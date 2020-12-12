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«Порхать как бабочка, а жалить — как Цыган». Почему Джуниор дос Сантос — великий боец

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 21:30
Джуниор дос Сантос. Фото Reuters
Джуниор дос Сантос. Фото Reuters
Если бразилец проиграет Сирилу Гану на UFC 256, то его могут уволить из UFC. Даже если это произойдет, то никак не повлияет на наследие Цыгана — он был супертопом.

Джуниор дос Сантос
Возраст: 36 лет. Страна: Бразилия. Прозвище: Цыган. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 21. Поражения: 8. Ничьи: 0.

Джуниор дос Сантос — седьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Сирил Ган — 14-й. У Джуниора дос Сантоса 22 боя в UFC (15-7), у Сирила Гана — три (3-0). Тем не менее и у букмекеров, и у экспертов андердог — Джуниор дос Сантос, а не Сирил Ган. Например, в традиционном опросе журналистов MMA Junkie девять человек спрогнозировали победу француза и только пятеро поставили на бразильца.

Ган действительно очень силен — о чем в подробностях рассказал коллега Никита Горшенин. Дос Сантос же на сходе — он потерпел три поражения нокаутом подряд (правда, от серьезных ребят) и как претендент на титул уже не воспринимается.

Да и вообще Джуниор ушел в тень. Сейчас, когда говорят о величайших тяжеловесах UFC, постоянно называют нынешнего чемпиона Стипе Миочича, реже — Даниэля Кормье, Кейна Веласкеса, Рэнди Кутюра. Все логично, но и дос Сантос в лучшие годы сметал всех со своего пути. Такой это спорт — стоит тебе проиграть несколько раз, и на тебя будут смотреть уже не как на великого, а как на обычного бойца, а кто-нибудь еще и мешком обзовет. Яркий пример — Андерсон Силва, который казался небожителем в ММА, а теперь в рейтингах лучших всех времен порой не попадает и в топ-5, и даже в топ-7 — все из-за поражений, которые потерпел после 38 лет, т. е. когда уже давно прошел свой пик.

Освежим память и вспомним, чем крут Джуниор дос Сантос.

Рекордная победная серия в тяжелом весе UFC - девять боев. Для тяжелого дивизиона, где построить могучую победную серию особенно сложно, это просто грандиозное достижение.

Скрин

Один из двух бойцов, который стартовал в UFC с пяти досрочных побед подряд (второй - Рикко Родригес). Все эти победы — нокаутом. Причем дос Сантос с ходу начал бить знаменитостей, бойцов с опытом: Фабрисиу Вердума, Мирко Крокопа, Гилберта Айвела, Габриэля Гонзагу. Из общего списка звезд, поверженных Джуниором в первые годы его карьеры в UFC, выбивается Стефан Штруве, который тогда, в 2009-м, только дебютировал в UFC.

Рекордсмен тяжелого веса по количеству нокдаунов — 14. Причем для того чтобы набрать 10 нокдаунов, ему потребовалось всего-то девять боев.

До второго боя с Веласкесом не проиграл ни одного раунда. В первых девяти боях в UFC Джуниор мало того, что выигрывал, так еще и побеждал в доминирующем стиле. При этом два поединка прошли всю дистанцию (с Роем Нельсоном и Шейном Карвином), а бой с Мирко Филиповичем добрался до середины третьего раунда.

Пиком карьеры дос Сантоса стал, пожалуй, даже не быстрый нокаут в поединке с Кейном Веласкесом, а бой с Фрэнком Миром в мае 2012-го. Мир, до этого выигравший три боя подряд, не смог противопоставить Джуниору абсолютно ничего (например, по значимым ударам бразилец превзошел американца 59-17). Однако затем дос Сантос без шансов проиграл Веласкесу в реванше. После этого Цыган так и не вернулся на былую высоту.

Отменная защита от тейкдаунов. Дос Сантос показывал в боях то, чего не умели очень многие его предшественники, — он замечательно оборонялся от попыток перевода вниз. Бомбы в руках, потрясающее чувство дистанции, прекрасная защита от борьбы — Джуниор был тяжеловесом нового поколения. Да, во втором бою Веласкес сделал 11 тейкдаунов, но уже тогда, когда бразилец устал. Первые же шесть проходов в ноги дос Сантос отразил. Ну и Веласкес все же тоже выдающийся боец, а в плане давления во время боя и отношения к тренировочному процессу — и вовсе уникальный.

Навык защиты от тейкдаунов Джуниор не утратил — так, он не дал себя перевести Кертису Блейдсу в январе 2020-го. Но был разбит им в стойке — и это при том, что бокс дос Сантоса когда-то считался лучшим в тяжелом весе UFC.

***

В июне 2019-го дос Сантос дрался с Франсисом Нганну. До боя бразилец сказал в интервью MMA Fighting: «Думаю, у этого боя есть все, чтобы закончиться в первом раунде. Я очень хорошо двигаюсь, так что буду много двигаться, но при этом постоянно буду атаковать, я буду агрессивным. Буду биться в стиле Мохаммеда Али: порхать как бабочка, а жалить — как Цыган, не пчела!»

Дос Сантос оказался прав: поединок и правда завершился быстро, уже в начале второй минуты первого раунда. Мохаммеда Али показать не получилось, зато Нганну показал Джорджа Формана, задавив Джуниора (ТКО, 1:11).

Сейчас дос Сантосу 36 — это немного для тяжеловеса, но он уже не будет тем охотником за головами, как 10 лет назад. Что не отменяет того, что Цыган способен составить конкуренцию любому — его старого багажа для этого достаточно (в марте 2019-го нокаутировал Деррика Льюиса — это серьезно). Однако, если он проиграет Гану, вероятно, составлять конкуренцию придется уже не в UFC: в планах Даны Уайта — убрать из ростера 60 бойцов, а четыре поражения подряд, пусть и от сильных соперников, — это веский повод для увольнения.

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