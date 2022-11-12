Финишировал фитнес-тренера и друга Дацика. Артем Тарасов гениально борется в салоне автомобиля

У чемпиона есть имя.

Артем Тарасов — самый активный боец поп-ММА. Старший из братьев появляется во всех шоу и промоушенах так часто, как только возможно. Из последнего боец устроил скандал с рэпером Димастой на конференции «Нашего дела» и потасовку с Регбистом на турнире Top Dog.

Но драки и ругань в «классических» поп-ММА уже бывают недостаточным поводом для привлечения внимания зрителей, поэтому Артем пробует и другие способы. Тарасов во второй раз выступил в шоу CarJitsu YouTube-канала Punch Club. Мы уже видели, как в автомобиле джитсят порноактриса Елена Беркова и ведущая Дана Борисова, но поединки Тарасова получились куда увлекательнее.

В дебюте Артем встретился с грузинским фитнес-блогером Гогой Тупурия, который был на 17 килограммов легче. Тем непривычнее для Тарасова, привыкшего драться с крупными соперниками. Гога сдался уже в первом раунде — ничего не смог поделать с мастером спорта по самбо после болевого на руку. По правилам соревнований спортсмены провели и второй раунд — он дошел до финальной сирены, и победу присудили Артему.

Спустя пару месяцев Тарасов решил улучшить карджитсеровский рекорд и встретился с более опасным соперником Никитой Ворожбитовым — другом и одним из спарринг-партнеров Вячеслава Дацика. Если в прошлом выпуске с участием Тарасова он и его соперник состязались в классических брюках, рубашках и цилиндрах, то в этот раз все было в стилистике игры GTA.

С Ворожбитовым, который, согласно данным Punch Club, весил на 24 килограмма больше, пришлось тяжко. Первый раунд прошел при явном преимуществе Никиты, а вот во втором Тарасов быстро зашел за спину сопернику и замкнул замок на шее — Ворожбитов постучал.

Теперь рекорд Тарасова в CarJitsu — 2-0. Нет сомнений, что Артем продолжит выступать в этой дисциплине. Почему нет, если соперники пока не находят, что ему противопоставить? А сооснователям шоу, Кириллу Сарычеву и Андрею Заикину, пора задуматься о введении чемпионских поясов. Но кажется, что народный чемпион CarJitsu уже определен.