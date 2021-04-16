«Вадим выиграл уличную драку двумя лоу-киками». Интервью с первым тренером братьев Немковых

В ночь на 17 апреля Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в бою с Филом Дэвисом, а Виктор Немков на том же турнире сразится с Карлом Альбректссоном. Самое время для публикации нашей беседы с Виталием Бондаренко, который сделал из братьев бойцов.

Вадим Немков, 28 лет. До 93 кг. Статистика в ММА: 13 побед, 2 поражения.

Виктор Немков, 34 года. До 93 кг. Статистика в ММА: 30 побед, 7 поражений, 1 ничья.

«Вадим пришел в секцию в 7 лет. Я сказал, что не возьму его»

— Как появилась ваша секция дзюдо? Видел, что это было 20 декабря 1999 года. Томаровка (Белгородская область) — 8-тысячный поселок, а тут секция...

— Я просто всю жизнь занимался, учился тренерской работе в институте. Хотелось построить какой-то бизнес, 90-е годы, сами понимаете, все рванули на рынок. Я тоже рванул, а потом опомнился, подумал: «Рынок — это рынок, а я для чего-то все-таки тренировался и учился». Решил набрать группу. Финансово это мне ничего не приносило, просто хотелось заняться тренерской работой.

Вадик тогда пришел — я его не брал. Когда я ребенком в первый раз пришел на тренировку... Меня позвали пацаны со двора — я сутки не спал, потому что мне сказали, что ребят моего года не берут на тренировки. Я пришел, а тренер мне сказал: «До свидания, ты — 1974-го, а мы берем только от 1973-го и старше». Мне тогда 10 лет было. Такая же ситуация была и с Вадимом. Он пришел, когда ему было 7 лет. А Витьку было 12. Я сказал, что не возьму Вадима. Он, наверное, просидел на лавочке недели две. Сам не помню, Вадим рассказывал. Потом его батя пришел, сказал: «Саныч, блин, ну возьми ты его. Пускай кувыркается, ковыряется, может, что и получится». Так Вадим ковырялся-ковырялся и доковырялся. Я начал собирать ребят под него, ну, чуть постарше. В младшей группе были ребята 1990 года, то есть на два года старше. Потом, года через три-четыре, он уже подтянулся в старшую группу.

Вот приходят родители, спрашивают: «Что-нибудь получится из пацана?» Я отвечаю: «Невозможно говорить сейчас, когда ему 7, 10, 13 лет. Сейчас задача — чтобы он тренировался». Вот они и тренировались. Они постоянно были в тройке, не были чемпионами. Многие не считали их сильно перспективными. Они не были технически сильно подкованы, были неуклюжие, долговязые.

Тяжелее всего было Вите. Он был первопроходец, за ним шли остальные. Вадим все видел, шел за ним, не спотыкаясь. А Витьку, конечно, досталось. Он везде был первый. Первый турнир выиграл, по боям он тоже первым начал. Тогда тяжело было, за 200—300 баксов дрались. М-1 Selection прошел, всю эту мясорубку. Вадим все это видел. Когда я ему говорил, что делать, он не спорил и делал, двигался.

— Видел ваш пост, в котором вы писали, что в нулевых мечтали о том, что у вас будут бойцы в ММА. У вас же была секция дзюдо и самбо, без ударки?

— Да, без ударки. Сам удивляюсь иногда. Мы с друзьями сидели после соревнований, могли пива выпить. Тогда только пошли бои без правил, Федор начал выступать. У меня был друг, у него в Орске были знакомые, проводили бои без правил. Мы видели по телевизору Тактарова и все такое. У меня с самого детства было желание выступать в единоборствах с уклоном в ударную технику, но было зрение плохое, и я шел в основном по спортивной борьбе. Вот, сидели мы с пацанами после каких-то соревнований, и я сказал, что хочу, чтобы мои ребята выступали в боях. А мне ответили: «Да куда им? Вадику 9 лет, остальным лет по 12—13. Какие бои без правил?»

— Вы упомянули, что в 90-х работали на рынке.

— Ну, не совсем, бизнес был, ларьки и так далее. Чем только не торговали, чтобы выжить! Тогда везде рынок был. С Москвы что-то возили. Успевал и торговать, и тренироваться. Пацаны молодые говорят: «Мы не успеваем в школе», я им отвечаю: «Я что-то и учился, и торговал, и тренировался — и всегда все успевал».

«Прихожу в зал — там Витя и какой-то здоровый парень. Оба — с фингалами»

— Вы из Белгородской области, как и Федор. Вы занимались дзюдо и самбо, как и он. Были с ним знакомы, когда он еще не стал бойцом?

