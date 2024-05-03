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«Я кричал его имя, но он не откликался». Умер маленький сын Нганну — ребенку было 15 месяцев

У Фрэнсиса Нганну умер 15-месячный сын
Отдел единоборств «СЭ»
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Франсис Нганну.
Фото Соцсети
Фрэнсис в отчаянии.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну пережил тяжелую потерю — скончался его маленький сын. Ребенку Фрэнсиса по имени Коби было всего 15 месяцев. О гибели сына боец сообщил сам в своих соцсетях. Обстоятельства смерти остаются нераскрытыми.

«13.01.2023 — 27.04.2024. Слишком рано уходить, но все же он ушел, — написал Нганну. — Мой маленький мальчик, мой друг, мой напарник Коби был полон жизни и радости. Сейчас он лежит без сознания. Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не откликался. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, кто я такой.

Жизнь так несправедлива, что бьет нас по самому больному месту. Как вы с этим справляетесь? Как вы можете с этим жить? Пожалуйста, помогите мне, если у вас есть идея, потому что я действительно не знаю, что делать и как с этим бороться».

Франсис Нганну.
Фото Соцсети

О матери погибшего Коби информации также нет. Нганну не был женат и говорил, что испытывает проблемы с тем, чтобы найти вторую половину.

Одним из первых соболезнования Фрэнсису выразил его тренер Эрик Никсик: «Это были тяжелые несколько дней — словами не выразить ту боль, которую мы все испытываем за семью Нганну в это время. Пожалуйста, храните Фрэнсиса и его семью в своем сердце, и пусть это станет напоминанием о хрупкости жизни. Чаще говорите «я люблю тебя», потому что завтрашний день не гарантирован».

 
Франсис Нганну. Нганну не хочет влюбляться в женщин и даже против случайных связей. «Я нигде не вижу мой типаж девушки»

Соболезнования экс-чемпиону UFC, недавно перешедшему в профессиональный бокс, выразили многие спортсмены и другие известные личности из сферы единоборств. В их числе организатор турниров в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, промоутер Фрэнк Уоррен, ринг-анонсер Майкл Баффер, Конор Макгрегор, недавний соперник Энтони Джошуа и другие.

Франсис Нганну
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