Токов одержал победу болевым приемом в поединке против Кастро

Российский боец Владимир Токов победил бразильца Милсона Кастро в поединке в легком весе на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.

Бой завершился в первом раунде, после того как Токов провел болевой прием на спортсмене из Бразилии.

Теперь на счету 28-летнего россиянина 10 побед при двух поражениях в ММА. 31-летний Кастро потерпел пятое поражение в карьере, при этом в его активе 14 побед.

В главном поединке вечера сразятся россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том бою победу одержал Токов.