— На соревнованиях его не помню. Был Андрей Андрющенко, мы с ним боролись в одной категории, а вот Федора не помню. У нас с Федором два года разница, а для юниоров и юношей это много. Да и сам Федя говорил, что его не видно было, когда он выступал по юниорам. Уровень около-КМС — и все. Его всплеск начался, когда он пришел из армии. Есть такой тренер Андрей Безрук — он тогда звездой был, выиграл чемпионат Европы по юношам в Старом Осколе, — они с Федей в одной группе тренировались. Безрук был на подъеме, а Федя был обычным, ничем не отличался от других.

— Как Виктор попал к Федору в Старый Оскол?

— Все началось после 2007 года. Прошел молодежный чемпионат России по боевому самбо в Белгороде. Была какая-то крупная дата, день города. У меня там выступили трое спортсменов. Витя стал вторым, еще один парень занял второе место, а третий проиграл в бою за третье место. Воронов тогда предложил: «Может, потренируемся по боям?» Мы сказали: «Да не вопрос, давайте». Вот после этого турнира Витя и вошел в команду. В 2009 году Михалыч позвал и меня — я в Старом Осколе проработал пять лет старшим тренером по боевому самбо. Вадим же тогда еще в школе учился и тренировался в Томаровке, но приезжал в Старый Оскол на сборы, я контролировал его тренировочный процесс.

— Вы борец, школа в Томаровке у вас по дзюдо и самбо, а тут Виктор стал выступать в боевом самбо, и вы тоже начали двигаться в этом направлении.

— Витьку исполнилось 18 лет. В выходные ребята обычно ходили на дискотеки. В понедельник прихожу в зал — там Витя и папа какой-то со здоровым парнем — как Витя. И Витя, и этот парень — с фингалами. Подрались. Я сказал ребятам: «Чего драться без дела?» Ответили: «Саныч, ну нам уже скучно по борьбе». Предложил им: «Ну, раз скучно по борьбе, давайте добавим бокс, единоборства, начнем заниматься боевым самбо». Сели в машину, стали ездить на тренировки по боксу. У меня одногруппник — мастер спорта по боксу, к нему ездили. Я сам начал разучивать бокс с этого возраста, до этого не владел ударной техникой. Наравне с ребятами. Смотрел видео, читал книжки, постоянно с ребятами в парах стоял с 2007 года.

— И как они привыкали к ударке?

— Не скажу, что у нас прямо получалось, но Витя выиграл все бои досрочно на первых соревнованиях по боевому самбо. Где-то нокаутом коленом, где-то еще как-то. Его первые серьезные соревнования прошли в Иваново. Витя тогда встретился во втором бою с Храмовым из Нижнего Новгорода, пятикратным чемпионом мира по боевому самбо. Проиграл 2:6. Потом подрался четыре боя подряд, попадал под боксеров, было очень тяжко. Занял третье место. У него все тело было в отметинах. Поехали в больничку, зашили ему все. Он тогда сказал: «Саныч, блин, надрался — пипец, больше не хочу». После этого на улицах больше не дрался, хватало разговоров. Больше никаких стычек на дискотеках не было.

— Вадим рассказывал, что Виктор на дискотеках нормально себя проявлял в этом плане.

— Это по молодости. А потом, после боев, после боевого самбо... В начале нулевых не было финансовой опоры, чтобы ребята не уходили, я их ставил, они охраняли учреждения, в кафе стояли охраной. Мотивировал на тренировки. В то время было тяжело удержать спортсмена, не было никакой финансовой поддержки. Тебе 20 лет, родители поджимают в духе: «Что ты постоянно на шее сидишь?» Приходилось постоянно мотивировать спортсменов, чтобы они тренировались. Витя не то чтобы пытался уйти, просто говорил: «Саныч, я устал, не могу так, мне надо что-то делать». Я отвечал: «Витя, это твое». Вадим все это видел, мне его мотивировать не приходилось, он просто видел и шел, никогда ничего не спрашивал. Один раз только, после армии, спросил: «Саныч, что делать-то?» Я ему сказал: «А у тебя выбор есть, что ли?» Он ответил: «Ну, в принципе, нет выбора, но финансов нет». Был хороший друг у нас один, военный, помог нам. Вадик посидел с месяцок, а я ему сказал: «Вадь, надо опять в армию». Он такой: «Блин, только с армии же». В общем, устроили его в армию, он там провел месяцок, встал на ставочку — сразу появилось подспорье, стало полегче.

— Вадим отслужил в Тамбове, вернулся...

