«Нужно быть идиотом, чтобы отрицать этот факт». Двукратный чемпион UFC честно рассказал о договорных боях в Pride

Марк Керр — о том, как в Японии подкупали бойцов.

Марк Керр — победитель чемпионата по борьбе NCAA Division I, чемпион ADCC по грэпплингу, а самое главное — экс-боец UFC с чистым рекордом в лиге 4-0. Когда-то он был одним из самых физически сильных и устрашающих бойцов во всех смешанных единоборствах. При росте 185 сантиметров весил 122 кг.

Он дважды выигрывал турниры UFC в открытом весе, побеждал на турнире по валетудо в Бразилии. А в 1998-м подписался в Pride, где выступал до 2004-го.

Сейчас Керру 52 года. На пенсию он вышел 2009-м — после пяти поражений подряд (включая проигрыш Олегу Тактарову).

Время от времени Керр дает интервью You-Tube каналу The Hannibal TV и в одном из последних открыто рассказал о том, что в Pride под влиянием якудзы нередко проводились договорные поединки.

«Я буду выглядеть идиотом, если начну говорить, что в Pride не было договорных боев, — сказал Керр. — Нужно быть дураком, считая, что таких боев не было, учитывая влияние японской мафии в те годы. Не думаю, что любой боец в здравом уме стал бы добровольно искать договорные бои или соглашаться на такое. Все это было под влиянием мафии. Вероятно, были определенные линии ставок, поэтому приходилось поступать таким образом. Или, возможно, что-то другое, но это не меняет сути дела. Там происходило так много гнусных вещей в силу особенностей культуры местных людей, и этого я действительно не понимаю».

По словам Керра, он сам ни за какие деньги не согласился бы провести договорной поединок.

«Повторюсь, что нужно быть идиотом, чтобы отрицать этот факт, — отметил он. — Не буду утверждать, что такое случалось с каждым бойцом, или то, что тот или иной боец проводил какое-то определенное количество договорных боев, так как не знаю, но в моей карьере точно такого не было. Бывало, что подходили ко мне и с намеком предлагали договорняк. Не прямо в лоб говорили, а ходили вокруг да около этой темы. Но для меня такое недопустимо. Моя честность и мои принципы не позволили бы так отнестись к публике, перед которой я выступал. Какое бы денежное вознаграждение за это ни было, я бы не согласился. Я — честный».

Самый известный договорной бой в Pride — между Марком Коулмэном и Нобухико Такадой 29 апреля 1999 года. Коулмэн приехал в Японию после трех поражений подряд в UFC, тем не менее был первым регулярным чемпионом американской лиги и считался топом. Рестлер Такада же до этого не выиграл ни одного боя (две ничьи и три поражения). Тем не менее Коулмэн проиграл болевым приемом. Марку тогда был нужен хороший контракт с Pride — поэтому он согласился на сговор.

«Его поставили перед фактом: либо он проигрывает бой, либо он не участвует в «Гран-при» Pride, — говорит Керр. — Если вы вспомните, то Марк до боя с Такадой шел на серии из трех или четырех поражений. Единственным выходом для него был бой с Такадой. Хорошая новость заключалась в том, что его подпишут в Pride, плохая — он должен проиграть [Такаде]. Если бы был другой вариант, то Марк, конечно же, выбрал его. Мое мнение заключается в том, что если бы Коулмэн отказался, то его бы не допустили к «Гран-при». В случае такого сценария можно было бы положить крест на его бойцовую карьеру. Но если взглянуть на ситуацию с той позиции, что он отец двух детей, и принять во внимание тот факт, что двери в UFC перед ним были закрыты, то единственным вариантом для него был Pride. Честно, я не могу его винить, так как при подобных обстоятельствах я не могу утверждать, что поступил бы иначе. Знаю, что он жалеет, и, по-моему, он даже публично говорил о том, что жалеет. Я знаю Марка с 1992 года — то есть, получается, мы знакомы почти 30 лет. Мы оба из Огайо, и я знаю, что он поступил бы иначе, если бы у него была тогда возможность. Он точно жалеет об этом».

В 2000-х Pride считался сильнейшим ММА-промоушеном. Но со временем позиции лиги стали слабеть. В 2007 году организация прекратила существование, после того как ее выкупила материнская компания UFC — Zuffa. Именно в Pride лучшие годы карьеры провел Федор Емельяненко. Там он выиграл 15 боев из 15 и стал чемпионом в абсолютной весовой категории. В участии в договорных боях он не подозревался никогда.