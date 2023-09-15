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Сегодня, 15:35

Северин оказался тяжелее Деревянко на 4 кг перед боем на RCC Hard

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец на голых кулаках Александр Северин оказался тяжелее своего соперника Александра Деревянко на четыре килограмма.

Боец по прозвищу Север показал на весах 94,7 кг, а его оппонент — 90,7 кг. Поединок пройдет в весовой категории до 95 кг по формуле три раунда по две минуты.

Бой станет главным на турнире RCC Hard 3 в Екатеринбурге, который состоится 16 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию ивента проведет телеканал UDAR.

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