Менеджер Ларкина — о драке в аэропорту: «Александр однозначно не является инициатором этого конфликта»

Виталий Тарасов, менеджер Александра Ларкина, прокомментировал инцидент в аэропорту Внуково с участием бойца RCC.

«Александр однозначно не является инициатором этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих. Хочу поблагодарить сотрудника аэропорта за то, что адекватно оценил ситуацию и сделал все, чтобы успокоить агрессивных людей. Я надеюсь, что к нему не применят никаких санкций. Со стороны полиции пока нет никаких решений, но обе стороны уже опрошены, разбирательство ведется», — приводит слова Тарасова пресс-служба RCC.

Ранее RCC также прокомментировал конфликт с участием Ларкина.

По информации Mash, 26-летний россиянин подрался с туристом из-за того, что тот вместе с семьей не давал проехать бойцу с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров. В ситуацию вмешались друзья спортсмена, которые быстро отреагировали на инцидент и уладили его до прибытия полиции.

Вместе с бойцом, по предварительным данным, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель гольф-кара. Обоих задержали и после дачи показаний отпустили домой.