адамом вопрос решали». А она: «А у тебя есть расписки?» Я: «Аиш, все понятно, до свидания». Расписки, не расписки... Вот на меня чем давить стали — что у меня нет расписок. Нет расписки — значит я лох. Пусть это на их совести будет. Я за свои слова готов ответить. Будет ли говорить мой друг Макс — его личное дело. Если захочет говорить, то, думаю, он расскажет, как подарил Яндиеву 20 тысяч долларов на роды, а потом по 5 тысяч долларов каждый месяц давал. Я человек простой. Если сказал «отдам» — значит отдаст. У нас в кругу нет такого, чтобы кто-то писал расписки.

Конечно, они сейчас будут придумывать, мол, Харитонов клевещет, давайте на него в суд подадим за это. Ну да, делать мне больше нечего, хожу и клевету распространяю. Не знаю, пошли ли такие движения, но Яндиеву же надо выкрутиться из этой ситуации.

— Вас поддерживают очень многие. От кого не ожидали?

— Я не жду никаких слов поддержки. Честно скажу. Я простой русский спортсмен.

— Вы рассказывали, что уже видели Яндиева в таком состоянии. А когда такое было?

— Не хочу говорить об этом. Не люблю быть треплом.

" Уже семь лет исповедую старославянскую веру "

— На ваш взгляд, как Яндиев должен быть наказан за это нападение?

— Честно говоря, я лежу в больнице с пятницы и даже не думал об этом. Пусть несет отвественность за свои поступки. Мальчик уже взрослый, надо уметь отвечать. Пока он избегал наказания, там подрался, тут... Но у людей должен быть тумблер, что так делать нельзя, надо контролировать свои эмоции. Плюс не стоит забывать, что твои поступки могут откинуть тень на твое окружение, людей, которые помогают тебе по жизни. Когда эта ответственность существует, человек не совершает диких вещей. Это их останавливает. Многих останавливает вера. Глубоко верующие люди более управляемые. Другие люди сами по себе ведут себя правильно, как бы ни складывались различные ситуации.

— А вы верующий? Честно говоря, ни разу не видел вас с крестом.

— Вы правильно заметили: у меня нет креста. У меня своя вера, старославянская. Вдаваться в подробности не буду. У меня есть свои взгляды на жизнь, а основной принцип — «живи по совести». Так что все просто.

— А вы давно пришли к старославянской вере?

— Лет семь назад.

— Что должно случиться, чтобы вы помирились с Яндиевым?

— У меня нет ответа. Подчеркну: я не ругался с ним. Есть такая мудрость: «Хочешь узнать человека — дай ему власть». Аналогично можно сказать: дай человеку в долг, и ты узнаешь его гораздо лучше. У нас так и получилось.

— Во время беседы вы сказали, что многое повидали в своей жизни. Во время боев я заметил, что у вас есть шрам на спине. Как вы его получили?

— В 1999 году на чемпионате Вооруженных Сил я пропустил удар, и у меня начался абсцесс почки. Военные врачи сделали операцию, почку почистили, никаких осложнений не возникло. Возможно, сейчас бы остался маленький шрам, но времена были другие. Думаю, ответил на ваш вопрос.