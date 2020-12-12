Если бразилец проиграет Сирилу Гану на UFC 256, то его могут уволить из UFC. Даже если это произойдет, то никак не повлияет на наследие Цыгана — он был супертопом.

Джуниор дос Сантос

Возраст: 36 лет. Страна: Бразилия. Прозвище: Цыган. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 21. Поражения: 8. Ничьи: 0.

Джуниор дос Сантос — седьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Сирил Ган — 14-й. У Джуниора дос Сантоса 22 боя в UFC (15-7), у Сирила Гана — три (3-0). Тем не менее и у букмекеров, и у экспертов андердог — Джуниор дос Сантос, а не Сирил Ган. Например, в традиционном опросе журналистов MMA Junkie девять человек спрогнозировали победу француза и только пятеро поставили на бразильца.

Ган действительно очень силен — о чем в подробностях рассказал коллега Никита Горшенин. Дос Сантос же на сходе — он потерпел три поражения нокаутом подряд (правда, от серьезных ребят) и как претендент на титул уже не воспринимается.

Да и вообще Джуниор ушел в тень. Сейчас, когда говорят о величайших тяжеловесах UFC, постоянно называют нынешнего чемпиона Стипе Миочича, реже — Даниэля Кормье, Кейна Веласкеса, Рэнди Кутюра. Все логично, но и дос Сантос в лучшие годы сметал всех со своего пути. Такой это спорт — стоит тебе проиграть несколько раз, и на тебя будут смотреть уже не как на великого, а как на обычного бойца, а кто-нибудь еще и мешком обзовет. Яркий пример — Андерсон Силва, который казался небожителем в ММА, а теперь в рейтингах лучших всех времен порой не попадает и в топ-5, и даже в топ-7 — все из-за поражений, которые потерпел после 38 лет, т. е. когда уже давно прошел свой пик.

Освежим память и вспомним, чем крут Джуниор дос Сантос.

Рекордная победная серия в тяжелом весе UFC - девять боев. Для тяжелого дивизиона, где построить могучую победную серию особенно сложно, это просто грандиозное достижение.

Скрин

Один из двух бойцов, который стартовал в UFC с пяти досрочных побед подряд (второй - Рикко Родригес). Все эти победы — нокаутом. Причем дос Сантос с ходу начал бить знаменитостей, бойцов с опытом: Фабрисиу Вердума, Мирко Крокопа, Гилберта Айвела, Габриэля Гонзагу. Из общего списка звезд, поверженных Джуниором в первые годы его карьеры в UFC, выбивается Стефан Штруве, который тогда, в 2009-м, только дебютировал в UFC.

Рекордсмен тяжелого веса по количеству нокдаунов — 14. Причем для того чтобы набрать 10 нокдаунов, ему потребовалось всего-то девять боев.

До второго боя с Веласкесом не проиграл ни одного раунда. В первых девяти боях в UFC Джуниор мало того, что выигрывал, так еще и побеждал в доминирующем стиле. При этом два поединка прошли всю дистанцию (с Роем Нельсоном и Шейном Карвином), а бой с Мирко Филиповичем добрался до середины третьего раунда.

Пиком карьеры дос Сантоса стал, пожалуй, даже не быстрый нокаут в поединке с Кейном Веласкесом, а бой с Фрэнком Миром в мае 2012-го. Мир, до этого выигравший три боя подряд, не смог противопоставить Джуниору абсолютно ничего (например, по значимым ударам бразилец превзошел американца 59-17). Однако затем дос Сантос без шансов проиграл Веласкесу в реванше. После этого Цыган так и не вернулся на былую высоту.

Отменная защита от тейкдаунов. Дос Сантос показывал в боях то, чего не умели очень многие его предшественники, — он замечательно оборонялся от попыток перевода вниз. Бомбы в руках, потрясающее чувство дистанции, прекрасная защита от борьбы — Джуниор был тяжеловесом нового поколения. Да, во втором бою Веласкес сделал 11 тейкдаунов, но уже тогда, когда бразилец устал. Первые же шесть проходов в ноги дос Сантос отразил. Ну и Веласкес все же тоже выдающийся боец, а в плане давления во время боя и отношения к тренировочному процессу — и вовсе уникальный.

Навык защиты от тейкдаунов Джуниор не утратил — так, он не дал себя перевести Кертису Блейдсу в январе 2020-го. Но был разбит им в стойке — и это при том, что бокс дос Сантоса когда-то считался лучшим в тяжелом весе UFC.

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В июне 2019-го дос Сантос дрался с Франсисом Нганну. До боя бразилец сказал в интервью MMA Fighting: «Думаю, у этого боя есть все, чтобы закончиться в первом раунде. Я очень хорошо двигаюсь, так что буду много двигаться, но при этом постоянно буду атаковать, я буду агрессивным. Буду биться в стиле Мохаммеда Али: порхать как бабочка, а жалить — как Цыган, не пчела!»

Дос Сантос оказался прав: поединок и правда завершился быстро, уже в начале второй минуты первого раунда. Мохаммеда Али показать не получилось, зато Нганну показал Джорджа Формана, задавив Джуниора (ТКО, 1:11).

Сейчас дос Сантосу 36 — это немного для тяжеловеса, но он уже не будет тем охотником за головами, как 10 лет назад. Что не отменяет того, что Цыган способен составить конкуренцию любому — его старого багажа для этого достаточно (в марте 2019-го нокаутировал Деррика Льюиса — это серьезно). Однако, если он проиграет Гану, вероятно, составлять конкуренцию придется уже не в UFC: в планах Даны Уайта — убрать из ростера 60 бойцов, а четыре поражения подряд, пусть и от сильных соперников, — это веский повод для увольнения.