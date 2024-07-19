В RCC отреагировали на драку бойца Ларкина в аэропорту Внуково

В пресс-службе RCC прокомментировали нападение бойца промоушена Александра Ларкина на мужчину в аэропорту Внуково.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления.

Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы. Сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений", — говорится в заявлении RCC.

По информации Mash, 26-летний россиянин подрался с туристом из-за того, что тот вместе с семьей не давал проехать бойцу с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров. В ситуацию вмешались друзья спортсмена, которые быстро отреагировали на инцидент и вмешались в него до прибытия полиции.

Вместе с бойцом, по предварительным данным, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель гольф-кара. Обоих задержали и после дачи показаний отпустили домой.