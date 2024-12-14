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Сегодня, 19:13

Токов одержал победу болевым приемом в поединке против Кастро

Алина Савинова
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Российский боец Владимир Токов победил бразильца Милсона Кастро в поединке в легком весе на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.

Бой завершился в первом раунде, после того как Токов провел болевой прием на спортсмене из Бразилии.

Теперь на счету 28-летнего россиянина 10 побед при двух поражениях в ММА. 31-летний Кастро потерпел пятое поражение в карьере, при этом в его активе 14 побед.

В главном поединке вечера сразятся россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том бою победу одержал Токов.

Владимир Токов
ММА
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