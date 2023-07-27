«Пацан в ресторане говорит мне: «Давай езжай в Дагестан». Как дела у Сирила Гана после провала с Джонсом

Ему снова драться с борцом.

4 марта этого года Сирил Ган выдал одно из худших выступлений в истории титульных боев тяжелого веса UFC.

За две минуты и четыре секунды поединка против Джона Джонса (к которому Ган подходил фаворитом) француз отметился только одним удачным атакующим действием — нанес сопернику удар ногой между ног. Джонс быстро очухался от этого нежданчика, вернулся в бой и наказал Сирила за первый же промазанный панч — поднырнул под его левый прямой, взял в захват и перевел. На земле Ган совершенно потерялся и быстро был задушен.

Сирил Ган и Джон Джонс. Фото Getty Images

Разочарование в Гане было столь сильным и массовым, что неизвестно, остался ли у него хоть один болельщик, все еще верящий в его светлое будущее. Самому ему пришлось после боя спрятаться в полную тишину — за четыре месяца он не дал ни одного интервью. Сейчас можно сказать, что Сирила действительно подзабыли, но не по давности лет, а в силу успехов других топовых тяжеловесов. Навел на всех страху Сергей Павлович, появился талантливый Алмейда, триумфально вернулся Аспинэлл. Ган как-то перестал людьми ставиться в ряд первых фамилий, слишком уж сильно он расстроил всех в прошлый раз.

Теперь, однако, пришло ему время снова выходить на люди, поскольку UFC дали новый бой — 2 сентября Сирил подерется на турнире UFC в Париже против Сергея Спивака.

Спивак сейчас на большом ходу, выиграл 6 из 7 последних боев, и для Гана представляет неудобство вариативной борцовской базой из дзюдо, самбо и джиу-джитсу. У Сирила есть серьезное преимущество в атлетизме, скорости и ударной технике, есть хороший тайский клинч, он может серьезно потрепать Спивака за желание перевести бой на землю. Вопрос — в каком психологическом состоянии будет Ган, учитывая еще и давление родными трибунами, которые он совсем недавно чудовищно разочаровал.

Это, кстати, не последняя интрига этого боя — сможет ли в этот раз парижский ивент собрать полный зал. Accor Arena вмещает 16 000 человек, и захочет ли столько людей прийти на хедлайнера, который в марте заставил плеваться всю страну, — большой вопрос.

Сам Сирил недавно, наконец, появился впервые за четыре месяца на большую публику, дав откровенное интервью самому популярному эмэмашному YouТube-каналу во Франции La Sueur. В нем он рассказал о спартанском образе жизни после поражения Джонсу, грубых наездах на улицах от болельщиков и том, как улучшил свою многострадальную борьбу.

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Сирил Ган: «Кто-то однажды сказал, что если ты выносишь флаг своей страны, то теперь ты начинаешь принадлежать ее людям. Это странное чувство, но оно реальное, я столкнулся с ним. Ко мне теперь подходят люди на улицах и дают советы. Это же сумасшествие, дикость! Дикость! Недавно ко мне подошли какие-то пацаны, я не знаю, кто они в этой жизни. Не знаю, где они работают. Не знаю, хороши ли они в своей работе. Надеюсь, что хороши, раз они приходят посмотреть на мою работу. И говорят мне [передает их грубый, развязный тон]: «Э, в следующий раз давай нормально сделай, да?».

Люди просто подходят и ругают меня. Некоторые из них сидят со мной рядом в ресторане или где-то еще, где бы я ни был. Подходят и говорят: «Давай езжай в Дагестан! Давай делай это и это! Я тебе говорю серьезно, Сирил, сделай это и это...». Это безумие какое-то. Конечно, я проявляю терпение, я терпеливо сношу мою боль, но представь, что было бы, если бы я хотя бы один раз ответил в плохом тоне? Ты знаешь, что было бы потом. Все бы начали говорить: «О, Сирил изменился» и так далее».

Сирил Ган. Фото Соцсети

Ведущий: «После боев с Франсисом и Джоном Джонсом было много разговоров о твоей борьбе. Сейчас ты снова будешь драться с борцом, как ты работаешь над этим компонентом?»

Сирил Ган: «Мы продолжаем работать над этим. Сейчас у меня есть свои спарринг-партнеры, есть Мурад Алиев. Он очень сильно вырос, я помню, как спарринговал с ним два года назад, и тогда мне было гораздо легче. Сейчас он перешел в профи [Алиев — профессиональный боксер], очень сильно вырос. Три минуты мы работаем с Мурадом и потом заходит Сирил [Маре, бронзовый призер ОИ по дзюдо], который дает борцовское давление, пытается перевести меня, лишить баланса. С ним мы тоже работаем три минуты и так далее. У меня есть отдельные тренировки по грэпплингу, мы сформировали наш маленький кружок с Франуса Лореном и Стэном. Стэн грэпплер, он весит 125 кг, сильный, как бык, работа с таким габаритным грэпплером важна.

Нас [Насрудин Имавов] помогает мне работать над таймингом, он быстро проходит в ноги, просто залетает туда. Ты поднимаешь руки в блок, и он уже у тебя в ногах. То есть много такой разной работы над борьбой, много мелочей, я знаю, что могу бороться гораздо лучше. Но тут еще вопрос фокуса, концентрации. С Франсисом я был слишком зациклен на его боксе. С Джоном Джонсом я ни при каких раскладах не должен был выбрасывать панч задней рукой. Но я выбросил, и он зашел, забрал спину, перевел меня.

Сейчас я живу так, как будто у меня нет семьи. Как будто моя жена и дети исчезли. Я иду утром на тренировку, потом я иду домой, сплю, потом снова иду на тренировку, потом снова иду домой, кормлю кошек, меняю лоток и снова иду на тренировку. Я тренируюсь минимум 2 раза в день. Вместо того чтобы после 18.30 уже быть дома с концами, вместо того, чтобы забирать девочек из садика, школы, откуда угодно — я возвращаюсь сюда, в зал. Кроме двух походов в ресторан с друзьями за все это время [после боя с Джонсом] у меня больше не было никакой жизни. Моя жена все еще разрешает мне так жить [забыв о семье], она понимает, что у меня бой, она все это понимает».