— И буквально через месяц его взяли на контракт. Понятно, что он там не служил, но постоянно появлялся. Выступал по армейке. Слава Богу, люди помогли.

— А почему вы ушли из клуба в Старом Осколе?

— Как сказать... Первый момент — у меня сначала была одна семья, потом семья поменялась. У нас малой родился. Постоянные сборы, тренировки... От Старого Оскола до Белгорода 170 километров. Мы уезжали в понедельник рано утром, работали два дня, приезжали во вторник ночью. В среду тренировались здесь, а в четверг опять уезжали до ночи пятницы. В субботу — соревнования. Дома мы почти не жили. Пацаны-то молодые, у них семей еще не было, а мне было тяжеловато. И было принято решение оставить это дело.

«Перед боем с Бейдером сказал: «Ставь на Вадима хоть миллиард. Я уверен, что он готов»

— Сейчас в СМИ Вадима Немкова называют учеником Федора. Его и правда можно им назвать?

— Конечно. Федя ему много дал, особенно в техническом плане. То, что они сейчас в Bellator — это благодаря Федору. Федор их сейчас ведет.

— Смотря на Вадима, сразу бросается в глаза, что он очень рельефный, накачанный. Он все время был склонен к железу?

— В 17 лет он впервые приехал на сборы, где были Макс Гришин, Саня Волков. Александр Емельяненко тогда постоянно приезжал в Старый Оскол. Начали делать кросс-фит, бегали кроссы по 10 км — и Вадик никому не уступал. У всех глаза навыкат, а пацан в 17 лет, при весе 73-74 кг никому не проигрывал по функционалке.

— В общем, Немков в команде Федора еще со школы?

— Да, с 17 лет. Александр Невский, Red Devil, а потом уже команда Федора.

— Откуда у Вадима такие классные удары ногами?

— Знал, что спросите об этом. Была такая история: одного нашего парня обидели, он не смог дать отпор, постоять за себя. Мы забили стрелку, встретились. Вадику тогда только 17 лет исполнилось, а обидчику уже лет 20. Сказал: «Вот, у нас есть младший. Пускай подерется с этим». Вадик, наверное, два лоу-кика сделал — и все, на этом все закончилось. Драки даже не было. Это мы тогда только разучивали эти лоу-кики, все было на уровне новичков. Думаю, тот парень эти лоу-кики надолго запомнил.

Да, два лоу-кика — и конец. Если вы видели его третий бой в ММА, я в Белгороде проводил турнир, Вадим тогда поляка, чемпиона Польши по грэпплингу, ногами с ринга вынес. Так его лоу-киками забил! Тот сдался, по рингу постучал. А потом, понятно, уже в Bellator он это показал — в бою с Макгири. Это уже производное.

— Победная атака в бою с Бейдером началась как раз после хай-кика.

— Мне позвонил один парень за день до боя, сказал, что хочет поставить на Вадима, спросил: «Как он, готов?». Я ответил: «Конечно, готов, ставь, Серег, твое решение». Он заявил: «Я миллиончик поставлю». Сказал ему: «Да хоть миллиард ставь. Я-то знаю, что Вадим готов, но это бой, может всякое случиться. Сам ставишь, твои риски. А так, уверен, что Вадим готов». Я знал, что Вадим готов, хотя Бейдер и шел фаворитам по прогнозам. Все думали, что он Вадима заборет, залежит.

— Вы с Вадимом постоянно на связи?

— Да, но я стараюсь не докучать ему какими-то вопросами. Когда надо — созваниваемся, можем пообщаться по любому вопросу, и по поводу тренировок, и по поводу семьи. А так, стараюсь не дергать его постоянно.

— В чем изменился Вадим за последние годы, в чем особенно прибавил?

— Сильно прибавил психологически.

— В чем это выражается?

— В отношении ко всему. Был тяжелый момент, когда он проиграл в Японии два боя подряд — Прохазке и Альбректссону. Это сказалось на нем психологически. Он сильно переживал. Когда Вадика поставили на бой в Японии, я тогда Вите сказал: «Ты же знаешь, что Вадим еще молодой, зачем ты его поставил?» Меня в команде уже не было, так что я не мог на них воздействовать. Но финансовое подспорье было хорошее, и Вадим согласился. Потом он все проанализировал, и все стало хорошо. После этого сильно пошел вперед. Думаю, эти проигрыши стали переломным моментом, он что-то осознал. Это было нужно.

— Что вы ему тогда советовали?

— Мы с ним часто по жизни советуемся, и по семейным делам тоже, очень плотно. Сказал ему, что это нужно переждать, пережить.