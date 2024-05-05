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Безумное преступление в Иркутске: злоумышленник раскидал в ММА-зале навоз и написал на стене гадости

3 мая в Иркутске неизвестный проник в спортзал тренера по ММА Дмитрия Хамиева
Отдел единоборств «СЭ»
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Дмитрий Хамиев и разгром в его спортзале.
Фото Соцсети
Тренер не понимает, кто мог это сделать.

3 мая в Иркутске неизвестный проник в спортзал бойца и тренера по смешанным единоборствам Дмитрия Хамиева и совершил нетипичное преступление.

Как сообщает телеграм-канал Baza, злоумышленник раскидал по помещению навоз, а также устроил потоп, раскрутив все краны с водой. Ущерб, который был нанесен залу, оценивается в 800 тысяч рублей.

Помимо того, что преступник затопил зал и разбросал по нему два мешка с навозом, он разрезал ножом бойцовское снаряжение, в том числе боксерские мешки.

«В зал он попал, вскрыв замок, его на месте преступления не нашли, — сказал Хамиев изданию «ИрСити». — Предположений, кто бы это мог быть, у меня нет. Но заявление в полицию написано, она подключена, работает с камерами видеонаблюдения. Пока новостей нет».

Кроме того, на стене неизвестный оставил оскорбительное сообщение, в котором назвал тренера «тварью и педофилом». Надписи были нанесены с помощью трафаретов. Отмечается, что в зале занимается около 100 детей — их награды злоумышленник также засыпал навозом.

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32-летний Хамиев провел в ММА три поединка, у него одна победа, одно поражение и одна ничья. Последний бой Дмитрия состоялся в 2018 году, а вся карьера прошла в родном Иркутске.

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