Легенд ММА превратят в сиамских близнецов. Их поместят в мешок, и они будут драться 2 на 2

Куинтон Джексон и Сапп будут бить босса тайского фрик-промоушена.

Последний поединок Куинтона Джексона состоялся больше трех лет назад. В декабре 2019 года Рампейдж проиграл Федору Емельяненко нокаутом в первом раунде. От бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе долго не приходило новостей — казалось, он уже не вернется в единоборства. Но Рампейдж все же возобновит карьеру: его следующий бой состоится уже 31 марта 2023-го.

Таиландский фрик-промоушен Fight Circus недавно анонсировал подписание контракта с Джексоном. «Мы привносим веселье в бои. Мы привносим зрелище в спорт. Мы везем Рампейджа!» — сообщалось в официальных соцсетях организации.

Фото Соцсети

О том, в каком качестве Куинтон выступит в Fight Circus, стало известно спустя две недели. Можно было предположить, что Рампейдж подерется с Бобом Саппом, который ранее выступал в Таиланде. Сапп в компании босса Fight Circus Джона Натта бился новогодними мешками против неизвестных бойцов.

В этот раз в промоушене пошли дальше. Куинтон Джексон подерется с Бобом Саппом, но легенды не будут бить друг друга — они объединятся, чтобы зарубиться против самого Джона Натта и тренера Эндрю Вуда, который помогал Алексу Волкановски в сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Фото Соцсети

Драться будут не на мешках, а в другом привычном для тайских фрик-боев формате — «сиамские близнецы», когда на двух бойцов шьют одну большую футболку так, чтобы каждый в паре мог использовать только одну руку. Возможно, кому-то было бы интереснее посмотреть бой легенд по обычным правилам, но на это наверняка потребовалось бы больше денег.

Джексон и Сапп, которые выглядят в таком виде вполне органично, уже вовсю тренируются: бьют по груше, работают на лапах, занимаются на гребном тренажере. Все это, естественно, в той самой футболке, чтобы привыкнуть к некомфортным ощущениям.

Сапп по правилам ММА не дрался еще дольше, чем Рампейдж. Последний поединок Боба состоялся четыре с половиной года назад, когда он единогласным решением судей победил сумоиста Кинтаро Осунаараси на турнире Rizin 13. Для египтянина это был дебют в ММА.