Федор Емельяненко попал в больницу. Он обратился к врачам второй раз за месяц

Это навредит продолжению карьеры Последнего Императора?

Один из лучших бойцов в истории ММА, бывший чемпион Pride в тяжелом весе Федор Емельяненко был госпитализирован в московскую клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Первым об этом сообщило РИА «Новости». Через некоторое время более подробная информация появилась в телеграм-канале Mash.

«Боец Федор Емельяненко заболел коронавирусом, — написал телеграм-канал. — Он находится в состоянии средней тяжести.

9 января у него пропало обоняние, поднялась температура до 38, началась слабость. Его госпитализировали, позднее поставили двустороннюю пневмонию. Кстати, под Новый год он уже обращался к врачам, правда, тогда причина была в почечных коликах".

Вскоре Емельяненко сделал официальное заявление в Instagram, заверив, что чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Федор руководит командой Fedor Team — в частности, готовит бойцов к поединкам. Ему 44 года, но он и сам продолжает бойцовскую карьеру, причем на высоком уровне — у Емельяненко есть действующий контракт с Bellator, рассчитанный еще на два боя. Последний бой Емельяненко провел 29 декабря 2019 года, нокаутировав другую легенду ММА — Куинтона Джексона.

2020-й Федор пропустил из-за пандемии: Bellator собирается устроить его бой при полных трибунах, а сейчас это невозможно. Вообще риторика руководства лиги такова, что складывается впечатление, что Емельяненко не отработает контракт до конца, а проведет только один бой — прощальный в Москве. Когда это произойдет — непонятно.

Естественно, пневмония Емельяненко идет делу только во вред, особенно учитывая тот факт, что поражение легких может повлиять на выносливость (правда, 8 из 10 последних боев Федора закончились в первом раунде). Естественно, какое-то время Емельяненко понадобится на восстановление. Например, вот что «СЭ» рассказывал боец One FC Анатолий Малыхин, который переболел коронавирусом в октябре (но, похоже, в более тяжелой форме, чем Федор).

«Не ожидал, что такое меня настигнет, — сказал Малыхин. — Прилетел в Дагестан на последний сбор перед боем с Алиакбари. Был в хорошей форме, чувствовал себя прекрасно. Вырубал одного, борол второго, душил третьего. Прошло две недели. Во вторник пришел домой. Почувствовал себя неважно, стало не по себе, поставил градусник — 39. Думаю: «Перетренировался». Но такая температура держалась четыре дня, состояние было никаким, и приняли решение перевезти меня в Москву. Восьмой день в инфекционке. Три дня пролежал в реанимации — прокапывали меня, никак не могли сбить температуры. Одно легкое было поражено на 20 процентов, другое — на 30. Тяжело проходила болезнь. Мне говорят, что на восстановление легких понадобится три месяца. То есть я смогу приступить к полноценным тренировкам только через три месяца».

«СЭ» желает Федору Емельяненко скорейшего выздоровления!