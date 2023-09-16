Сульгин нокаутировал Алиева в со-главном бою RCC Hard 3

Боец на голых кулаках Максим Сульгин одержал победу над Нурадилом Алиевым нокаутом. Бой в категории до 77 кг проходил по формуле три раунда по две минуты. Победа пришла к Сульгину за секунду до конца первого раунда — рефери не позволил Алиеву продолжать бой.

Лучший в этой паре вышел в следующую стадию Гран-при полусреднего дивизиона.

Рекорд Сульгина по голым кулакам после этого поединка — две победы без поражений. У Алиева — четыре победы и два поражения. Турнир RCC Hard 3 прошел Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 16 сентября.