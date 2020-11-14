Боец по прозвищу Борода отправил Харитонова в больницу. Еще недавно они называли друг друга братьями

В ММА — большой скандал

В пятницу поздно вечером во время турнира по ММА в Лужниках боец UFC Адам Яндиев напал на бойца Bellator Сергея Харитонова и его друга Руслана Абдо. В Сети появилось несколько видео с инцидентом. События развивались следующим образом: сначала Яндиев подловил Абдо, а затем вышел поговорить с Харитоновым, которого внезапно ударил, а потом повалил.

Видео 1. Яндиев нападает на Абдо

На видео видно, как Яндиев подходит к Абдо и наносит удар правой рукой, а затем валит на пол и бьет. После того как Абдо был повержен, Яндиев выкрикивает: «Ты ответишь!»

Комментарий Абдо: «Ни с того ни с сего, практически со спины, не совсем по-мужски. У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего был конфликт. Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним, и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице». (РЕН ТВ)

Сейчас 41-летний Руслан Абдо — бизнесмен. При этом у него есть бой в ММА — победный. Он провел его в 2016 году. При этом называть Абдо бойцом неверно, этот поединок, по сути, был любительским.

Видео 2 и 3 (начиная с 08:53). Яндиев нападет на Харитонова

Яндиев (32 года) и Харитонов (40 лет) выходят в фойе поговорить. Харитонов явно не настроен драться — он кладет одну руку в карман (и вторую, видимо, тоже — из-за спины Яндиева не видно). Внезапно Яндиев пробивает двойку. Важно: на видео видно, как перед атакой Яндиев берет в левую руку некий предмет. Яндиев сильно потрясает Харитонова, после чего переводит вниз броском и начинает наносить удары.

На третьем видео слышно, как Харитонов говорит Яндиеву: «Отпусти». Харитонову удается подняться — вероятно, с помощью разнимающих (которые, впрочем, были не особо активны). В глаза бросается мужчина в синей куртке с бородой — по всей видимости, друг Яндиева. Он присутствовал и во время избиения Абдо, и во время атаки на Харитонова. И он не сделал ничего, чтобы предотвратить конфликт. Больше того, когда Яндиев бил Харитонова, неловко отгонял тех, кто пытался разнять бойцов.

Видео 4. Харитонов пытается ответить, но его уводят

Это заключительная фаза драки. Харитонов на ногах. Яндиев кричит матом, добавляя: «Че кому должен?» После этого Харитонов сближается с ним и, по всей видимости, бьет рукой (что точно произошло — не видно). Потом Сергей, явно превосходящий соперника в габаритах, прижимает Адама к стойке гардероба. Однако после этого мужчина в кепке оттаскивает Харитонова. Через несколько секунд подключаются и полицейские.

Мужчина в кепке и полицейские уводят Сергея, в то время как Яндиев снимает пиджак и кричит вслед: «Иди сюда! Кому я должен?! Кому я должен?!» «Гаденыш, иди сюда!» — отвечает ему Харитонов, который явно завелся. На этом видео обрывается.

Последствия

У Абдо — перелом носа, у Харитонова — перелом носа, сотрясение мозга, гематома вокруг правого глаза. Сейчас оба находятся в 1-й Градской больнице. По словам адвоката бойца — Александра Кравцова, Сергей пробудет в госпитале минимум 10 дней. Харитонов уже написал заявление в полицию на Яндиева.

По информации телеграм-канала 112, Яндиев также был госпитализирован. Если это так, то не совсем понятно, из-за чего.

До атаки на Харитонова ингуш выложил в Instagram видео, где он слушает гимн России, а также сделал несколько репостов фото с турнира, где он широко улыбается. На одном из снимков Яндиев стоит в компании президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Причина агрессии

Как уже было сказано, Яндиев выкрикивал: «Кому я должен?! Кому я должен?!» Источник ТАСС подтвердил, что конфликт возник на почве финансового спора. По данным «Матч ТВ», Яндиев задолжал Харитонову два миллиона рублей.

Отец Яндиева — бизнесмен Алихан Яндиев, совладелец промоушена М-1 Global. Яндиев провел в этой лиге три боя, а Харитонов — шесть (с 2013 по 2018 год). При этом Адам Яндиев и Харитонов плотно общались. Больше того, они называли друг друга друзьями и даже братьями. Вот парочка постов в Instagram:

Кто такой Адам Яндиев

Имя Сергея Харитонова, одного из самых опытных бойцов ММА в России (выступает с 2000 года), знакомо даже тем, кто ММА не интересуется. Адам Яндиев по прозвищу Борода — боец не такой знаменитый, хотя у него миллион подписчиков в Instagram. Он очень позитивно ведет Instagram, на всех фото улыбается, делает добрые подписи — в общем, там он совсем не тот человек, которого мы увидели на видео из Лужников.

Яндиев провел в ММА 10 боев — 9 побед, 1 поражение. В 2018 году подписался в UFC. До этого он выигрывал у малоизвестных спортсменов. В UFC же Адам встретился с серьезной оппозицией в лице Джордана Джонсона. Итог: Яндиев проиграл удушающим приемом во втором раунде, Джонсон не оставил ему ни шанса. С тех пор ингуш не выступал.

Осенью Яндиев переболел коронавирусом в тяжелой форме — даже был введен в искусственную кому. После выздоровления призывал подписчиков не «быть угрозой обществу».