Чимаев прервал интервью из-за вопросов о Кадырове. У Хамзата и главы Чечни давно выстроились теплые взаимоотношения

Кадыров давно поддерживает Борза.

Хамзат Чимаев не выходил в клетку почти десять месяцев, с 10 сентября, когда на турнире UFC 279 он провалил весогонку на 3,5 килограмма, из-за чего сорвался бой против Нейта Диаса. Хамзат получил в соперники Кевина Холланда, разобрался с ним за пару минут — и с тех пор его будущее выглядит неопределенно.

Сейчас Чимаев находится в Стокгольме, и на одном из мероприятий у него взял интервью корреспондент одной из двух самых популярных шведских газет — Expressen. Когда он спросил Хамзата о его отношении к главе Чечни Рамзану Кадырову, боец попытался дать конструктивный ответ. Однако следующий вопрос показался ему слишком острополитическими, и боец решил прервать интервью. По-другому и быть не могло: у Чимаева с Кадыровым давно выстроились хорошие взаимоотношения.

Хамзат Чимаев и Рамзан Кадыров. Фото Соцсети

Так, бой Хамзата против Диаса был бы намного более громким, чем с Холландом, но Нейт отказался драться из-за преимущества чеченца в весе. По словам Чимаева, не помогли даже щедрые предложения Кадырова. «Я Диасу предлагал миллион свой и PPV, все деньги отдавал свои, — говорил Хамзат в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore. — Потом Рамзан Ахматович мне позвонил, тоже сказал: «Я ему деньги дам, сколько хочет. Два миллиона дам, если захочет. Давайте делайте этот бой». Я сказал, ему [Диазу] позвонили, говорят, еще деньги тебе дадут. Все равно отказался». Позже менеджер Диаса опроверг слова Чимаева.

В любом случае это был не единственный раз, когда глава Чеченской Республики поддержал Чимаева. Кадыров вручил Хамзату ключи от автомобиля Мерседес GLE 450 еще в январе 2021-го, когда боец прилетел в Чечню после всего трех поединков в UFC. Ранее Чимаев признавался, что у него нет собственного авто и он передвигается на общественном транспорте.

В марте того же года Хамзат внезапно для всех объявил о завершении карьеры из-за последствий коронавируса. Но вскоре в дело включился Рамзан Ахматович, который сказал, что Борз никуда не уходит, и тем самым успокоил фанатов.

«Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченскиий народ. Напомнил, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить — миллионы болельщиков в России и мире! В ближаийшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца!» — сообщил Кадыров. Впоследствии Чимаев действительно приехал на родину, прошел курс реабилитации, а в октябре побил Ли Цзинляна в Абу-Даби так легко, будто никаких проблем со здоровьем не было.

Хамзат Чимаев и Рамзан Кадыров. Фото Соцсети

Кроме того, всего через пару месяцев после того, как Чимаев собирался уйти из спорта, глава Чечни провел нашумевшую трансляцию в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ), где сравнил Хамзата и Хабиба. Кадыров высказал мнение, что Орел — проект UFC, в отличие от Чимаева, который возьмет несколько поясов организации. Хамзат отметился в комментариях словами: «Мы и его порвем, если захочет», по всей видимости, имея в виду Хабиба. Затем из-за этого разгорелось много споров, но глава Чечни отметил, что негативного смысла в понятие «проект UFC» не вкладывал. При этом он добавил, что Чимаева считает сильнее, так как Хабиб уже закончил карьеру.

Хамзат также благодарен главе республики за внимание: «Очень приятно приезжать домой и получать такую энергию от президента нашей республики. Он тоже в спорте разбирается, все мои бои смотрит и, как старший, всегда советы хорошие дает. Мы их принимаем и идем дальше. Всегда рад приезжать домой. В прошлый раз, как мы знаем, я заболел и чуть не оставил спорт, но хорошо, что у нас есть такой глава — он помог мне вылечиться и идти дальше».

Хамзат Чимаев и Рамзан Кадыров. Фото Соцсети

А в мае 2022 года Рамзан Кадыров стал одним из первых, кто сообщил о свадьбе Чимаева, который пригласил его на торжество: «Накануне я с большим удовольствием принял приглашение на свадебное мероприятие, которое проходило в ресторане «Парус». Семейными узами связал себя дорогой брат, боец UFC Хамзат Чимаев. Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Все было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями».

На турнире UFC 280 в октябре 2022-го Хамзат чуть не подрался с троюродным братом Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым. Помирил бойцов именно Кадыров: в соцсетях появился скриншот из WhatsApp, где Рамзан Ахматович общается с уже обнимающимися Хамзатом и Абубакаром. Также состоялась встреча бойцов, на которой присутствовал президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

Чимаев общается и с детьми главы Чеченской Республики. Боец тренируется и проводит с ними спарринги, причем не только в Грозном, но и в других точках мира, например в Дубае и Пхукете. А в декабре прошлого года Чимаев секундировал Эли Кадырова в его первом профессиональном поединке по ММА: на турнире ACA 150 Эли победил техническим нокаутом во втором раунде.