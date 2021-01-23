Бойца UFC выгнали с Бойцовского острова. Ему в номер принесли сумку с неизвестным содержимым

Его старшие братья раньше были связаны с криминалом. Вероятно, связаны и сейчас.

30-летний Оттман Азайтар был уволен из UFC после нарушения протокола безопасности и здоровья на Бойцовском острове в Абу-Дабе.

Бойцовский остров — специальная территория на острове Яс, зарезервированная UFC для проведения турниров (их прошло уже восемь). Туда допускаются только бойцы-участники турниров, члены их команд, сотрудники UFC, обслуживающий персонал, аккредитованные журналисты.

Президент UFC Дана Уайт рассказал в интервью BT Sport, служба безопасности обнаружила на территории Бойцовского острова человека, который не имел права там находиться. Как выяснилось, он попал на Бойцовский остров по браслету Азайтара — чтобы передать бойцу сумку (что в ней хранилось — неизвестно).

«Он [Азайтар] и его команда отрезали свои браслеты, передали их кому-то за пределами пузыря, я даже не знаю, как они это сделали, — сказал Уайт. — Этот парень явился сюда с сумкой, вошел в номер, преодолел четыре балкона, вошел в номер [Азайтара], оставил там сумку, переоделся и ушел. Когда охрана пыталась остановить его, он даже не пытался остановиться... Он просто убежал. А он [Азайтар] больше не боец UFC».

Азайтар должен был провести бой в ночь на воскресенье — на шоу UFC 257. Теперь его соперник, Мэтт Фревола, сразится с Арманом Царукяном.

Азайтар родился в Кельне (Германия) в семье марокканских иммигрантов. Был чемпионом Brave в легком весе. Всего провел в ММА 13 боев — во всех победил (2-0 в UFC). У Оттмана есть два старших брата-близнеца — Омар и Абу. Абу — тоже боец UFC (14-2-1 в ММА, 1-0 в UFC), но он не выступал с 2018 года. У Омара же карьера в ММА не сложилась.

И Омар, и Абу — люди с криминальным прошлым. В немецких СМИ их называли «жестокие близнецы». В 2003 году, когда братьям было по 17 лет, они предстали перед судом. Омар — из-за кражи, Абу — из-за нападения на бизнесмена (он избил его и облил бензином) и угоне «Феррари». В 2004-м Абу был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы, Омару же дали 20 месяцев условно. По словам Абу, в тюрьме его роль заключалась в том, чтобы «защищать немцев от недобросовестных групп иностранцев».

Абу вышел на свободу в 2006-м, но его проблемы с законом не прекратились. В том же году Абу и Омар были обвинены в жестоком избиении 30-летнего тайбоксера в зале единоборств. Кроме того, Абу обвиняли в том, что он напал на свою девушку на рождественской ярмарке в Вуппертале и бил ее до тех пор, пока у нее не лопнула барабанная перепонка.

После этого инцидента Абу и Омар в криминальные сводки не попадали — правда, в 2014 году Абу выложил фото с Арафатом Абу Чакером, который считается лидером влиятельной палестинской преступной группировки.

Омар и Абу приехали на Бойцовский остров в качестве секундантов. Их выпроводили оттуда вместе с ним.